북향민 호칭 논쟁, 정체성을 지우는 이름은 무엇인가

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북향민 호칭 변경을 둘러싸고 한국 사회가 떠들썩하다. 정부가 그동안 북한이탈주민을 지칭할 때 사용해 온 '탈북자', '탈북민' 등의 명칭 대신 '북향민'이라는 새로운 명칭을 사용하기로 했기 때문이다. 한 탈북민 단체는 북향민이라는 명칭이 자신들의 정체성을 지우는 것이며 "인권유린"에 해당한다며 유엔에 진정을 제기한다는 입장까지 밝혔다.북한을 탈출한 후 한국에서 살아가는 북한이탈주민의 한 사람으로서 두 가지 의문이 든다. 첫째, '북향민'이라는 명칭의 어느 부분이 인권유린에 해당하는가. 둘째, 그렇다면 우리가 지금까지 사용해 온 '탈북자'와 '탈북민'이라는 명칭에는 아무런 문제가 없었는가.먼저 '북향민'은 북한에 고향을 두고 온 사람이라는 의미를 담고 있다. 비교적 중립적인 표현이라고 생각한다. 한국에 거주하는 탈북민 또는 북향민의 대부분이 실제로 북한에 고향을 두고 있기 때문이다. 저마다 다른 이유로 세계 곳곳에 흩어져 살아가는 우리 동포를 '코리안 디아스포라'라고 부르거나, 전쟁으로 고향을 떠날 수밖에 없었던 사람들을 '실향민'이라고 부르는 것과 비슷한 맥락에서 이해할 수 있다.물론 그중에는 "나는 어쩔 수 없이 떠난 것이 아니라 싸우기 위해 떠났으니 실향민이 아니라 투사라고 불러달라"고 말하는 사람도 있을 수 있다. 그것은 개인의 자유이고 그 선택 역시 존중받아야 한다. 그러나 공식 명칭은 특정 개인이나 일부 집단의 입장만 반영하기보다 가능한 한 많은 사람의 경험을 포괄할 수 있어야 한다.이 지점에서 북한을 떠난 사람들이 실제로 왜 고향을 떠났는지를 돌아볼 필요가 있다. 남북하나재단이 발표한 조사들을 보면 북한을 떠난 주요 이유 가운데 오랫동안 식량 부족과 경제적 어려움 큰 비중을 차지해 왔다. 남북하나재단의 '2025 북한이탈주민 실태조사'에 따르면, 북한을 떠난 가장 큰 이유는 '식량이 부족해서'로 전체 응답자의 24.2%를 차지했다. 한국에 와서 만난 사람들 가운데 "자유를 찾아 탈북했다"고 말하는 이들도 있었다. 그러나 그중에는 처음 두만강이나 압록강을 건너게 만든 직접적인 이유를 물어보면 배고픔과 생존의 문제가 있었던 경우가 적지 않았다.그렇다면 기존 북한이탈주민의 대체 용어로 사용해 왔던 '탈북자'와 '탈북민'이라는 명칭은 어떠한가.'탈북자'는 말 그대로 북한을 탈출하거나 이탈했다는 의미를 갖는다. 북한을 떠났다는 사실 자체는 틀리지 않는다. 그러나 공식 법률 명칭인 '북한이탈주민'에 사용되는 '이탈'이라는 표현까지 생각해 보면 이야기는 조금 달라진다. 일상적으로 '이탈'은 어떤 사람이 조직이나 집단, 대열 등에서 벗어나는 상황을 표현할 때 사용된다. 특히 이탈은 문제가 있어서 이탈되었다는 수동적이고 부정적인 의미를 내포한다.하지만 북한에서 온 사람들이 문제가 있어서 북한을 떠난 것이 아니다. 수많은 사람이 식량난과 박해, 통제와 생존의 위협 때문에 북한을 떠났다. 문제는 생존을 위해 북한을 탈출할 수밖에 었던 사람들에게 있는 것이 아니라 북한 체제에 있다.이탈자를 영어로 번역하면 이 문제는 더욱 선명해진다. 북한이탈주민을 국제사회에서는 오랫동안 North Korean defector라고 불러왔다. Defector는 일반적으로 자신이 속했던 국가나 정치체제, 조직 등에 대한 충성을 버리고 다른 편으로 넘어간 사람을 의미한다. Defector라는 영어 단어를 한글로 번역하면 '이탈자', '망명자', 심지어 '배반자' 등의 의미가 있다.북한 정권 역시 북한을 떠난 주민들을 조국과 체제를 '배반한 사람'으로 규정해 왔다. 그런데 식량난과 인권침해를 피해 나온 사람들을 다시 '충성을 버리고 체제를 이탈한 사람'이라는 정치적 정의하는 것이 적절한 것인지 고민해 볼 수밖에 없다.더구나 북한을 떠난 모든 사람이 정치적 망명을 목적으로 국경을 넘은 것도 아니다. 많은 사람들에게 최초의 탈북은 거창한 정치적 결단이 아니라 먹고살기 위한 선택이었다. 이후 한국에 정착하면서 자유와 인권의 의미를 새롭게 발견하고 정치적 목소리를 내게 된 사람도 있다. 한 사람의 정체성은 변화할 수 있다. 하지만 입체적인 북향민의 삶 전체를 'defection', 즉 체제로부터의 이탈이라는 하나의 정치적 행위로 규정할 필요가 있는지는 의문이다.물론 '탈북민'이라는 명칭에 자부심을 느끼는 사람도 있다. 자신이 북한 독재체제를 탈출했다는 사실을 중요한 정체성으로 생각하고, '탈북민' 또는 defector라는 표현을 적극적으로 사용하는 사람도 있다. 그 선택은 당연히 존중받아야 한다. 하지만 개인이 선호하는 명칭과 우리사회가 공식적으로 사용하는 명칭은 구분할 필요가 있다. 공적인 명칭이라면 특정한 정치적 상황만을 강조하기보다 가능한 한 대부분의 북향민의 삶의 경험을 포괄적으로 보여줄 수 있어야 한다.물론, '북향민'이라는 명칭 역시 완벽한 답이라고 단정할 필요는 없다. 당사자들이 어떻게 받아들이는지 충분히 조사하고, 다양한 의견을 듣고, 더 적절한 표현이 있는지 계속 논의할 수 있다.그러나 적어도 질문의 방향은 공정해야 한다.'북에 고향을 두고 온 사람'이라는 의미의 '북향민'과, 북한을 '탈출하고 이탈한 사람'이라는 의미를 강조하는 '탈북자·탈북민' 가운데 어느 표현이 북한에서 온 사람들의 다양한 정체성을 더 포괄적으로 담아낼 수 있는가. 반대로, 어느 명칭이 북에서 온 사람들의 정체성을 왜곡하고 "인권유린"에 가까운 표현인지 고민해볼 필요가 있다.새로운 명칭이 등장했다는 이유만으로 이를 곧바로 정체성 말살이나 인권유린으로 규정하기 전에 우리가 수십 년 동안 별다른 문제의식 없이 사용해 온 기존의 명칭에 대해서도 되돌아볼 필요가 있다.