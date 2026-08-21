"버스 파업 막는 데서 끝내지 않겠다"…민경선, 고양 광역교통 '근본 해법' 찾는다

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 20일 국회의원회관에서 김성회 더불어민주당 의원(오른쪽)과 함께 김용석 대도시권광역교통위원회 위원장(왼쪽)을 만나 고양시 주요 교통 현안을 담은 정책 건의서를 전달하고 적극적인 지원을 요청했다. 이날 면담은 고양시가 지역구인 김성회 의원의 적극적인 주선으로 성사됐다. ⓒ 고양시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장과 김성회 더불어민주당 의원이 20일 대도시권광역교통위원회에 철도망 확충 등 주요 교통 현안에 대한 정부 지원을 요청했다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 20일 ㈜명성 관계자들과 만나 버스 운수업계 현안에 대해 논의하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

고양특례시의 광역교통 문제를 풀기 위한 민경선 고양특례시장의 행보가 철도망 확충에서 버스 준공영제 개선까지 넓어지고 있다. 특히 최근 ㈜명성의 버스 파업 위기를 노사 간 조율로 넘기는 데 그치지 않고, 갈등의 배경이 된 광역버스 준공영제의 제도적 문제까지 대도시권광역교통위원회(대광위)에 직접 제기했다는 점이 눈에 띈다.시민들의 출퇴근 불편을 줄이기 위해 버스 운행을 안정화하는 한편, 장기적으로는 철도망을 확충하고 광역버스 지원체계까지 손보겠다는 것이다. 민경선 시장이 고양의 광역교통 문제를 단순한 개별 사업이 아니라 '교통 인프라와 운영체계의 동시 개선'이라는 관점에서 접근하고 있는 셈이다.민경선 시장은 20일 국회의원회관에서 김용석 대광위 위원장을 만나 고양시 주요 교통 현안을 담은 정책 건의서를 전달했다. 김성회 더불어민주당 의원의 주선으로 마련된 이날 면담에서 민 시장은 고양은평선 일산 연장과 고양신사선 등 철도사업의 국가계획 반영을 요청하는 한편, 광역버스 준공영제의 기존 노선 지원기준 개선도 요구했다.우선 민경선 시장과 김성회 의원이 요구한 것은 현재 새절역~고양시청 구간으로 추진되는 고양은평선을 식사동까지 2.04㎞ 연장하는 사업이다. 고양시는 식사·풍동 지역의 개발로 2030년까지 인구가 약 10만 5,000명까지 증가할 것으로 예상되는 만큼 기존 도로망만으로는 늘어나는 교통 수요를 감당하기 어렵다고 보고 있다.민경선 시장은 이 사업을 제5차 대도시권 광역교통시행계획에 반영해 줄 것을 대광위에 건의했다. 앞서 고양시는 지난달 말부터 김성회 의원 등과 잇따라 만나 이 사업의 국가계획 반영 필요성을 설명해 왔다.또 하나의 축은 고양신사선이다. 서울시에서 기획 중인 신사~연신내~삼송~신원 구간의 고양신사선을 제5차 국가철도망 구축계획에 반영해 신원지역까지 연결해 달라는 요구다.고양신사선은 경기 서북부에서 서울 도심과 강남권을 연결하는 광역철도 구상이다. 최근 경기도의회에서도 제5차 국가철도망 구축계획과 광역교통시행계획 반영을 위한 대응 전략이 논의되는 등 지역의 주요 광역교통 현안으로 부상하고 있다.철도망 확충 요구가 새로운 것은 아니다. 고양시는 그동안 고양은평선 일산 연장과 고양신사선의 국가계획 반영을 위해 국회와 정부를 상대로, 지속적으로 건의해 왔다. 결국 이번 행보의 핵심은 계획에 이름을 올리는 단계까지 사업을 끌어올릴 수 있느냐에 있다.이번 민경선 시장의 김용석 대광위 위원장 면담에서 또 하나 주목할 대목은 광역버스 준공영제 문제다.고양시 최대 버스업체 가운데 하나인 ㈜명성에서는 대광위 준공영제 노선의 임금 문제 등을 둘러싸고 노사 갈등이 발생했고, 노조는 파업 찬반투표를 진행한 뒤 파업을 예고했다. 