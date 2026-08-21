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경제

26.08.21 17:46최종 업데이트 26.08.21 17:47

삼성전자, 최대 110조원 주주에게 돌려준다 "역대 최대"

3분기 약 30조 원 현금배당 예정... 임직원 보상용 자사주 15조 원어치도 매입

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삼성전자가 3분기 연속 역대 최대 실적을 기록한 가운데 반도체 사업으로만 89조 원이 넘는 영업이익을 거뒀다. 사진은 7월 30일 경기도 수원시 영통구 삼성전자 본사 모습.
삼성전자가 3분기 연속 역대 최대 실적을 기록한 가운데 반도체 사업으로만 89조 원이 넘는 영업이익을 거뒀다. 사진은 7월 30일 경기도 수원시 영통구 삼성전자 본사 모습. ⓒ 연합뉴스

삼성전자가 올해 최대 110조 원 규모의 주주환원을 실시한다. 국내 기업이 시행한 주주환원 가운데 역대 최대 규모다.

삼성전자는 21일 이사회를 열어 약 90조~110조 원 규모의 2026년 주주환원 시행 방안을 의결했다고 밝혔다. 예상 규모는 종전 최대였던 2020년 주주환원액 20조 3000억 원의 약 5배다. 회사는 이번 결정에 대해 "성장에 따른 성과가 주주들에게 실질적인 혜택으로 돌아가도록 하고, 회사의 성장과 주주가치 제고가 선순환하는 구조를 이어가기 위한 것"이라고 설명했다.

삼성전자는 2024년부터 2026년까지 3년간 잉여현금흐름(FCF)의 50%를 주주환원에 활용한다는 방침을 시행하고 있다. 이에 2024년과 2025년에 각각 9조 8000억 원씩 모두 19조 6000억 원의 정규배당을 실시했다. 또 2025년에는 추가로 1조 3000억 원의 특별 배당과 8조 4000억 원 규모의 자사주 매입·소각도 진행했다. 올해 예정된 주주환원까지 더하면 2024년부터 2026년까지 3년간 전체 주주환원 규모는 약 120조~140조 원에 이를 것으로 회사는 내다봤다.

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삼성전자는 우선 올해 3분기에 정규 배당을 포함해 약 30조 원 규모의 현금배당을 실시할 계획이다. 구체적인 배당 내용은 오는 10월 말 이사회에서 확정한다. 나머지 주주환원의 방식과 규모는 2026년 경영실적이 확정된 뒤인 2027년 1월 이사회에서 결정할 예정이다. 현금배당과 자사주 매입·소각 등이 검토 대상이다.

삼성전자는 이날 이사회에서 임직원 보상을 위한 약 15조 원 규모의 자사주 매입도 의결했다. 회사는 임직원 보상용 자사주 매입 역시 주주가치 증대에 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 삼성전자는 "앞으로도 주주환원 정책을 충실하게 이행하고 관련 계획을 주주와 시장에 적극적으로 알리겠다"고 밝혔다.

삼성전자 2026년 2분기 경영실적 및 재무현황
삼성전자 2026년 2분기 경영실적 및 재무현황 ⓒ 삼성전자 자료 토대로 쳇지피티로 생성

#삼성전자#주주환원#현금배당#자사주매입소각

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김종철 (jcstar21) 내방

"대공황의 원인은 대중들이 경제를 너무 몰랐기 때문이다"(故 찰스 킨들버거 MIT경제학교수) 주로 경제 이야기를 다룹니다. 항상 배우고, 듣고, 생각하겠습니다.

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