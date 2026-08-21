민경선 "베드타운 넘어 자족도시로"… 고양시 산업기반 확충 위해 국토부 설득

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 20일 국토교통부 정우진 주택공급추진본부장에게 현안 정책 건의서를 전달하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 7월 22일 경기도 수원에서 열린 ‘경기도지사-시장군수 간담회’에 참석해 경기 북부 균형발전과 자족도시 도약을 향한 고양시의 비전을 설명했다. ⓒ 고양시 관련사진보기

민경선 고양특례시장이 고양특례시의 부족한 자족기능을 강화하고 산업 기반을 확충하기 위해 중앙정부와의 협력에 나섰다. 주거 중심으로 성장해 온 고양시가 수도권 서북부의 광역거점도시로 도약하기 위해서는 기업을 유치할 산업 공간과 양질의 일자리를 함께 확보해야 한다는 판단이다.민경선 시장은 20일 고양시청 열린시장실에서 국토교통부 정우진 주택공급추진본부장을 만나 지역 주요 현안을 담은 정책 건의서를 전달하고 정부 차원의 적극적인 관심과 지원을 요청했다.이번 면담에서 민 시장이 강조한 핵심은 자족도시를 뒷받침할 산업 기반 확충이다. 고양시는 현재 전 지역이 수도권정비계획법상 과밀억제권역으로 지정돼 있어 산업시설 확충과 신규 공업물량 확보에 제약을 받고 있다. 시는 기업 유치와 양질의 일자리 창출을 위해서는 무엇보다 부족한 공업물량을 확보하고 관련 제도를 개선해야 한다고 보고 있다.민경선 시장은 "고양시가 베드타운을 넘어 자족도시로 도약하기 위해서는 공업물량 확보를 통한 산업 인프라 구축이 필요하다"며 "기업이 투자하고 청년들이 찾아오는 도시가 될 수 있도록 양질의 일자리가 지속적으로 만들어지는 도시 구조를 구축하겠다"고 밝혔다.민경선 시장이 국토부에 전달한 주요 건의사항은 △고양시 공업물량 즉각 배정 △수도권정비계획법 개정 △창릉지구 내 벌말마을 편입 △자족기능 강화를 위한 한국마사회 경마장 유치 △고양은평선 식사지구 연장 등이다.이 가운데 공업물량 확보와 수도권정비계획법 개정은 고양시의 산업 기반을 제약해 온 구조적인 문제를 개선하기 위한 요구다. 고양시는 대규모 주거지역을 갖춘 데 비해 산업용지와 기업 유치를 위한 공간이 부족하다는 점을 지속적으로 지적해 왔다.고양시가 공개한 2024년 기준 사업체 조사에 따르면, 고양시 전체 사업체는 11만 9,540개, 종사자는 39만 6,369명이다. 이 가운데 제조업 사업체는 7,079개, 제조업 종사자는 3만 670명이다. 이 같은 산업구조는 고양시가 기업 유치와 산업 기반 확충을 주요 과제로 삼는 배경 가운데 하나다.다만 공업물량 확보가 곧바로 자족도시의 완성을 의미하는 것은 아니다. 산업용지를 확보한 뒤 어떤 기업을 유치하고, 지역의 대학·연구기관·의료기관과 어떻게 연결해 지속적인 일자리로 만들어낼 것인지가 더욱 중요하다.고양시는 이를 위해 지역의 산학연 기반을 활용한다는 구상이다. 한국항공대학교, 중부대학교, 동국대학교, 국립암센터 등 지역 내 대학과 연구·의료기관을 항공우주와 도심항공교통(UAM), 의료·바이오 등 미래산업과 연계해 기업 유치와 일자리 창출로 이어지도록 한다는 계획이다.민경선 시장은 산업 기반 확충과 함께 한국마사회 경마장 유치도 정부에 건의했다. 풍부한 가용지를 활용해 새로운 자족기능을 확보하고 지역경제 활성화의 기반으로 삼겠다는 구상이다.교통망 확충도 주요 현안으로 제시했다. 고양은평선을 고양시청에서 식사지구까지 연장해 식사·풍동지역의 대중교통 부족 문제를 개선하고 철도 접근성을 높이겠다는 것이다.민경선 시장은 "고양은평선 연장과 같은 철도망 확충은 시민들이 일상에서 직접 체감할 수 있는 중요한 사업"이라며 "시민의 이동권과 삶의 질을 높일 수 있도록 정부와 긴밀히 협력해 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.이번 면담은 민선 9기 고양시가 추진하는 도시 발전 전략의 방향을 보여준다. 핵심은 기존의 주거 중심 도시 구조에서 벗어나 산업·기업·일자리가 함께 성장하는 자족도시 기반을 마련하는 것이다.특히 고양시는 창릉신도시를 비롯한 대규모 개발사업이 진행되는 상황에서 주택 공급 확대에 그치지 않고 산업과 일자리를 얼마나 함께 확보하느냐가 중요한 과제가 됐다. 공업물량과 산업용지 확보, 수도권 규제 개선, 미래산업 육성, 광역교통망 확충을 서로 연결해 실제 경제활동과 일자리로 이어지게 만드는 것이 관건이다.민경선 시장은 이번 국토부 면담을 시작으로 중앙정부와의 협력을 강화해 주요 현안을 국가 정책에 반영한다는 방침이다. 민 시장이 강조한 "기업이 투자하고 청년들이 찾아오는 도시"가 실제 고양의 도시 구조 변화로 이어질 수 있을지 주목된다.