61년생 고교 동창생들의 '한국 히말라야' 도전기

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큰사진보기 ▲지리산 천왕봉 아래 고사목 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲칠선교에서 바라본 천왕봉 방향 모습 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲한신계곡 오층폭포 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲칠선계곡 대륙폭포 ⓒ 양진형 관련사진보기

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"친구 H가 지금까지 지리산을 한 번도 못 가봤대. 지리산 등반이 버킷리스트라는데, 네가 코스 좀 짜봐라. 팀은 내가 꾸릴 테니."

큰사진보기 ▲추성마을 펜션에서 저녁 식사 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲칠선계곡 탐방 예약자들이 국립공원공단으로부터 산행 주의사항을 듣고 있다 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲칠선계곡 산행 시작 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲칠선계곡의 물결 ⓒ 조태래 관련사진보기

큰사진보기 ▲칠선계곡의 고사목 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲칠선계곡의 원시림 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲천왕봉 아래의 구절초 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲천왕봉 정상석 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲아침 장터목대피소 모습 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲촛대봉 모습 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲한신계곡 바위벽 이끼에서 자라고 있는 참바위취 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲세석평전의 미타리 ⓒ 양진형 관련사진보기

"그래 친구들아, 건강 잘 지켜서 10년 뒤에도 배낭을 멘 모습으로 이곳에서 만나자!"

덧붙이는 글 | 이 기사는 한국섬뉴스에도 실립니다.

