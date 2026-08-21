대안교육 인정했으면 방학 돌봄 지원 뒤따라야

"아이를 어디에 맡겨야 하지?"

큰사진보기 ▲방학중돌봄목공활동으 학부모들이 어린이들과 활동하는 모습 ⓒ 전정일 관련사진보기

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방학이다. 아이들에게 방학은 기다리던 시간이다. 늦잠도 자고, 실컷 놀고, 평소 하지 못했던 일도 해볼 수 있다. 그러나 맞벌이 가정의 부모들에게 방학은 또 다른 걱정의 시작이기도 하다.이 고민은 대안교육기관에 아이를 보내는 부모들에게 더욱 절실하다. 내가 몸담고 있는 대안교육 현장에서도 방학이면 아이들을 위한 돌봄을 운영한다. 부모들이 시간을 내어 학교에 나오고, 자신이 가진 재능을 나눈다. 누군가는 아이들과 요리를 하고, 누군가는 책을 읽고, 미술이나 만들기, 놀이와 체험활동을 맡는다.교사들도 함께한다. 아이들에게는 즐거운 시간이다. 학교라는 공간도 방학 중에는 조금 다른 모습이 된다. 수업 시간표에서 벗어나 함께 밥을 만들고 먹고, 놀고, 이야기하고, 무엇인가를 만들면서 하루를 보낸다. 어쩌면 이런 시간이야말로 대안교육이 중요하게 생각해 온 삶과 배움이 만나는 시간이기도 하다. 하지만 이 아름다운 모습의 이면에는 불편한 현실이 있다.대안교육기관의 방학 돌봄은 많은 경우 부모들의 자원봉사와 재능 기부, 교사들의 애씀에 의존한다. 교사들에게 방학은 단순한 휴가가 아니다. 지난 학기의 교육을 돌아보고 다음 학기를 준비해야 한다. 연수에 참여하거나 교육과정을 연구하고, 새로운 수업을 구상하는 시간이기도 하다. 무엇보다 한 학기 동안 아이들과 생활하며 소진된 몸과 마음을 회복할 시간도 필요하다.그런데 돌봄의 공백을 그대로 둘 수 없으니 교사들이 다시 계절학교를 열기도 한다. 부모들도 자신의 휴가를 사용하거나 일정을 조정해 아이들을 돌본다. 부모들의 스스로 참여는 대안교육의 중요한 힘이다. 공동체가 함께 아이를 키운다는 것은 우리가 오랫동안 지켜온 소중한 가치이기도 하다.그러나 여기서 한 가지 질문을 던져야 한다. 부모의 재능 기부와 교사의 헌신이 없으면 운영하기 어려운 돌봄을 과연 알맞은 제도라고 할 수 있을까? 스스로 참여는 스스로 나설 때 아름답다. 그것이 부족한 공적 지원을 메우기 위한 사실상의 의무가 되는 순간 이야기는 달라진다.학교가 방학을 맞는다고 아이들의 삶까지 멈추는 것은 아니다. 부모들은 방학에도 출근한다. 아이들은 밥을 먹어야 하고 친구를 만나야 하며 안전한 공간에서 놀고 생활해야 한다. 특히 어린아이들에게 하루 종일 혼자 집에 있으라고 할 수도 없다.그래서 방학 중 돌봄은 단순히 부모의 편의를 위한 서비스가 아니다. 아이들의 안전과 생활을 보장하고 부모들이 안심하고 일할 수 있도록 하는 기본적인 사회적 인프라다. 그런데 대안교육기관에 다닌다는 이유로 이 기본적인 지원에서 소외된다면 문제가 있다.등록 대안교육기관에서 배우는 아이들도 대한민국의 어린이고 청소년이다. 그 부모들 역시 세금을 내고 지역사회를 함께 살아가는 시민이다. 교육의 방식이 다르다는 이유로 아이들이 받을 수 있는 돌봄과 교육복지의 수준까지 달라져야 할 이유는 없다.우리 사회에서 대안교육은 더 이상 일부 사람들의 특별한 교육 실험만은 아니다. 