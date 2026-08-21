이 대통령 "부패청산에 여야 없다, 공정하고 엄정하게"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 국민주권정부 제1차 반부패정책협의회에서 발언하고 있다. 정부의 부패방지 대책을 종합적으로 추진하기 위한 반부패 관계기관 장관회의인 반부패정책협의회는 이 대통령 취임 후 이날 처음으로 열렸다. 2026.8.21 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 21일 취임 후 처음 주재한 반부패정책협의회에서 "부패청산에는 여·야, 네 편 내 편이 있을 수가 없다"며 "명확한 원칙을 가지고 예외 없이 공정하고 엄정하게 정리해 나가는 게 필요하다"고 주문했다.반부패정책협의회는 정부의 부패방지 대책을 종합적·체계적으로 추진하기 위해 구성한 반부패 관계기관 장관회의다. 이날 회의에는 국민권익위원장, 국무조정실장, 재정경제부 장관 등 관계부처 장관들과 공정거래위원장, 금융위원장, 국세청장, 경찰청장 직무대행, 감사원장, 국가정보원장 등 18개 관계기관 기관장들이 참석했다.이 대통령은 먼저 "아무리 화려한 경제지표를 달성하더라도 민생이 어렵고 정부와 공직사회가 국민으로부터 신뢰를 확보하지 못하면 모든 성과들은 마치 모래 위의 성처럼 쉽게 무너질 수도 있다"면서 "우리부터 원칙과 기준을 바로 세우고 책임 있는 자세를 확립해야 한다"고 강조했다.관련해 대한민국의 국가청렴도(CPI)가 지난 2025년 국제투명성기구 평가 결과에서 182개국 중 31위를 기록한 것을 거론하면서 "다른 건 다 10위권 안에 들어있는데 청렴도만 31위라는 건 조금은 부끄러운 일"이라고도 했다.이 대통령은 이에 대해 "경제규모와 국력이 커질수록 공공부문의 투명성 그리고 공직사회의 청렴성은 더욱 엄격한 기준으로 요구된다"며 "국민들의 눈높이는 높아지고 있는데 '과거부터 있던 일이다', 또는 '과거의 관행이다'는 핑계로 눈 감고 있던 부분들은 없는지 잘 살펴보고 혹시나 그런 부분들이 있다면 즉시 시정해 나가야 된다"고 주문했다.또한 "최근 많이 문제되고 있는 토착세력들의 이권 개입, 민간 부문에도 여전히 깊게 뿌리내리고 남아 있는 부패, 많이 좋아졌지만 잔존하고 있는 정치권의 부패. 이런 부분들도 잘 살펴보고 청산해 가야 되겠다"고 밝혔다.이 대통령은 반부패 정책의 핵심 목표를 집권 2년 차 국정 대표 슬로건으로 내세운 '대체 불가 대한민국'을 위한 여건 조성으로도 설명하면서 관계부처들을 독려하기도 했다이에 대해 이 대통령은 "공정하고 투명하고 예측가능하고 합리적인 사회는 합리적 경쟁을 가능하게 만들고 그를 통해 국민들이 가지고 있는 역량과 기회, 자원들을 매우 효율성 있게 만들어 준다"며 "세계를 선도하는 선도국가로 또 대체불가 대한민국으로 나가기 위해서는 우리 국내 질서 자체가 매우 합리적이고 공정해야 된다"고 말했다.