'청년' 문제 고심하는 김용범의 메시지 "다시 기회주는 것도 정부 일"

▲8월 20일 서울 마포구 청년문화공간JU에서 열린 '청년 파산' 공개 포럼에서 저자 박기태 변호사(가운데)가 발언하고 있다. 이날 포럼에는 박수민 전남광주통합시의원, 모경종 더불어민주당 국회의원, 이병권 중소벤처기업부 2차관, 박태훈 청년진보당 위원장(왼쪽부터)도 함께했다. ⓒ 박소희 관련사진보기