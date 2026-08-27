지금 아이들에겐 '웃어주지 않는' 어른이 필요하다

'배재고 스타벅스 응원' 사태로 드러난 10대의 혐오·조롱 문화를 현직 역사교사의 시선으로 진단하고 대안을 모색합니다. 혐오가 늘 '농담'의 얼굴로 시작되었다는 것, 아이들이 조롱한 5·18 민주화운동의 진실, 불안이 희생양을 만들어 온 구조, 말이 끝내 칼이 된 종착역, 그리고 그 흐름을 끊어 낸 회복의 길까지 다섯 편에 걸쳐 진단에서 해법으로 나아갑니다.

큰사진보기 ▲이진숙 국민의힘 의원이 '스타벅스 가야지' 응원 논란을 빚은 배재고에 응원 화환을 보내 논란이 됐다. ⓒ 이진숙 SNS 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국회 본회의. 국회에는 이미 두 개의 법안이 올라가 있었다. 그러나 법이 교실을 대신할 수는 없다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲존중 서약서를 작성하는 학생들아이들은 '나는 원래 깨끗하다'고 서명하지 않았다. '나도 그런 말을 해 봤고, 이제부터는 멈춰 보겠다'고 서명했다. ⓒ 이종관 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 7월 6일 서울 배재고등학교 야구부 대표 선수가 사과문을 들고 전남광주특별시 광주제일고등학교를 찾았다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

'멈춤 프로젝트(STOP PROJECT 2026)' 참여 안내

슬로건 : 혐오와 조롱은 놀이가 아니다

구성 : 4개 트랙 11개 활동 (학교 사정에 맞게 택일 또는 병행/ 세부 계획 추후 안내)

대상 : 초·중·고 학생, 교사, 학부모 및 시민 누구나

참여 단위 : 개인 교사 / 학급 / 동아리 / 학교 / 지역 / 전국

제공 자료 : 기획안, 부스 운영 자료집, 1차시 지도안·학습지, 서약문·배너 시안, 학생 기획단 가이드 등

해시태그 : #멈춤프로젝트 #혐오와조롱은놀이가아니다

신청 및 문의 : island615000@naver.com



덧붙이는 글 | 글쓴이 이종관은 역사란 교실에서 배우는 것이 아니라 삶 속에서 발견하는 것이라 믿으며, 교실에서 아이들을 만나는 역사 교사다. 그래서 아이들과 늘 함께 던지는 질문이 있다. '나의 평화, 너의 평화, 그리고 우리의 평화를 위해 우리는 무엇을 할 것인가.' 이 질문을 교실과 일상에서 어떻게 실천할 수 있을지 고민한다. 그리고 그 답은 언제나 과거를 기억하는 일에서 시작된다. 지나간 역사를 기억하는 일이야말로 오늘 우리의 평범한 하루를 지키는 가장 단단한 힘이라고 믿기 때문이다. 지은 책으로 <1일 1주제 9분 만에 끝내는 한국사>, <이불킥 한국사>, <개념연결 초등 세계사 사전>(공저) 등이 있다.