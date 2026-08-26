8월에 기억해야 할 8명의 얼굴, 엉망으로 그린 이유

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"한국 전부에 관한 일체의 통치권을 완전하고 영구히 일본국 황제에게 양여한다."

큰사진보기 ▲경술국적 8명의 낙서오래전 경술국적을 기억하려 일부러 엉망으로 그렸다. 왼쪽 위부터 내각총리대신 이완용, 시종원경 윤덕영, 궁내부대신 민병석, 탁지부대신 고영희. 왼쪽 아래부터 내부대신 박제순, 농상공부대신 조중웅, 친위부장관 시종무관장 이병무, 승녕부총관 조민희 ⓒ 주환선 관련사진보기

"일제는 이미 이 강산에서 물러갔으나 과거 일제가 뿌려 놓은 독소의 잔재는 아직 소멸되지 않았다."- <백범어록> 150쪽, 「아! 해방인가?」

"나는 우리나라가 세계에서 가장 아름다운 나라가 되기를 원한다. 가장 부강한 나라가 되기를 원하는 것은 아니다. 오직 한없이 가지고 싶은 것은 높은 문화의 힘이다."



-김구, <백범일지> 「나의 소원」 중 '내가 원하는 우리나라'

큰사진보기 ▲선별한 여러 스타일의 김구 그림여러 그림 중 디지털 일러스트, 회화, 포스터 형식의 백범 김구의 모습이다. 자료가 많은 만큼, 많이 사람들이 찾는 대표적 독립운동가인 만큼 작업양도 많다. 회화는 현재 김용만 의원이 소장하고 있다. ⓒ 주환선 관련사진보기

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한국에 있을 때 8월은 나에게 가장 바쁜 달이었다. 4년 동안 매년 8월이면 전시를 하거나 인터뷰를 했던 것 같다. 가장 큰 이유는 광복절이다. 그리고 사람들이 그다지 신경 쓰지 않는 국치일도 있다.그리고 1876년 음력 7월 11일, 양력 8월 29일은 백범 김구의 탄생일이다. 2026년은 유네스코가 '김구 탄생 150주년 기념해'로 지정한 해라 한국은 더욱 떠들썩하다.독립운동가를 그리는 사람으로서 백범 김구의 그림은 참 많이 그렸다. 그도 그럴 것이 그는 대한민국 독립운동의 주축이었던 대한민국임시정부의 주석이었고, 임시정부가 분열과 어려움을 겪던 시기에도 임시정부를 포기하지 않고 독립을 끝까지 믿었던 대표적 인물이기 때문이다.또한 1910년 8월 29일은 경술국치, 국치일이다.1910년 8월 22일, 대한제국의 국권을 일본에 넘기는 한일병합조약이 체결됐다. 대한제국 내각 총리대신 이완용과 일본 통감 데라우치 마사타케가 조약에 서명했고, 8월 29일 조약이 공포되면서 대한제국의 국권 상실이 공식화됐다.당시 조약 체결에 협조한 이른바 경술국적은 여덟 명이었다. 이완용, 윤덕영, 민병석, 고영희, 박제순, 조중응, 이병무, 조민희다.1910년 8월 29일 이후에도 사람들의 선택은 이어졌다. 누군가는 식민지 권력에 협력하여 부를 쌓았고, 누군가는 자신의 모든걸 걸고 독립을 위해 싸웠다.해방 직후 대한민국은 매국노를 처벌하기 위해 반민족행위처벌법을 만들고 반민특위를 설치했다. 반민특위는 680여 명의 친일 혐의자를 조사했고, 이들 가운데 일부만 기소되어 재판을 받았다. 하지만 정부의 비협조와 방해가 계속되면서 친일 청산은 제대로 이어지지 못했다. 결국 반민특위는 1949년 해체됐고, 반민족행위처벌법도 1951년 폐지되었다.그럼에도 해방 이후 친일반민족행위자의 재산을 둘러싼 국가의 조사와 환수 작업이 이어졌다. 그 과정에서 후손들과의 법적 다툼도 계속됐다. 최근까지도 과거의 흔적을 다시 들여다보려는 움직임이 이어지고 있다. 하지만 지금까지 친일의 문제는 끝나지 않았다.김구는 해방이 된 뒤에 이렇게 썼다.김구에게 한국의 해방은 끝이 아니었다. 일제가 물러간 뒤에도 청산해야 할 것이 남아 있었다.청산하지 못한 과거는 사라지지 않는다. 때로는 사람들의 기억에서 지워지는듯 하지만, 결국 다른 모습으로 다시 나타난다. 그래서 역사를 기억하는 일은 과거를 들춰내는 일이라기 보다, 과거를 통해 현재를 이해하고 바로 잡아야 하는 것이 아닐까라는 생각을 한다.지금의 대한민국을 바라보면 조금 묘한 장면을 마주하게 된다.김구가 말한 '일제의 독소'는 완전히 지워내지 못했지만, 그가 꿈꾸었던 '문화의 힘'이 실제로 세계 곳곳에서 영향력을 갖기 시작했기 때문이다. K-pop과 영화, 음식과 뷰티까지 한국의 문화는 이제 세계인의 일상 한가운데 들어가고 있다.오늘의 대한민국을 보면 백범의 소원이 떠오른다.요즘 소셜미디어에선 '김구 선생님 보고계신가요?' 밈을 쉽게 볼 수 있다. 농담처럼 쓰이는 밈이지만, 그 안에는 백범 김구가 오래전부터 꿈꾸었던 '문화강국' 대한민국의 모습이 담겨있다.김구가 태어난 지 150년이 되는 2026년, 대한민국은 세계가 주목하는 문화를 가진 나라가 됐다. 이제 우리는 김구가 꿈꾸었던 '문화의 힘'이 현실이 되어가는 모습을 직접 보고 있다. 그리고 우리는 그가 꿈꾸었던 나라의 다음 페이지를 만들어가고 있다.역사의 페이지는 이어지고 있다. 우리의 기억과 선택에 따라 새로운 역사는 계속 쓰여질 것이다. 어쩌면 우리가 백범 김구의 꿈을 기억해야 하는 이유도 여기에 있을지도 모른다.