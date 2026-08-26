신내림 대신 자기 삶 택한 타로 마스터... "운명은 결국 선택"

서바이벌 프로그램은 순위를 남깁니다. 출연자의 이미지도 남깁니다. 그 이미지는 때로 한 사람을 대변하기도 합니다. 노출 시간이 짧은 탈락자일수록 더 그렇습니다. 방송에서 다하지 못한 그들의 이야기를 직접 듣습니다. 제작진과 심사위원의 의견도 기다립니다.

큰사진보기 ▲빅토리아 전씨가 직접 타로 카드를 펼치고 있다. ⓒ 이선필 관련사진보기

"해맑음의 끝판왕을 보여드리겠습니다. 맑은 눈의 광기, 아시죠?"

AD

"한국 고유문화이기도 한 무속을 보여준 분들이 많이 올라가셨잖나. 그래서 제가 탈락한 게 크게 아쉽지는 않았다."

"기회가 된다면 다시 출연하고 싶다. 다만 참가자보다는 진행자 옆에서 해설하는 역할을 노려보고 싶다(웃음)."

"제가 일과 관련해 조언을 드렸는데 잘 풀린 분이 있었다. 그분이 제가 타로를 보는 걸 알고 방송 출연을 추천해 주셨다. 당시 대인기피증을 앓다가 조금씩 빠져나오던 때라, 좋은 계기가 될 수도 있겠다는 생각으로 면접을 봤다."

"압박 면접 같은 분위기는 아니었다. 저도 신이 나서 수다를 열심히 떨었지. 나중에 들어보니 제가 말한 내용이 대부분 맞았다고 하시더라. 녹화에 참여해보니 제작진도 대단하셨다. 작은 박스 같은 공간에서 음향·카메라 감독님들이 20시간씩 버티는 모습이 먼저 눈에 들어왔다. 제가 프로젝트 매니저와 행사 기획 일을 해봐서 그런가 보다(웃음)."

"타로로 언제 문제에 도전해야 할지를 계속 보고 있었다. 초반에 나서면 절반밖에 맞히지 못하니 후반부까지 기다리라는 카드가 나왔다. 인간적인 마음으로는 빨리 도전하고 싶어서 '왜 그래야 하느냐'고 다시 물었더니, 그래야 제 방송 분량이 많이 편집되지 않는다고 나오더라. 그 상황이 너무 재미있었다."

"SAT는 문제 유형에 따라 오답 감점 방식이 다르잖나. 경연에 20문제가 나온다면 무조건 먼저 나서는 게 아니라, 언제 도전해야 할지를 가늠한 것이다. 저보다 먼저 부저 버튼을 누른 분들이 틀리면서 제게 기회가 왔고, 결국 정답을 맞혔다. 제가 방송에서 크게 조명받을 만한 캐릭터는 아니라고 생각했는데, 카드대로 한 것이 결과적으로는 좋았던 것 같다."

큰사진보기 ▲디즈니플러스 예능 <운명전쟁49>의 한 장면. ⓒ 월트디즈니 컴퍼니 코리아 관련사진보기

"다른 분들보다 노출이 덜 되기를 바라는 마음도 있었다. 손님을 더 많이 만나야 하는 분들과 달리 저는 본업이 있었으니까. 제 사생활과 영적인 정체성이 뒤섞이는 것이 무섭기도 했다."

"유명해지기 위해서가 아니라 제 마음을 위해 나간 것이어서 뜻깊은 경험이었다고 생각한다. 각자 자기 분야에서 오래 공부한 분들인데, 영적으로 누가 더 낫고 못한지를 논할 필요는 없다고 본다."

"제작진이 여러 분야를 고려해 문제를 고르게 냈다고 생각한다. 촬영 전에 출연자들을 대상으로 문제 유형에 관한 설문조사도 진행했다. 떨어진 것은 제 운이자 운명이지. 오히려 한국 전통문화를 보여주는 무속인들이 널리 알려졌다는 점에서 의미 있는 프로그램이었다고 생각한다."

