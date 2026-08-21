여주시, 분만취약지 임산부 교통비 최대 100만원 지원

큰사진보기 ▲경기 여주시는 지역 임산부의 의료기관 이용 편의를 높이기 위해 ‘분만취약지 임산부 교통비 지원 사업’을 운영한다고 21일 밝혔다. ⓒ 여주시 관련사진보기

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경기 여주시는 지역 임산부의 의료기관 이용 편의를 높이기 위해 '분만취약지 임산부 교통비 지원 사업'을 운영한다고 21일 밝혔다.이번 사업은 지역 내 분만 산부인과 접근성이 낮은 점을 고려해 임산부가 산전 진찰과 분만을 위해 의료기관을 이용할 때 발생하는 교통비 부담을 줄이기 위해 마련됐다.지원 대상은 신청일 기준 여주시에 6개월 이상 주민등록을 두고 거주하는 임산부다. 임신 3개월부터 출산 후 3개월 이내 신청할 수 있다.대상자로 선정되면 산전 진찰과 분만을 위한 대중교통비와 택시비, 자가용 유류비 등에 사용할 수 있는 1인당 최대 100만원의 교통비를 바우처 형태로 지원받는다.신청은 정부24 보조금24를 이용하거나 여주시보건소를 방문하면 된다.여주시보건소 관계자는 "교통비 지원을 통해 임산부들이 보다 안전하고 편안하게 산전 진찰과 출산을 할 수 있기를 기대한다"며 "출산 가정의 부담을 줄이기 위한 지원을 지속하겠다"고 말했다.자세한 내용은 여주시보건소 건강증진과 모자보건팀에서 확인할 수 있다.