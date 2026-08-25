계간 '시인세계' 창간사

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※ 잘 알려진 바와 같이 시 잡지를 한다는 것은 이윤을 창출해내는 노동이 아니므로 시대착오적이고, 자본의 논리와 정면으로 충돌하는 반자본주의적이고 반시장주의적인 행위다. 돈을 까먹으며 굳이 시 잡지를 만드는 이 몽매하며 자해적인 행위가 존재 지수를 높여주는 일도 아니다. 그것은 어쩌면 한낱 문화적 허욕이거나, 자기만족을 위한 메아리 없는 헛된 춤에 지나지 않을지도 모른다. 그럼에도 불구하고 우리는 순전히 한국 현대시의 100년이란 당위에 기대어 시 계간지 하나를 이 세상에 더 보태고자 한다.



※ 기왕의 시 잡지들의 공과는 이미 실물로서 세상에 적나라한 바 있다. 우리가 <시인세계> 라는 이름으로 내보내는 이 잡지도 세상에 그 물적 형상을 드러내는 순간 실물로서 적나라할 것이다. <시인세계>가 감히 한국 현대시의 전위의 소임을 감당할 것이라고 약속 하지는 못한다. 다만 겸허하게 찾아보면 우리에겐 우리의 몫이 남겨져 있을 거라고 추정할 뿐이다.



지금 분명한 하나의 약속은 시의 근본으로 돌아가겠다는 것이다. 그것은 시의 본디의 존재양식에 충실하며, 그것을 향유하는 방식으로 시를 '사는(生)' 것이다. 시는 사물과 실재의 세계를 삼키고 사람들을 '상징'으로 살게 하는 그 무엇이다. '있음'과 '없음' 사이의 긴장, 그 사이를 가로지르는 기표들, 시는 사물과 실제의 세계를 가로질러 간다. 시의 사회적 기원을 염두에 둘 때 이미 그것은 인간의 어떤 궁핍, 필요, 욕구와는 상관없는 것으로 그 존재가치의 영도(零度)에 이른 것은 아닌가 하는 불안을 숨길 수도 없다.



따라서 그것은 아무런 사용가치도 교환가치도 갖지 못한 반상품성의 그 무엇이다. 시의 내재화된 가치란 손에 잡히지 않는 미적 매혹으로서 오로지 정신적인 것이며 정서적인 것일 뿐이다. 우리는 시로부터 정신적 숙련과 그에 따르는 기쁨을 일궈내는 미적 추상의 흔적과, 시로부터 정신적 숙련과 그에 따라는 기쁨을 일궈내는 미적 추상의 흔적과, 시대로부터 오는 시적 전언의 희미한 메아리들만을 보고 듣는다. 그렇다 할지라도 시는 당대의 경험과 생활양식에서 길어 올린 기표들을 보여주며, 우리를 '있음'의 저 너머로 이끌어 시간을 선취하도록 한다.



※ 우리는 좋은 시와 좋은 시인을 위해 봉사할 것이다. 그것은 패거리를 지어 세력을 만들지 않고, 시 잡지를 낸다는 명분으로 문학 권력의 오만함에 빠지지 않겠다는 뜻이다. 아울러 그것은 활발한 시적 생산과 시 읽기가 자유롭게 소통되고 매개되는 '열린 장(場)'을 만드는 소임에 충실한다는 뜻이다. 거듭 우리가 세상을 향해 다짐하는 것은 정해진 원고료를 꼬박꼬박 챙겨주고, 좋은 시와 시인을 살뜰하게 섬기고 기리는 시 전문 계간지 하나를 공들여 만들어서 세상에 내보낸다는 한 가지 사실뿐이다.





덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

"좋은 시와 시인을 섬기는 시 전문 계간지"를 자임하며 <시인세계>가 2002년 가을에 창간하였다. 편집인 겸 발행인 김종해, 발행처는 문학세계사, 편집위원은 장석주·정끝별이다.창간호는 현대시 100년을 기념하여 "100명의 시인·평론가가 선정한 10인의 시인"을 특집으로 꾸몄다. 선정된 10인은 김소월(진달래꽃)·서정주(화살), 정지용(향수), 김수영(풀)·백석(남산의주유동박시봉방)·한용운(님의침묵)·김춘수(꽃)·이상(오감도)·박목월(나그네)·윤동주(서시)이다. 전문가들의 해설을 붙여 독자들의 이해를 돕는다.김종해·장석주·정끝별의 명의로 쓴 '편집자의 말, 시의 근본으로 돌아가자'의 창간사 앞과 중간 부분이다.