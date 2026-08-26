무안공항 단계적 확장으로 광주 군공항 이전 28년으로 당기자

큰사진보기 ▲광주 군공항, 호남권 반도체 클러스터 후보지. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲호남 반도체산단 조성 부지호남권 반도체 첨단 국가산업단지 후보지. 광주 군공항 일원 826만㎡(250만평) 규모로 조성된다. 삼성전자, SK하이닉스의 800조 원 규모 투자를 통해 수도권에 이은 제2의 반도체 생산기지로 조성될 예정이다. ⓒ 국토교통부 관련사진보기

큰사진보기 ▲최영태 전남대 명예교수 ⓒ 최영태 제공 관련사진보기

정부는 광주 반도체 클러스터의 조기 완공을 위해 2028년 6월까지 광주 군 공항 전투기를 서산과 예천공항에 임시로 분산 배치할 계획이다. 예상했던 대로 이 방안에 해당 지역 정치인과 주민들이 반발, 항의하기 시작했다.서산시 의회는 이전 반대 결의안을 채택했고 대구·경북 언론은 경북 예천 지역 주민들의 반발을 기사화하기 시작했다. 국민의힘과 보수 언론은 이 문제를 2028년 총선 및 2030년 대선 때까지 정쟁의 소재로 활용할 것이다.정부의 구상에 따르면 광주 군 공항 전투기는 2028년 후반기부터 2032년까지 서산과 예천 군 공항에 분산 배치하게 된다. 4년 동안의 분산 배치는 해당 주민들의 이해를 구하기에는 너무 긴 시간이다. 무안과 군 공항 이전에 합의가 이루어지면 전투기를 서산과 예천으로 분산 배치하지 말고 가능한 한 빨리 무안으로 이전하는 방안을 찾도록 하자.군 공항의 조기 이전 방안으로 무안공항의 성격 변경과 단계적 확장론을 제안한다. 먼저 무안공항을 군·민간 겸용공항으로 용도 변경하자. 광주공항은 물론이요, 대구국제공항, 김해국제공항, 청주국제공항, 사천공항, 군산공항 등도 군·민간 겸용공항이다. 무안공항을 군·민간공항으로 성격 변경할 경우 기존 민간 공항 부지와 활주로 등을 활용할 수 있다. 군 공항 조성 기간을 크게 단축할 수 있고, 예산도 크게 절약할 수 있다.무안공항 면적은 78만 평이다. 공항 부지에는 활주로 1개가 조성, 가동 중이다. 광주공항도 2002년 이전까지는 활주로가 1개뿐이었다. 활주로 1개로 군·민간 겸용공항의 역할을 했다. 활주로가 1개였던 1997년에 승객 수는 300만 명을 넘었고 국제선도 운항했다. 무안 군·민간 겸용공항도 일단 활주로 1개로 시작하자. 사천공항의 부지 면적은 120만 평이다.1단계로 기존 공항 부지 78만 평에 40~50만 평을 매입, 추가하여 사천공항 수준으로 만들자. 무안공항과 바로 인접한 주변 지역에 평탄한 부지가 많으므로 빠른 기간에 40~50만 평을 매입, 공항으로 조성하는 것은 어렵지 않을 것이다. 이 땅 40-50만 평과 기존 민간공항 부지 중 활용하지 않은 유휴 부지를 합하면 군 공항의 필수 시설은 충분히 갖출 수 있다. 이런 방식으로 광주 군 공항의 1단계 이전을 2028년까지 완료하도록 하자.광주 반도체 클러스터 조성 1단계인 팹 2기 조성은 탄약고 이전 예정 용지 63만 평에 하는 것으로 알고 있다. 적어도 2028년 말까지는 반도체 조성 과정과 군 공항 운영의 병행이 가능하다는 이야기이다. 혹시라도 1단계 이전 시기가 2028년을 조금 넘기면 전투기를 서산과 예천 등에 분산 배치하도록 하되 그 기간을 몇 개월 혹은 1년 정도 최단 기간으로 단축하자. 이 로드맵을 토대로 서산과 예천 주민들의 이해를 구하려 노력하자.무안공항의 2단계 확장 작업은 광주 군 공항 면적인 250만 평 수준으로 확대하는 과정이다. 2단계에서 공항 주변 바다와 습지 일부를 메우고, 활주로 1개를 추가로 조성한다. 공군 가족들의 관사와 체육 시설 등 군 공항에 필요한 제반 시설도 이때 모두 갖춘다.2단계 이전 작업에는 광주 서구 마륵동 탄약고 이전도 포함한다. 3단계 조성 작업은 공항 주변 주민들의 소음 피해 방지를 위해 공항 부지를 400만 평 수준으로 확대하는 과정이다. 400만 평 수준의 토지 매입은 1단계 작업 추진 시점부터 시작하면 된다. 따라서 군 공항의 이전 작업은 사실상 2단계 작업으로 완료되는 것이나 마찬가지이다.군 공항 이전을 단계적으로 시행하고 1단계 이전 목표를 2028년까지로 잡으면 다음 몇 가지 문제가 훨씬 쉽게 풀릴 것이다.첫째, 반도체 산단의 조기 완공 목표에 차질이 없다. 둘째, 서남권 영공 방어와 조종사 훈련 계획에 차질이 없다. 셋째, 미군과 협의 과정도 훨씬 수월할 것이다. 넷째, 전투기를 서산과 예천으로 분산, 배치하는 데 따른 예산이 필요 없다. 다섯째, 서산과 예천 주민의 반발을 사지 않거나, 단기간 분산 배치로 그 반발 정도를 크게 완화할 수 있다. 여섯째, 광주 반도체 산단 조성을 둘러싼 정치 쟁점화를 최소화할 수 있다.