"혹시 필요할까 봐" 아기방이 창고가 된 이유

산모·신생아 관리사로 7년째 일하고 있습니다. 돌봄 현장에서 직접 경험하며 생각한 이야기들을 기록하고자 합니다.

"아기용품이 왜 이렇게 비싼지 깜짝 놀랐어요."

"사야 할 게 왜 이렇게 많아요? 이걸 정말 다 사야 하나 싶더라고요."

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"잘하셨어요. 아기가 태어나고 필요한 걸 사도 늦지 않아요. 요즘은 주문하면 다음 날 오는 세상이잖아요."

"나중에 필요할지도 몰라서 일단 받아뒀어요."

큰사진보기 ▲출산준비물아기가 태어나기 전 아기용품이 가득 준비되어 있는 방. ⓒ Ai이미지 사진 관련사진보기

"관리사님, 이거 괜히 산 것 같아요."

"지금 입을 옷도 많은데 이것까지 언제 다 입히죠?"

"지금 입을 옷이 충분하면 큰 옷으로 바꿔 두세요. 나중에는 오히려 그게 더 필요할 수 있어요."

"이거 당근에서 샀어요. 깨끗하죠?"

큰사진보기 ▲신생아 옷출산 전 준비해둔 아기 옷. ⓒ Ai이미지 사진 관련사진보기

"미리 다 구입하지 않고 필요할 때마다 생각해보고 사니까 너무 좋네요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.아기를 맞을 준비에는 물건을 채우는 일만큼, 비워두는 일도 필요합니다.





