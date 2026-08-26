휴가까지 내고 명진스님 마지막 길을 보러 간 이유

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큰사진보기 ▲명진스님 다비식에 앞서 노제가 열렸다. 준비현장. ⓒ 서광식 관련사진보기

큰사진보기 ▲명진스님의 법구를 다비장까지 모시고 갈 상여준비. ⓒ 서광식 관련사진보기

큰사진보기 ▲만장행렬만장을 든 사람들 뒤로 스님의 운구가 따른다. ⓒ 서광식 관련사진보기

큰사진보기 ▲스님의 법구에 불을 놓은 하화 직후 불꽃이 맹렬히 타오른다. ⓒ 서광식 관련사진보기

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"스님 불 들어갑니다."

지난 22일 입적한 명진스님의 다비식(茶毘式)이 지난 25일 오후 충북 보은군 속리산 법주사에서 거행됐다. 스님은 이 절에서 1974년 탄성스님을 은사로 출가했다.당일 오전 6시가 못 돼 눈을 뜨니 장대비가 퍼붓고 있었다. 영결식도 그렇지만, 무엇보다 다비식이 걱정이다. 다비식에 늦지 않기 위해 생각했던 시간보다 일찍 집을 나섰다. 전날인 지난 24일 저녁 서울 강남구 봉은사에 마련된 스님의 빈소에 조문하면서 다비식에도 꼭 참석해야겠다고 다짐했던 만큼 서둘렀다. 월말에다 빡빡한 주중. 비까지 내린다. 마음이 급했다.일하고 있는 ​복지관에는 미리 휴가를 내두었다. 동료 선생님에게도 양해를 구했다. 내가 이렇게 휴가까지 내가면서 명진스님의 마지막 길을 보러 가는 이유가 있다. 스님은 그동안 사회의 부조리와 온갖 불의에 대해 눈 감지 않고 사자후를 토해왔다. 굳이 말하자면 인간에 대한 경외라고 해두면 되겠다.내비게이션은 집에서 법주사까지 2시간 40분 정도가 소요될 예정이라고 알려준다. 직접 차를 몰고 가는 내내 한눈팔 겨를은 없다. 걱정한 만큼은 아니었으나 평일의 고속도로는 붐볐다. 다행히 비는 그쳤다.다비식에 앞서 오전 10시 봉은사에서는 종교·시민사회장으로 명진스님의 영결식이 열렸다. 나는 미리 법주사로 가서 영결식을 마친 스님의 법구(法軀 : 스님의 시신)가 다비장(화장 시설)에 도착하기를 기다릴 생각이었다. 예상대로 다비장 주변은 수많은 사람으로 일찍부터 북적였다. 다들 정중동. 조금씩 삼가는 태도로 조용조용 말하고 움직이는 가운데 막바지 다비장을 준비하는 사람들의 손길만 분주했다.생전 불교 수행뿐 아니라 정치·사회현안에 대한 발언도 이어왔기 때문인지 불교계 관계자와 신도는 물론 일반 시민들도 많이 온 듯했다. 오후 2시 40분께 잠시 소란이 일었다. 20분 정도 뒤면 명진스님의 법구가 당도한다는 소식. 거듭 마음을 가다듬었다. 서울 봉은사 영결식을 마치고 대절 버스를 타고 내려온 분들도 많았다.다비는 불교에서 전통적으로 시신을 화장하는 종교 의례다. 산스크리트어 '사비'(jhapita)의 음역이다. 불자에게 다비는 단순한 화장이 아니라 수행자의 삶을 회향하는 마지막 의식이다. 불교의 생사관과 무상의 가르침이 담긴다.​​​​마침내 다비장 먼 곳으로부터 만장 행렬이 앞장서고 스님의 법구를 운구하는 스님들의 모습이 가까워졌다. 나무아미타불 염불 소리가 다비장이 떠나가듯 터져 나왔다. 자연스럽게 상여 뒤로 사람들이 따라붙었다. 상여 행렬에 참여한 수행 공동체와 일반 조문객은 비통한 표정으로 함께 스님의 마지막 길을 배웅하고 있었다.​​​​​명진스님의 법구가 다비장에 자리 잡자 곧바로 거화와 하화가 이어졌다. 이는 다비장에서 불을 밝히는 핵심 의식이다. 거화는 횃불을 들거나 밝히는 뜻이 있고, 하화는 화장할 나무에 불을 붙이는 절차다.다비장을 빙 둘러 횃불을 들고 선 가운데 한 스님이 큰 소리로 외치는 것을 신호로 장작더미 위에 불이 놓였다. 불은 순식간에 쌓아 올려진 나무로 번져 활활 타올랐다.불의 열기는 폭염주의보가 내려진 한낮의 기온에 더해 얼굴을 덮쳐왔다. 큰 슬픔의 파도에 밀려 몸을 바로 지탱하고 서 있기가 힘들었다. 나만 그런가. 주변을 둘러보니 저마다 자기만의 방식으로 스님을 떠나보내는 듯 보였다.​​​​아, 명진스님이시어. 나무아미타불 염불에 맞춰 염주를 주무르며 명진스님이 고통의 사바세계를 벗어나 평안한 세계에 들기를 진심으로 빌었다. 삼가 명진스님의 명복을 빈다. 합장.