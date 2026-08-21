GH '어울림(林) 캠퍼스', 교육부 공모사업 선정…하남교산에 '세대통합형' 도시공간 만든다

큰사진보기 ▲경기주택도시공사(GH)가 하남교산지구에서 추진하는 ‘어울림(林) 캠퍼스’ 투시도 ⓒ 경기주택도시공사 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기주택도시공사(GH)가 하남교산지구에서 추진하는 ‘어울림(林) 캠퍼스’ 조감도 ⓒ 경기주택도시공사 관련사진보기

AD

경기주택도시공사(사장 김용진, GH)가 하남교산 3기 신도시에 학교와 공원, 주민 편의시설을 결합한 복합 생활거점을 조성한다. 단순히 학교 부지에 체육·문화시설을 더하는 수준을 넘어, 신도시 개발 단계부터 주민들의 생애주기별 수요를 담아내는 도시공간을 구축하겠다는 구상이다.GH는 하남교산지구에서 추진하는 '어울림(林) 캠퍼스'가 교육부의 '2026년 학교복합시설 2차 공모사업'에 최종 선정돼 국비 240억 원을 확보했다고 21일 밝혔다. 사업에는 GH를 비롯해 경기도, 하남시, 광주하남교육지원청이 참여한다.학교복합시설은 학생과 지역 주민이 함께 이용할 수 있는 문화·체육·복지시설을 학교 주변에 복합적으로 조성하는 사업이다. GH는 이번 공모 선정을 계기로 하남교산에 '캠퍼스형 복합거점'을 구축해 신도시의 생활 인프라를 입주 초기부터 갖추는 데 속도를 낼 계획이다.'어울림(林) 캠퍼스'는 하남교산지구 1생활권 중학교 부지와 근린공원이 맞닿은 곳에 들어선다. 연면적 8,790㎡, 지하 1층~지상 4층 규모로 건립되며 생존수영장과 다목적체육관, 방과후 시설, 돌봄·육아 공간, 생활문화센터, 청소년수련시설 등이 들어설 예정이다.이번 사업에서 눈여겨볼 대목은 시설의 기능보다 공간을 어떻게 활용하느냐에 있다. 학교라는 기존 도시자원을 지역사회와 공유하고, 인접한 공원과 연계함으로써 하나의 생활권 안에서 교육과 돌봄, 체육, 문화 서비스를 함께 이용할 수 있도록 설계하기 때문이다.신도시는 대규모 주택 공급과 함께 조성되지만, 실제 입주 시점에는 학교와 교통시설뿐 아니라 체육·문화·돌봄 등 생활 SOC가 충분히 갖춰지지 않아 주민들이 불편을 겪는 경우가 적지 않다. GH는 '어울림(林) 캠퍼스'를 통해 이 같은 입주 초기 생활 인프라 공백을 줄이고, 3기 신도시가 지향하는 '아이 키우기 좋은 도시'와 '입주 초기부터 살기 좋은 도시'를 구체화한다는 방침이다.특히 GH는 자체 세대통합형 커뮤니티 모델인 '경기유니티'를 계획 단계부터 적용한다. 어린이와 청소년을 위한 돌봄·교육 공간뿐 아니라 주민 체육시설과 생활문화시설 등을 함께 배치해 특정 세대에만 필요한 시설이 아니라 다양한 연령층이 공유하는 공간으로 만든다는 것이다.이는 공공주택 공급을 단순히 '집을 짓는 일'로 보지 않고, 주거와 생활 인프라를 함께 설계하는 도시개발로 확장하려는 GH의 방향과 맞닿아 있다.GH는 지난해 남양주 왕숙2지구 학교복합시설 'WE드림파크'가 교육부 공모사업에 선정된 데 이어 올해도 하남교산 '어울림(林) 캠퍼스'가 선정되면서 2년 연속 학교복합시설 공모사업에 이름을 올렸다.김용진 GH 사장은 "앞으로도 토지 복합 활용과 생애주기별 수요를 반영한 지속 가능한 도시공간 창출에 앞장서겠다"며 "도민의 행복한 삶을 만드는 공공디벨로퍼로서 3기 신도시의 새로운 미래 도시 패러다임을 주도해 나가겠다"고 밝혔다.