올해 3월에 만났던 지영이 엄마가 내게 휴대전화를 보여주었다. 출산 전 찾아봤다는 아기용품 준비 목록이었다. 화면을 몇 번이나 내려도 목록은 쉽게 끝나지 않았다.지영이 엄마는 고민 끝에 당장 필요하다고 생각되는 몇 가지만 먼저 준비했다고 했다. 무엇이 꼭 필요한지 잘 몰라 준비를 많이 못 했다며 머쓱해했다.내 말에 지영이 엄마는 안도의 웃음을 지어 보였다. 지영이 엄마처럼 필요한 것만 먼저 준비한 집도 있지만, 반대인 경우도 적지 않다. 출산한 산모의 집에 가보면 방 하나가 아기용품으로 가득 차 있는 경우가 많다.아직 포장도 뜯지 않은 상자가 쌓여 있고, 서랍에는 택도 떼지 않은 아기 옷이 들어 있다. 바운서며 장난감이며 각종 육아용품이 방 한쪽을 차지하고 있다. 그런데 그 물건을 부모가 모두 직접 산 것은 아니다. 친척이나 친구, 먼저 아이를 키운 지인들에게 물려받은 물건도 상당히 많다.산모들에게 종종 듣는 말이다. 첫 아이를 키우는 부모는 앞으로 무엇이 필요할지 잘 알지 못한다. 주변에서 누군가 "이거 우리 아기가 쓰던 건데 몇 번 안 써서 깨끗해"라며 주겠다고 하면, 당장 필요하지 않아도 언젠가는 쓸 것 같아 하나둘 받아 놓는다. 그러다 보면 아기를 위해 마련한 방이 어느새 물건을 보관하는 방이 되어 있다. 정작 사람이 사용할 공간은 부족한데 아기용품이 방 하나를 차지하고 있는 모습을 보기도 한다.그중에는 끝내 한 번도 사용하지 않는 물건도 있다. 아기가 사용하기 전에 시기가 지나버리기도 하고, 막상 사용해 보니 불편하거나 아기에게 맞지 않는 경우도 있다. 돈을 주고 산 물건만 과소비가 되는 것은 아니었다. 언젠가 쓰겠지 하며 쌓아둔 호의와 물건들 역시 집 안의 소중한 공간을 차지하고 있었다.몇몇 산모에게서 분유 자동제조기를 괜히 샀다는 이야기를 들은 적이 있다.편할 것 같아 구입했는데 막상 사용해 보니 자주 세척하고 관리하는 일이 번거로워 몇 번 사용하지 않고 두게 되었다는 것이다. 물론 편리하게 사용하는 부모도 있겠지만, 비싸고 기능이 뛰어난 제품이라도 우리 집 환경과 맞지 않는다면 신중히 고민해 볼 필요가 있다.수유쿠션도 그랬다. 수유할 때마다 요긴하게 사용하는 산모가 있는가 하면, 전용 수유쿠션보다 집에 있던 쿠션이나 베개를 받치는 것이 자신의 체형에 더 잘 맞고 편하다는 산모도 있었다.여러 가정에서 이런 모습을 보다 보니 육아용품에도 정답은 없다는 생각이 든다. 다른 엄마들이 많이 사용한다고 해서 내게도 반드시 필요한 것은 아니다. 부모의 생활 방식도 다르고 아기마다 성향도 다르기 때문이다. 신생아가 태어나면 가장 많이 들어오는 선물 중 하나가 아기 옷이다.선물 받은 옷을 펼쳐놓고 고민하는 산모들을 여러 번 봤다. 비슷한 월령에 입을 옷이 한꺼번에 몰리다 보니 서랍에는 옷이 가득한데 정작 몇 번 입혀보지도 못하고 작아지는 경우가 생긴다. 계절이 맞지 않아 한 번도 입혀보지 못한 채 지나가는 옷도 있다. 그럴 때 나는 아직 택을 떼지 않았고 교환이 가능하다면 조금 큰 사이즈로 바꿔 놓으라고 권하기도 한다.아기는 생각보다 훨씬 빨리 자란다. 특히 신생아부터 돌 무렵까지는 성장 속도가 눈부실 정도다. 출산 직후에는 축하 선물이 많이 들어오지만 한두 해가 지나도록 계속 출산 선물이 들어오는 것은 아니다. 당장 입을 옷이 충분하다면 한두 치수 큰 옷으로 교환해 두는 편이 훨씬 실용적이다.예전에는 갓난아기 옷 만큼은 남이 입던 게 아닌 새것으로 준비해야 한다는 어른들의 말씀이 많았다. 하지만 요즘 내가 만나는 젊은 부모들의 모습은 많이 달라졌다.산모가 아기 옷이나 육아용품을 보여주며 말할 때가 있다. 이제는 중고거래에 대한 거부감도 크지 않다. 지역 맘카페나 중고거래를 통해 상태 좋은 물건을 저렴하게 구입하고, 몇 달 사용한 뒤 다시 필요한 사람에게 판매하기도 한다.특히 아기 옷은 입히는 기간이 짧다. 신생아 때는 외출도 많지 않고 성장 속도도 빠르다. 상태가 좋은 옷을 물려받거나 중고로 구입해 깨끗하게 입히는 것도 좋은 방법이다.요즘은 지역에 따라 장난감 도서관을 이용할 수도 있다. 부피가 큰 장난감을 일정 기간 빌려 사용한 뒤 반납하고, 아이의 성장이나 관심에 맞는 다른 장난감으로 바꿔올 수 있다.아이는 성장하면서 좋아하는 장난감도 금세 달라진다. 잠깐 사용할 큰 장난감을 그때마다 구입하면 비용도 비용이지만 사용하지 않는 장난감이 계속 집에 남는다. 빌려 사용하고 돌려줄 수 있다면 비용을 아끼는 것은 물론 집 안의 공간도 넓게 사용할 수 있다.물론 모든 육아용품을 중고로 사거나 빌려 써야 한다는 뜻은 아니다. 위생이나 안전과 직접 관련되는 제품은 가격보다 제품 상태와 안전성을 먼저 살펴야 한다. 중요한 것은 무조건 새것을 사느냐, 중고로 사느냐가 아니라 우리 아기와 우리 집에 정말 필요한 물건인지 먼저 생각해보는 일이다.며칠이 지나면서 지영이 엄마는 필요한 물건이 생길 때마다 하나씩 골라 구입했다.처음부터 모든 것을 갖춰 놓지 않은 지영이 엄마의 선택이 오히려 현명해 보였다. 출산을 앞두면 처음 만나는 아기에게 부족한 것이 없도록 해주고 싶은 마음에 준비물 목록의 빈칸을 하나씩 채우게 된다. 누군가 물건을 준다고 하면 혹시 필요할지도 모르니까 받아두기도 한다. 하지만 여러 산모의 집을 다니며 알게 된 것은 조금 달랐다.아기를 위한 준비는 물건을 빠짐없이 갖추는 일이 아니었다. 필요한 물건을 잘 고르는 것만큼, 필요하지 않은 물건을 집 안에 들이지 않는 것도 준비였다. 당장 필요한 몇 가지만 준비하고 나머지는 아기를 만난 뒤 하나씩 마련해도 늦지 않다. 어쩌면 아기용품을 가장 잘 준비하는 방법은 많이 갖춰두는 것이 아니라, 내 아기에게 무엇이 필요한지를 하나씩 알아가는 일인지도 모른다.