"새로운 도전에는 여러 의견이 있을 수 있지만, 저는 시도 자체를 긍정적으로 본다. 저도 블록체인 산업이 1세대에서 2세대로 넘어가던 시기에 마케팅을 했다. 한국에서는 거의 초기였다. 힘든 일도 많았지만, 다음을 준비하기 위해 많은 것을 배운 시간이기도 했다."

큰사진보기 ▲빅토리아 전씨. ⓒ 이선필 관련사진보기

"어렸을 때 아버지가 돌아가신 뒤부터 꿈에 나타나 이런저런 말씀을 하셨다. 미국에 있는 가족들이 기일을 제대로 챙기지 못했다는 말을 듣고 저라도 제사를 올렸는데, 옥황상제 할아버지처럼 생긴 분이 나타나는 경험도 했다. 그때부터 여러 곳을 다니며 기도하기 시작했다."

"과학을 믿으면 믿었지, 신을 믿을 필요는 없다고 생각했다. 그런데 어느 순간 교통사고를 당하고 사업도 어려워졌다. 길을 가다 찾은 곳에서 타로 상담을 받았는데 이후로 상담에 돈도 많이 썼다.(웃음) 근데 제가 던지는 질문이 일반적인 연애운이나 사업운과는 다르다고들 하더라. '나는 왜 이런 삶을 살고 있는가', '무엇을 추구해야 하는가' 같은 본질적인 질문을 많이 했거든.

그런 질문에 제대로 답을 주지 못하는 상담가도 많았다. 오히려 그 당시 알고 지내던 몇몇 무속인들이 제게 자신의 일을 봐달라고 하는 경우도 있었다. 그러다 2018년 무렵부터 타로를 독학하기 시작했다."

"제 삶의 주인은 저인데, 다른 존재에게 저를 맡기고 싶지는 않았다. 그렇다고 그 길이 나쁘다는 뜻은 아니다. 저와는 계열이 맞지 않는다는 표현이 정확할 것 같다. 방송에서도 이소빈 선생님과 대결할 때 타로 카드를 펼치지 않았다. 저 역시 영에게 어떤 메시지를 듣고 해석하지만, 그것을 받아들이는 방식이 다른 것이다."

큰사진보기 ▲디즈니플러스 예능 <운명전쟁49>에 출연한 빅토리아 전씨(루미 타로). ⓒ 이선필 관련사진보기

"명상과 호흡으로 불안을 다루는 수업을 최근 열었다. 타로와 점성학, 사주, 관상뿐 아니라 MBTI와 심리학, 철학도 모두 삶을 이해하기 위한 도구라고 생각한다. 컴퓨터의 여러 프로그램과 비슷한 것이지. 무엇을 선택하느냐는 결국 사람의 몫 같다. 미래를 예측한다는 건 정답을 맞히는 행위와는 다르다고 생각한다. 마치 주식과 같다고 말씀드리고 싶다. 주식 차트를 통해 일정한 흐름을 읽더라도 시장 전체의 변동성에 따라 예상이 어긋날 수 있는 것처럼, 삶 역시 수많은 변수의 영향을 받는다.

결국 중요한 것은 본인의 선택이다. 그래서 무언가를 맞히는 것은 부수적이지 않을까 싶다. 사람들은 선택에 대한 불확실성과 걱정 때문에 점을 보지만, 가장 큰 변수는 결국 자신의 선택이라 생각한다. 그래도 저를 찾아오신 분들에게는 좋은 일이 생긴다고 하더라.(웃음)"

"그리스 신화를 보면 세 여신이 운명의 실을 엮잖나. 그 실을 어떻게 꼬고 얼마나 길게 만들지는 인간의 선택에 달렸다고 생각한다."

