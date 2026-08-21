장동혁 '당협 물갈이'에 의원들 집단 비토... "찬성 한 명도 못 봐"

장동혁 국민의힘 당 대표가 밀어붙이던 '당협위원장 전면 재선출'에 제동이 걸렸다. 당 소속 국회의원들이 21일 의원총회를 통해 사실상 '비토'를 던졌다. 이달 말 임기가 끝나는 당협위원장들을 책임당원 투표 등을 통해 다시 선출하려 했던 지도부 방향에 대해, 국민의힘 의원들이 '기존 방식대로 하자'라고 반발하면서 무산 위기에 놓인 셈이다.
전날인 20일 최고위원회의에서 정점식 원내대표와 우재준 청년최고위원 등의 반대에 부딪혀 결론을 내리지 못한 데 이어, 하루 만에 원내 다수의 반대 의사가 재확인됐다. 조직강화특별위원회를 중심으로 당에 대한 그립을 강화해, 리더십 위기를 돌파하려던 장 대표의 구상에도 큰 균열이 발생한 것.
당 지도부는 다음 주 최고위원회의에서 최종 결론을 내릴 예정이다. 최고위원들의 성향을 고려하면, 장 대표가 원내의 반대에도 불구하고 기존 방침을 강행할 가능성도 있다. 만약, 장 대표가 기존 방침을 밀어붙일 경우, 당내 갈등은 한층 고조될 수밖에 없다. 지난 광복절 '올공' 집회에서 원외 당협위원장들의 지지세를 확인한 장동혁 대표와, 의원총회를 통해 원내 다수 여론을 등에 업은 정점식 원내대표, '투톱' 사이 파열음이 본격화될 수도 있다(관련 기사: 장동혁, 올공 세과시... '싸우는 20%'에 갇히다 https://omn.kr/2jfl3
).
"기존 방식대로 하자" 결론… 정점식 "지금은 당내 통합할 타이밍"
국민의힘은 21일 오전 국회에서 의원총회를 열고 당협위원장 선출 방식을 논의했다. 결론은 현행 유지였다. 당협위원장을 책임당원 투표 등에 일제히 부치는 대신, 지금처럼 각 당협 운영위원회를 통해 재선출하자는 쪽으로 의견을 모았다.
최수진 국민의힘 원내수석대변인은 의총을 마친 뒤 기자들과 만나 "결론부터 말하면 기존 방식대로 하는 것, 즉 운영위원회에서 재선출하는 방식이 좋겠다는 것"이라며 "정점식 원내대표가 이 내용을 최고위원회에 전달할 것"이라고 밝혔다.
최 대변인에 따르면, 정 원내대표 역시 의총 마무리 발언에서 장 대표가 내세운 '당원 직접 선택'의 취지에는 공감하면서도 현 시점에서의 전면 재선출에는 부정적인 뜻을 밝혔다.
그는 "당원의 선택을 통해서 당협위원장을 뽑자는 취지는 좋지만, 지금은 당이 너무 혼란스러워지고 이런 식으로 투표하게 되면 당원들이 갈라질 수 있다"라며 "지금은 민주당과 싸워야 하고 당내 통합을 해야 할 타이밍"이라는 정 원내대표의 발언을 전했다.
또한 "운영위원회를 통해서 (당협위원장을) 재선출하는 방식 또한 당헌·당규에 있는 규정이므로 우리는 그냥 관행대로 가는 것이 좋겠다는 것"이라며 "이 뜻을 최고위원회에 전달할 예정"이라고 설명했다.
이날 의총에는 국민의힘 국회의원 60명이 참석했고, 회의가 끝날 때까지 50여 명이 자리를 지킨 것으로 알려졌다. 장 대표는 건강검진을 이유로 참석하지 않았다. 전날 의총에서도 반대 의견이 우세했던 데 이어 이날 다시 '기존 방식 유지'가 원내 주류 의견임을 재확인한 모양새이다. 의원총회에 참석했던 한 의원은 <오마이뉴스>에 "(장동혁 대표의 제안에) 찬성하는 사람은 단 한 명도 못 봤다"라고 분위기를 전하기도 했다.
당원 투표 밀어붙인 장동혁… 최고위 격론 끝에도 관철 못 해
논란의 시작은 이달 말로 예정된 당협위원장 임기 만료였다. 국민의힘 당규에는 당원협의회 운영위원장을 매 짝수년 8월 말까지 선출하도록 돼 있다. 그동안에는 각 당협 운영위원회를 통해 기존 당협위원장을 다시 선출하는 방식이 주로 활용돼 왔다.
하지만 장동혁 체제 지도부는 이번에는 현역 국회의원을 포함한 전체 당협위원장의 임기를 종료한 뒤 책임당원 투표 등 사실상 경선 형식으로 다시 선출하는 방안을 추진했다. 장 대표 측은 기존 당협위원장을 사실상 추인하는 관행에서 벗어나 당원들에게 직접 선택권을 돌려줘야 한다는 논리를 폈다.
