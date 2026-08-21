남양주시, 농지 1만3990필지 현장 심층조사 나선다

큰사진보기 ▲경기 남양주시는 농지의 투기적 소유를 방지하고 경자유전 원칙을 확립하기 위해 ‘2026년 농지 전수조사’를 본격 추진한다고 21일 밝혔다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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경기 남양주시는 농지의 투기적 소유를 방지하고 경자유전 원칙을 확립하기 위해 '2026년 농지 전수조사'를 본격 추진한다고 21일 밝혔다.이번 조사는 1996년 1월 1일 농지법 시행 이후 취득한 농지를 대상으로 진행된다. 시는 농지의 실제 이용 실태와 소유·경작 현황 등을 확인해 불법전용이나 불법임대차 등 농지법 위반 여부를 점검할 계획이다.이를 위해 농지 소유자와 실제 경작자, 이·통장 등을 대상으로 권역별 설명회를 열고 개정된 농지제도와 전수조사 계획, 심층조사 절차 등을 안내했다. 조사 과정에서 필요한 주민 협조사항과 의견도 청취했다.시는 앞서 지난 5월부터 7월까지 행정정보와 항공사진 등을 활용해 기본조사를 실시했다.조사 결과 전체 대상 농지의 30.6%인 1만3990필지가 소유상한 초과와 불법전용, 불법임대차 등의 가능성이 있는 '부적합 의심 필지'로 분류됐다. 시에 따르면 이는 전국 평균 부적합률 27%보다 3.6%포인트 높은 수준이다.시는 기본조사 결과를 토대로 국립농산물품질관리원과 합동으로 이달부터 오는 12월까지 현장 심층조사를 진행한다.조사 대상은 부적합 의심 필지를 중심으로 하며 현장에서 농지가 실제 농업 목적으로 이용되고 있는지와 시설물 설치 여부, 실제 경작자 등을 확인할 예정이다.시는 현장조사를 통해 농지 이용 실태를 구체적으로 확인하고 조사 결과에 따라 필요한 사후관리도 추진할 방침이다. 정확한 조사를 위해 농지 소유자와 경작자 등 관계자들에게 적극적인 협조도 요청했다.최현덕 남양주시장은 "이번 전수조사를 통해 농지가 실제 경작자 중심으로 이용될 수 있도록 농지 관리의 실효성을 높이겠다"며 "헌법상 경자유전 원칙이 현장에서 제대로 지켜질 수 있도록 조사와 사후관리에 만전을 기하겠다"고 말했다.