지난 수십 년 동안 대안교육 현장은 입시와 경쟁 중심의 교육을 넘어 아이들의 삶과 개성을 존중하는 교육을 실천해 왔다. 생태, 노작, 자치, 공동체, 예술, 평화, 마을 교육과 같은 가치들을 학교 현장에서 꾸준히 실험해 왔다.오늘날 일반 학교에서도 중요하게 이야기하는 학생 자치, 프로젝트 수업, 생태전환교육, 마을교육공동체와 같은 흐름 가운데 상당 부분은 대안교육 현장이 오래전부터 고민하고 실천해 온 것들이기도 하다. 국가도 이제 대안교육기관을 법과 제도 안에서 인정하고 있다(대안교육기관에 관한 법률, 학교밖청소년지원에 관한 법률).그렇다면 이제 한 걸음 더 나아가야 한다. 존재를 인정하는 데서 그칠 것이 아니라 아이들에게 필요한 기본적인 교육복지를 함께 보장해야 한다. 특히 방학 돌봄은 가장 현실적이고 시급한 문제 가운데 하나다.대안교육기관의 방학 돌봄 문제를 개별 학교와 부모들에게만 맡겨두어서는 안 된다. 교육부가 기본적인 정책 방향과 지원 근거를 마련하고, 교육청과 지방자치단체가 지역의 여건에 맞게 구체 지원체계를 만들어야 한다.등록 대안교육기관의 방학 돌봄 운영비와 돌봄 인력 인건비를 지원할 수 있다. 급식과 간식, 문화·예술·체육 프로그램, 체험활동과 안전관리 비용도 지원할 수 있다. 지역의 도서관, 청소년시설, 체육시설, 돌봄센터 같은 공공 인프라와 대안교육기관을 연결하는 방법도 있다. 반드시 일반 학교와 똑같은 형태일 필요는 없다.오히려 대안교육기관마다 가진 특성과 교육철학을 존중하면서 필요한 재정을 공적으로 지원하는 방식이 바람직하다. 운영은 다양하게 하되 아이들에게 돌아가는 기본적인 권리는 동등하게 보장하면 된다. 중요한 것은 '어느 학교에 다니느냐'가 아니라 '한 아이에게 무엇이 필요한가'​를 기준으로 정책을 바라보는 것이다.나는 부모들이 학교에 와서 아이들과 함께하는 모습을 좋아한다. 목공을 잘하는 부모가 아이들과 나무를 깎고, 요리를 좋아하는 부모가 음식을 만들고, 자신의 직업과 삶의 경험을 들려주는 모습은 대안교육 공동체의 큰 자산이다. 이런 참여는 앞으로도 계속되어야 한다.그러나 분명한 원칙이 하나 있다. 부모의 재능 기부는 공동체를 풍요롭게 하는 선택이어야지, 국가와 지방자치단체의 책임을 대신하는 의무가 되어서는 안 된다. 교사의 헌신도 마찬가지다. 좋은 교사들이 아이들을 사랑하는 까닭으로 자신의 쉼과 연구 시간을 줄곧 헌신하도록 요구하는 구조는 지속 가능하지 않다.헌신에 감사하는 것과 헌신에 의존하는 것은 전혀 다른 문제다. 좋은 교육은 몇몇 사람의 희생으로 오래 지속될 수 없다. 사실 교육의 지속가능성은 교육의 핵심인 교사에게 충분한 쉼과 연구의 시간을 줄 때 담보될 수 있다.우리 사회는 교육의 다양성을 말한다. 그렇다면 교육의 다양성을 선택한 가정이 그 선택 때문에 기본적인 교육복지에서 불이익을 받아서는 안 된다. 일반 학교에서 배우는 아이든, 대안교육기관에서 배우는 아이든 모두 우리 사회의 아이다. 학교의 형태와 교육과정은 다를 수 있다. 교육철학도 다를 수 있다.그러나 안전하게 돌봄 받을 권리와 기본적인 교육복지를 누릴 권리까지 달라질 수는 없다. 대안교육기관의 방학 돌봄을 언제까지 부모들의 재능 기부와 교사들의 헌신만으로 이어갈 것인가. 이제 교육부와 교육청, 지방자치단체가 답해야 한다.교육은 달라도 아이들의 권리는 같아야 한다. 그리고 그 권리를 보장하는 일은 부모와 교사의 선의가 아니라 우리 사회가 함께 져야 할 공적 책임이다.