올해 만 65세로, 이른바 '법적 노인'으로 진입하는 1961년생 동갑내기 4명이 지리산 칠선계곡 들머리에 섰습니다.감히 저는 지리산 칠선계곡을 '한국의 히말라야'라고 부르고 싶습니다. 대한민국 제1호 국립공원인 지리산 천왕봉(1915m)은 한라산 백록담(1950m)에 이어 두 번째로 높지만, 반야봉·성삼재·만복대 등 웅장한 봉우리와 칠선·한신·뱀사·피아골 등 깊은 계곡을 거느리고 있습니다. 장장 700km에 이르는 남측 백두대간(지리산~향로봉)의 출발점이기도 합니다.특히 칠선계곡은 설악산 천불동계곡, 한라산 탐라계곡과 더불어 '한국 3대 계곡'으로 불립니다. 그중에서도 자연미가 가장 잘 보존된 곳은 단연 칠선계곡입니다. 오랜 기간 자연휴식년제로 통제되다가, 2008년부터 5~10월 중 하루 60여 명의 사전 예약자에 한해서만 제한적으로 문을 열어주고 있습니다.계곡의 규모도 압도적입니다. 경남 함양군 마천면 추성리에서 천왕봉까지 바로 이어지는 9.8km의 탐방로에는 계곡을 가로지르는 8개의 다리와 칠선 등 4개의 폭포, 수많은 소(沼)가 위용을 자랑합니다. 약 1550m에 달하는 고도차와 험난한 산길을 체력에 따라 6~10시간 동안 치고 올라가야 합니다. 최고 경사면은 무려 60도에 이릅니다.하산길 역시 만만치 않습니다. 천왕봉에서 장터목대피소, 연하봉, 촛대봉을 지나 세석대피소에 이른 뒤, 급경사 내리막을 따라 백무동으로 내려가는 한신계곡 코스입니다. 계곡 길이는 6.5km, 고도차는 약 1000m에 달하며 많은 데크와 다리와 4개의 폭포, 크고 작은 소(沼)를 지나 4~6시간을 걸어야 합니다. 한신계곡은 오층폭포 등 그 빼어난 가치를 인정받아 2010년 국가문화재 명승 제11호로 지정되기도 했습니다.칠선계곡에서 시작해 천왕봉을 거쳐 한신계곡으로 이어지는 총 거리 22km의 대장정. 대한민국에서 가장 험난한 계곡과 능선을 완주하기 위해 모인 61년생 친구 4명에게 이 길은 분명 '한국의 히말라야'였습니다.그 시작은 3개월 전이었습니다. 서울에 사는 친구에게서 전화가 왔습니다.그렇게 팀과 날짜가 정해지고, 처서를 며칠 앞둔 8월 20일 오후 7시 10분, 4명의 남자가 경남 함양군 마천면 시외버스정류장에 모였습니다. 3명은 동서울터미널에서 버스로 내려왔고, 1명은 여수에서 승용차를 몰고 달려왔습니다.반가움도 잠시, 4명의 안색은 그리 밝지 못했습니다. 마천면 하늘을 뒤덮은 검은 구름 사이로 연거푸 쏟아지는 소나기 때문이었습니다. 만약 밤새 폭우라도 내린다면 다음 날 오전 7시로 예정된 칠선계곡 입장은 시작도 못 하고 좌절될 수 있을 것입니다. 기상이 크게 악화하면 탐방로는 폐쇄되기 때문입니다.숙소는 탐방로 시작점인 추성주차장 바로 옆입니다. 짐을 풀고 저녁을 먹기 위해 식당에 모였습니다. 식당 주인이 6년 된 산양삼으로 정성껏 담갔다는 막걸리 한 잔이 들어가자, 비로소 일행의 얼굴에 화색이 돌았습니다. "내일은 내일이고, 오늘 이 순간을 즐기자!"우리의 대화를 듣던 식당 아주머니가 살짝 끼어들며 위안을 건넸습니다. 밤새 큰 비만 없으면 산행에는 차질이 없을 거라는 조언이었습니다. 산이 좋아 지리산 자락에 정착했다는 그녀는, 칠선계곡으로 올라 백무동으로 두 번이나 내려왔다고 했습니다.이 코스의 명성이 해외까지 알려져, 재미교포 한 여성은 이 길을 완주하려고 왔다가 일기 불순으로 사흘을 머문 끝에 겨우 올라갔다는 비하인드 스토리도 들려주었습니다.오전 6시 40분, 국립공원공단 측의 안전 교육을 마친 탐방객 60여 명이 삼삼오오 발걸음을 뗐습니다. 우리 팀은 후미에 자리를 잡고 느긋하게 가파른 산비탈을 오르기 시작했습니다. 은행 출신 친구가 선두에 서고, 정유사와 종합상사 출신 친구가 뒤를 이었으며, 맨 뒤는 현역 국악 명인 친구가 맡았습니다.친구 셋은 칠선계곡이 처음이었지만, 저는 40여 년 전과의 재회였습니다. 청춘의 노도기 시절, 무슨 바람이 불어서였는지 혼자 무박으로 백무동에서 천왕봉을 거쳐 칠선계곡으로 하산한 적이 있었습니다. 당시는 출입 통제가 없던 시절이었습니다. 낮이 긴 여름날, 천왕봉 급경사 아래로 구절양장 펼쳐지던 계곡의 비경을 가슴 깊이 담고, 평생 잊지 못하고 살아왔습니다.