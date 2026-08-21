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26.08.21 16:31최종 업데이트 26.08.21 16:31

여주시, 분만취약지 임산부 교통비 최대 100만원 지원

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경기 여주시는 지역 임산부의 의료기관 이용 편의를 높이기 위해 ‘분만취약지 임산부 교통비 지원 사업’을 운영한다고 21일 밝혔다.
경기 여주시는 지역 임산부의 의료기관 이용 편의를 높이기 위해 ‘분만취약지 임산부 교통비 지원 사업’을 운영한다고 21일 밝혔다. ⓒ 여주시

경기 여주시는 지역 임산부의 의료기관 이용 편의를 높이기 위해 '분만취약지 임산부 교통비 지원 사업'을 운영한다고 21일 밝혔다.

이번 사업은 지역 내 분만 산부인과 접근성이 낮은 점을 고려해 임산부가 산전 진찰과 분만을 위해 의료기관을 이용할 때 발생하는 교통비 부담을 줄이기 위해 마련됐다.

지원 대상은 신청일 기준 여주시에 6개월 이상 주민등록을 두고 거주하는 임산부다. 임신 3개월부터 출산 후 3개월 이내 신청할 수 있다.

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대상자로 선정되면 산전 진찰과 분만을 위한 대중교통비와 택시비, 자가용 유류비 등에 사용할 수 있는 1인당 최대 100만원의 교통비를 바우처 형태로 지원받는다.

신청은 정부24 보조금24를 이용하거나 여주시보건소를 방문하면 된다.

여주시보건소 관계자는 "교통비 지원을 통해 임산부들이 보다 안전하고 편안하게 산전 진찰과 출산을 할 수 있기를 기대한다"며 "출산 가정의 부담을 줄이기 위한 지원을 지속하겠다"고 말했다.

자세한 내용은 여주시보건소 건강증진과 모자보건팀에서 확인할 수 있다.

#여주시

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