그러나 지난 18일 노사 협의를 통해 명성이 대광위 준공영제 노선에 대해서도 경기도 중앙교섭에 참여하기로 하면서 노동쟁의 신청이 취하됐고, 파업도 철회됐다.민경선 시장은 파업 가능성이 제기된 초기부터 노조 관계자들과 소통하고, 전세버스 등을 활용한 비상수송대책을 준비하도록 관계 부서에 주문했다. 파업을 막는 것 자체보다 시민들의 출퇴근 교통 차질을 사전에 차단하는 데 초점을 맞춘 것이다.여기서 한 걸음 더 나아갔다. 민 시장은 20일 오전에는 고양시청에서 서창호 명성 대표 등을 만나 임금협상 진행 상황과 경영상 어려움을 직접 들었다. 그리고 같은 날 오후 대광위 위원장을 만나 이번 갈등의 배경 가운데 하나로 지적된 준공영제의 권역별 기초금액 차이를 문제 삼았다.현재 대광위 준공영제는 권역별 민영제 노선의 평균 임금수준 등을 반영해 기초금액을 차등 적용해 왔다. 2026년 신규 선정 노선부터는 권역 구분 없이 동일한 기초금액을 적용하고 있지만, 기존 노선에는 종전 기준이 유지되고 있다.고양·파주 등이 포함된 1권역의 기존 노선은 상대적으로 낮은 기초금액이 적용돼 왔다. 시에 따르면 이 때문에 2·3권역과 비교해 운수종사자의 월 임금에서 45만~50만 원가량 차이가 발생하는 문제가 있다. 시는 1000번, M7731번, 1200번 등 기존 1권역 노선에도 개선된 기준을 적용해 권역별 격차를 줄여야 한다고 요구했다.김용석 위원장도 현장의 어려움과 제도 개선 필요성에 공감하고 관계기관과 협의를 거쳐 단계적으로 개선하겠다는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.민경선 시장은 이날 자신의 페이스북에서도 이번 면담을 두고 "지난 노사 갈등으로 버스가 멈추는 일이 없어야 하며, 시민들의 출퇴근 시간을 줄이고, 고양시 미래 경쟁력을 높이기 위해 반드시 필요한 사업들"이라고 강조했다.이는 민 시장이 고양시의 광역교통 문제를 바라보는 방향을 비교적 분명하게 보여준다. 당장 시민들이 이용하는 버스의 안정성을 확보하는 것과 장기적인 철도망 확충을 별개의 문제로 보지 않고 있다는 것이다.고양은 서울과 인접한 대규모 도시지만 서울로 출퇴근하는 시민들의 교통 수요에 비해 광역교통 인프라가 충분하다고 평가하기 어려운 지역이다. 특히 도시개발로 교통 수요가 늘어나는 지역에서는 도로 확충만으로 문제를 해결하기도 쉽지 않다. 이런 상황에서 광역철도의 정시성과 수송력을 확보하는 것은 도시 경쟁력과도 연결될 수밖에 없다.다만 국가계획 반영이 곧바로 철도 건설을 의미하는 것은 아니다. 사업의 필요성과 경제성, 재원 부담 등을 둘러싼 후속 절차가 남아 있다. 고양시가 앞으로 풀어야 할 과제도 '건의' 자체가 아니라 정부가 실제 계획에 반영하도록 설득할 구체적인 논리와 재원·사업 추진 방안을 마련하는 데 있다.버스 준공영제 역시 마찬가지다. 기존 노선의 기초금액을 조정하려면 대광위뿐 아니라 관계기관과의 협의가 필요하다. 제도 개선이 실제 현장의 임금과 운송업체의 경영 여건 개선, 나아가 안정적인 버스 운행으로 이어지는지 지속적으로 확인할 필요가 있다.민경선 시장은 "교통난 해소는 시민들의 삶의 질 향상과 직결되는 최우선 과제"라며 중앙정부와 긴밀히 소통하겠다는 입장을 밝혔다. 또 파업 위기가 해소된 뒤에도 "같은 문제가 반복되지 않도록 근본적인 개선이 필요하다"고 강조했다.결국 이번 행보의 의미는 파업이라는 단기 현안을 넘어서 고양의 광역교통 문제를 구조적으로 풀겠다는 데 있다. 고양은평선 일산 연장과 고양신사선으로 철도망의 빈틈을 메우고, 광역버스 준공영제의 불합리한 지원기준까지 손보겠다는 것이다.민경선 시장이 강조한 '끝까지 최선을 다하겠다'는 약속이 실제 국가계획 반영과 제도 개선이라는 결과로 이어질 수 있을지가 앞으로의 관건이다.