그 길을 40년이 지나 친구들과 건강한 몸으로 다시 오를 수 있다니, 감회가 남달랐습니다. 과거 계곡 하류에 드문드문 있던 작은 마을들은 이제 정비되어 아련한 옛 흔적으로만 남아있었습니다.전날 내린 비로 계곡물은 더욱 우렁차게 흘렀고, 햇볕에 반짝이는 윤슬 사이로 짙푸른 단풍잎들이 신록의 연주를 펼치고 있었습니다. 변화무쌍한 계곡을 물끄러미 바라보는 국악 명인 친구에게 "칠선계곡이라는 제목으로 해금 산조 한 곡 작곡해 보라"며 실없는 농담을 건넸습니다.친구는 "이럴 줄 알았으면 대금이라도 챙겨올 걸 그랬다"라며 배시시 웃어주었습니다. 그가 악기 대신 카메라에 담은 계곡의 물줄기는 정지화면 속 한 편의 추상화로 변모했습니다.영상 촬영에 일가견이 있는 또 다른 친구는 폭포를 만날 때마다 물줄기를 카메라에 담느라 여념이 없습니다. 마폭포(천왕봉 직전의 급경사 구간)에 이르기까지, 칠선계곡은 완급을 조절하며 한 편의 영화 같은 다양한 풍경을 연출해 냈습니다.이윽고 이번 산행의 최대 난코스인 '마폭포~천왕봉' 구간에 접어들었습니다. 거리는 1.6km에 불과하지만 경사가 최고 60도에 달해, 무더운 여름철 60대 중반의 산객들에게는 혹독한 시련을 요구하는 길입니다.이때부터 천왕봉으로 향하는 길은 가히 '면벽정진(面壁精進)'의 과정이었습니다. 사방이 짙은 운무에 가려 조망은 완전히 사라지고, 오직 곧게 난 외길 오르막만 바라보며 걸었습니다. 이끼를 뒤덮은 채 자연으로 돌아가는 고사목, 그리고 썩어버린 몸통 절반을 떼어내고도 꿋꿋이 자리를 지키는 고목을 지나며 저절로 고개가 숙여졌습니다.어느 산이든 정상은 쉽게 자리를 내어주지 않지만, 천왕봉은 더욱더 가팔랐습니다. 안개에 싸인 고사목들을 발아래 두고 비 오듯 땀을 흘린 끝에, 마침내 정상에 섰습니다. 오전 7시에 시작된 산행이, 오후 4시 30분이 되어서야 결실을 본 것입니다.운무 탓에 사방으로 뻗어 나간 장엄한 지리산의 산줄기를 감상하지 못한 아쉬움은 남았습니다. 하지만 정상 바위틈 곳곳에서 고개를 내민 하얀 구절초와 보랏빛 쑥부쟁이, 그리고 산오이풀꽃들이 바람의 지휘에 맞춰 우리를 향해 열렬한 갈채를 보내주고 있었습니다.정상석을 배경으로, 지리산 등산이 버킷리스트였다는 친구의 기념사진을 여러 포즈로 담았습니다. 그러던 중 중산리 방향에서 오전 10시에 출발했다는 중년 여성 팀, 그리고 칠선계곡에서 우리 뒤를 따르던 60대 초반 일행이 도착하여, 반갑게 인사를 나누었습니다. 원래 4명이었던 이들 일행 중 1명은 다리에 쥐가 나, 추성주차장으로 되돌아갔다는 안타까운 소식도 들었습니다. 우리는 예약해 둔 장터목대피소로 하산하며 첫날의 대장정을 마무리했습니다.다음 날인 22일 오전 5시, 장터목대피소에서 기상해 햇반과 라면으로 배를 채운 뒤 6시 20분 세석대피소를 향해 발걸음을 옮겼습니다. 능선을 때리는 거센 바람에 모자가 날아갈 듯했지만, 몸과 마음만큼은 상쾌함 그 자체였습니다. 연하봉과 촛대봉을 오르내리며 3.4km를 걸어 오전 8시 40분 세석대피소에 도착했습니다.이제 이번 산행의 마지막 하이라이트인 한신계곡(6.5km) 하산길입니다. 급경사 돌계단을 조심스럽게 내려가다가, 거친 숨을 내쉬며 올라오는 등산객 한 분을 만났습니다. 백무동에서 새벽 3시에 출발해 쉬엄쉬엄 오르는 중이라고 했습니다.상류의 작은 물줄기로 시작된 한신계곡은 하류로 내려갈수록 여러 골짜기의 물을 품어 안으며 장쾌한 폭포와 깊은 소(沼)를 만들어냈습니다. 지나는 누군가가 한신계곡에는 20여 곳의 크고 작은 폭포와 소가 있다고 말합니다. 이러다 보니, 계곡에 흐르는 물이 풍부해, 여름에도 한기를 느낀다고 해서 '한신(寒晨)'이라는 이름이 붙여졌다고 합니다.계곡 아래쪽, 특히 첫나들이폭포에서 백무동으로 이어지는 마지막 2km 구간은 평탄한 오솔길과 울창한 숲 터널, 그리고 계곡에서 들려오는 웅장한 물소리가 잘 어우러진 환상의 코스였습니다. 연이은 이틀, 수많은 감탄사를 연발하며 지나온 힘든 여정을 오후 1시쯤 백무동에서 마감합니다.백무동의 한 식당에서 점심을 먹은 뒤, 서울로 올라가는 친구 셋은 오후 2시 50분발 동서울행 고속버스에 몸을 실었습니다. 차창 밖으로 희미해져 가는 친구들의 손 인사를 바라보며, 마음속으로 깊이 기원했습니다.