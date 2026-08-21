"학교 앞 혐오 막아달라" 편지 보냈던 교장, "교육환경법 통과 다행"

▲정근식 서울시교육감과 한미라 서울 남부교육장이 지난 2025년 9월 25일 오후 서울 영등포구 대림역 인근 A중학교 정문 앞에서 이 학교 학생들과 함께 '혐오 반대' 캠페인을 벌이고 있다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기