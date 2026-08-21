'청년' 문제 고심하는 김용범의 메시지 "다시 기회주는 것도 정부 일"

20일 오후 서울시 마포구 청년공간JU에 김용범 대통령 정책실장이 모습을 드러냈다. 당초 그는 책 <청년 파산>을 주제로 한 공개포럼에 참석 예정이었지만, 부득이한 사정으로 행사 전 자리를 떠야 했다. 그럼에도 그는 간단한 기념촬영 후 미리 준비해 온 장문의 축사를 남기고 가며 아쉬움을 표했다. A4용지 다섯 장에 적힌 글에는 청년 문제에 관한 고심의 흔적이 역력했다.
"저도 40여 년 전에는 24살 청년이었습니다. 전남 무안의 작은 시골에서 태어나 고등학교는 광주로, 대학은 서울로 차례로 유학을 했고 졸업 후 공직에 들어왔습니다. 제 나름대로 열심히 살았지만 돌이켜보면 운도 따랐고, 기회도 많았습니다.
그래서 제 경험을 가지고 지금의 청년들에게 우리 때도 힘들었다거나, 조금만 더 노력해 보라고 말하고 싶지는 않습니다. 시대가 달라졌고 청년들이 처한 조건도 많이 달라졌습니다.
지금 청년들은 사회생활을 시작할 때부터 학비와 생활비, 주거비 부담을 안고 출발하는 경우가 많습니다. 안정적인 일자리를 구하기도 쉽지 않습니다. 자산 격차도 커졌습니다. 이런 상황에서 생긴 빚을 개인의 절제나 노력 부족으로만 설명해서는 안 된다고 생각합니다."
김 실장은 "2019년 이후 특히 두드러진 현상 가운데 하나가 청년들의 부채와 파산 문제다. 예컨대 20~30대 청년의 개인회생 신청 건수는 지난 2019년 4만 249건에서 2023년 4만 8845건으로 약 21% 증가했다"며 "금융정책을 오래 다룬 사람으로서도 참 가슴 아픈 현실"이라고 봤다. 이어 "청년이 빚 때문에 미래를 포기하고 경제활동에서 밀려난다면, 개인에게도 큰 불행이지만 우리 사회에도 큰 손실"이라고 지적했다.
김 실장은 "청년 부채 문제 자체를 좀 더 깊이 들여다볼 필요가 있다"며 "정작 도움이 필요한 청년들이 어디에 가서 상담을 받아야 하는지 모르거나 법률 절차가 어렵고 비용이 부담돼 제도를 제대로 이용하지 못하는 경우가 있다"고 짚었다. 그는 "정부가 이 문턱을 더 낮춰야 한다"며 "상담에서 시작해 채무조정, 회생·파산, 경제활동 복귀까지 이어질 수 있도록 지원체계도 살펴보겠다"고 약속했다.
구체적으로 변호사시험에 합격한 청년 법조인들이 법률구조공단과 같은 공공법률지원 현장에서 청년들의 회생·파산 절차를 돕는 방안도 검토할 것을 지시한 상황이라고도 설명했다. 김 실장은 "한쪽에는 법률적인 도움이 절실한 청년들이 있고, 다른 한쪽에는 변호사시험을 합격하고도 실무 기회를 얻지 못해 고민하는 청년들이 있다"며 "두 문제를 함께 풀 방법이 있는지 정부가 한번 들여다볼 필요가 있다"고 부연했다.
김 실장은 무엇보다 "파산한 청년을 실패한 청년으로 보아서는 안 된다"며 "제도를 이용했다는 이유로 사회가 실패자라는 낙인을 찍는다면 청년은 다시 일어서기가 더 어려워진다"고 강조했다. 이어 "한 번의 실패가 한 사람의 인생 전체를 결정하게 해서는 안 된다"며 "청년들이 실패하지 않게 만드는 것도 정부의 역할이지만, 실패했을 때 다시 일어설 수 있도록 돕는 것 역시 정부가 해야 할 일이라 생각한다"고 했다.
"청와대 내에서도 청년 문제가 가장 핵심 화두"
토론자로 참여한 이병권 중소벤처기업부 2차관은 "2, 3주 전에 청와대 회의를 갔는데 김용범 실장께서 이 책(<청년 파산>) 얘기를 하면서 다들 한번 꼭 읽어보라고 하셨다"며 "사실 지금 청와대 내에서도 청년 문제가 가장 핵심 화두"라고 말했다. 그는 특히 이재명 대통령이 강조하고, 김용범 실장이 페이스북 글로도 여러 번 밝힌 '포용금융'을 언급하며 "이전 정부와 굉장히 많이 달라질 것"이라고 약속했다.
"금융은 인간의 몸에 비유하면 혈액이다. 온몸을 돌아다니면서 영양분과 산소를 운반해준다. 어느 한 군데라도 덜 가면 그 부분이 괴사되거나 병이 생긴다. 또 신체 어떤 장기도 대신할 수 없다. 그런데 우리나라는 지금까지 너무 '자본은 곧 진리이고, 선이다', '돈 빌린 자는 반드시 갚아야 한다'는 말에 갇혀 있다.
김용범 실장은 금융권에서 공무원 생활을 다 하신 분이다. 그렇게 잔뼈 굵은 분이 포용금융을 얘기하셔서 이재명 정부에선 바뀔 수 있다는 희망이 보이고, 거기에 근거한 정책들이 만들어지고 있다."
더불어민주당 청년위원장이자 30대 젊은 정치인인 모경종 의원은 청년 정책을 전담하고, 예산을 편성할 수 있는 전담 부처의 신설이 시급하다고 강조했다. 그는 "가령 주거 공급 대책은 국토부, 대출은 금융위 서로 따로 플레이를 하는데, 아예 청년 전세나 주거 관련 부분을 총괄할 수 있는 전담 부서가 필요하다"며 이재명 정부가 추진하는 청년 전담 부처 신설만이 아니라 국회 내 상임위원회도 설치될 수 있도록 노력하겠다고 덧붙였다.
이날 포럼에서는 이외에도 학자금 대출을 받은 청년들의 취업이 늦어지면서 신용불량의 늪에 빠지는 문제, 청년들의 개인회생·파산 통계가 부재한 현실 등 다양한 사안에 관한 논의가 이뤄졌다.
토론에는 <청년 파산> 저자 박기태 변호사, 시민사회계에서 청년 부채 문제 해결을 위해 활동한 경험이 있는 박수민 전남광주통합시의원, 청년 문제에 관해 목소리를 내온 박태훈 청년진보당 위원장도 함께했다.
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