상위권을 무당 출연자들이 휩쓴 디즈니플러스 예능 <운명전쟁49>에서 타로 마스터 루미(아래 빅토리아 전)의 존재감은 남달랐다. 2라운드에서 무당 이소빈씨에게 패했지만, 그의 어린 시절 부모와의 관계를 짚어내며 출연자와 심사위원인 '운명사자'들을 놀라게 했다. 전씨 이야기를 들은 이소빈씨는 고단하고 외로웠던 어린 시절을 떠올리며 눈물을 보이기도 했다.지난 13일 서울 청담동 사무실에서 만난 전씨는 자신의 탈락을 담담하게 받아들이고 있었다.탈락 직후 그가 방송에서 남긴 말은 "아이 윌 비 백(I'll be back)"이었다. 시즌2 제작을 예견했던 것일까. 그는 "왜 그런 말을 했는지 모르겠는데, 왠지 제가 다시 돌아올 것만 같았다"며 웃었다. 현재 <운명전쟁49>의 스핀오프 격인 <신빨 스테이>가 제작되고 있고, 시즌2 가능성도 일부 보도를 통해 거론된 상황이다.방송에서 일부 소개됐듯 전씨는 전업 타로 마스터가 아니다. 미국에서 대학 재학 중 한국을 오가며 블록체인 관련 글로벌 마케팅 일을 해왔다. 기업가와 지인들을 상대로 알음알음 타로 상담을 하다가 주변의 권유로 방송에 참여하게 됐다.면접은 2025년 여름 무렵 진행됐다. 그는 여러 제작진 앞에서 약 3시간 동안 타로를 봤다고 했다.방송에는 다른 출연자들의 경연을 보며 독특한 말투와 행동으로 반응하는 모습이 주로 담겼다. 정작 그가 1라운드를 통과한 과정은 편집됐다. 당시 전씨가 맞힌 문제는 여러 사람 가운데 '모태솔로' 두 명을 지목하는 것이었다. 1라운드 전체 중 15번째 문제였다. 장시간 이어진 촬영으로 다른 출연자들이 지친 무렵, 그는 정답을 맞혔다. 전씨는 "도전 시점 역시 타로 카드로 정했다"며 말을 이었다.그는 미국 대학 입학 평가시험인 SAT의 오답 감점 방식을 떠올리며 승부 시점을 계산했다고 했다.방송 출연은 호기심과 대인기피증을 극복하려는 마음에서 시작됐다고 한다. 하지만 한편으로는 자신이 지나치게 알려지는 것이 두렵기도 했다고.거침없는 화법과 독특한 행동을 두고 온라인상에서 악성 댓글이 달리기도 했다. 전씨는 "처음에는 속상하고 상처도 받았다"면서도 "대결 상대였던 이소빈 선생님이 상위권에 올라간 것에 만족한다"고 말했다.일각에서는 문제와 경연 방식이 무당에게 상대적으로 유리했던 것 아니냐는 의견도 나왔다. 전씨 생각은 달랐다.무속과 역술을 서바이벌 형식에 결합한 시도 자체도 그는 긍정적으로 평가했다. 블록체인 산업 초기부터 마케팅 일을 해온 자신의 경험과 닮은 점이 있다는 것이다.사업이 확장되던 무렵, 전씨는 자신이 '신병'이라고 받아들인 여러 증상을 겪었다고 했다. 그즈음 집안에 신적인 기운이 강하다는 이야기도 들었다.그는 어릴 때부터 가위에 자주 눌리고 귀신을 봤다고 말했다. 교통사고를 당하고 사업까지 어려워지면서 삶의 방향을 고민하던 중 우연히 타로 가게를 찾았다고 한다.그렇다고 신내림을 받고 무당의 길로 들어설 생각은 없었다고 한다. 오히려 그가 택한 것은 다른 존재보다 자기 자신을 믿는 일이었다.전씨는 서바이벌 예능의 인기를 두고 "그만큼 우리 삶이 팍팍하고 불안하다는 뜻"이라고 해석했다. 방송 이후 여러 상담 요청이 이어졌지만, 일반 상담은 되도록 줄이고 명상과 호흡법을 공부하고 있다고 한다.그는 운명을 "선택으로 이뤄진 하나의 흐름"이라고 정의했다.불안한 나머지 자신이 듣고 싶은 답이 나올 때까지 여러 상담자를 찾아다니는 사람도 있다. 빅토리아 전씨는 그런 이들에게 먼저 자신의 마음을 들여다보라고 권했다.