김재원 최고위원도 21일 SBS라디오 <김태현의 정치쇼>에서 "그동안에는 운영위원회에서 현재의 당협위원장을 재선출하는 방식으로 해왔다"라며 "장동혁 대표는 당헌·당규에 사실은 이게 변칙이고, 원칙은 책임당원 투표 또는 전 당원 투표로 선출하는 것이 규정되어 있으니 당원들에게 선택권을 주자는 의미"라고 설명했다.
장 대표 역시 전날 기자들과 만나 정 원내대표의 반대 논리에 "동의 못 한다"라며 "몇 년을 한 당협위원장이 책임당원 투표에서 이길 자신이 없으면 물러나는 게 맞다"라고 강하게 맞섰다.
하지만 당내 반발이 예상보다 거셌다. 20일 오전 비공개 최고위원회의에서는 1시간 넘는 격론이 벌어졌다. 장 대표와 당권파 최고위원들은 전체 당협위원장을 당원 투표에 부쳐야 한다는 입장이었지만, 정 원내대표와 우재준 최고위원 등은 전 당협을 한꺼번에 사실상 경선에 부치는 것은 전례가 없고 절차적으로도 문제가 있을 수 있다고 맞섰다.
우 최고위원은 회의를 마친 뒤 기자들과 만나 "우리 지도부가 전체 당협위원장을 평가할 수 있는 권위가 없다고 말했다"라며 "사실상 미리 총선 공천권을 행사하는 건데, 지도부부터 평가받을 수 있어야 남을 평가할 수 있다"라고 공개적으로 반발했다.
논란은 의총으로 번졌다. 20일 오전과 오후 잇따라 열린 의원총회에서 현역 의원들의 반대 목소리가 쏟아졌다. 김태규 당시 원내수석대변인은 오후 의총 직후 "의원 30~40명이 참석한 가운데 많은 의견이 나왔고 반대 의견이 우세했다"라며 "경우에 따라 갈등을 일으킬 수도 있다는 생각 때문에 내일 다시 의총을 하기로 했다"라고 밝혔다.
결국 지도부는 이날 저녁 다시 최고위원회를 열었지만 결정을 내리지 못했다. 최보윤 수석대변인은 "의총 결과가 최고위에 공유되면 최고위원들이 숙고하고 다음 최고위까지 논의를 이어가기로 했다"라고 밝혔다. 그리고 이튿날 다시 열린 의총의 결론은 바뀌지 않았다.
"공천권 있는 줄 착각"… 중진까지 부글부글
당협위원장 재선출 문제를 둘러싼 반발은 단순한 선출 방식 논쟁을 넘어 장 대표의 당 운영과 차기 총선 공천 문제로 번지는 모양새다. 특히 장 대표가 최근 당내 중진들을 향해 2028년 총선 불출마 필요성을 공개적으로 거론한 상황에서 당협위원장 전면 재선출까지 추진하자, 당내에서는 장 대표가 사실상 총선 공천권을 미리 행사하려 하는 것 아니냐는 반발까지 터져 나오고 있다.
MBN 보도에 따르면, 국민의힘 중진 의원들이 모인 단체대화방에서 한 중진 의원이 장 대표를 향해 "자기한테 공천권이 있는 줄 착각한다"라며 "개인 지지율은 3%도 안 나온다"라고 비판했다고 보도했다. 이 의원은 "장동혁 지지층이 많아봤자 올림픽공원에 모인 천 명"이라고도 한 것으로 전해졌다.
5선 중진인 권영세 의원도 공개적으로 불편한 심기를 감추지 않았다. 권 의원은 21일 CBS라디오 <박성태의 뉴스쇼>에서 당협위원장 전면 재선출 구상에 대해 "좀 잘못했다고 생각한다"라며 "어저께도 나가서 분명히 얘기했습니다마는 의원들 대체로 반대를 해서 그 부분이 반영돼서 좀 보류가 된 걸로 알고 있다"라고 말했다.
이어 "그거는 지금 굉장히 적절하지 않은 시작이었다"라며 "기득권 얘기를 하면서 당원들의 심판을 받아야 되는 것 아니냐 그러는데 사실은 4년마다 다 심판받는다. 지금 같은 상황에서는 그런 식의 오해를 살 수 있는 건 피하는 게 맞다"라고 꼬집었다.
한편, 국민의힘 당 대표 출신인 이준석 개혁신당 대표도 이날 KBS라디오 <전격시사>에서 비슷한 전망을 내놓으면서도 장 대표의 정치적 의도에 의문을 제기했다.
이 대표는 "현역 의원들이 여기 영향받을 일이 거의 없다"라며 "현역 의원을 제치고 다른 사람을 당협위원장으로 선출한다? 거의 불가능하다"라고 말했다. 이어 "그러면 여기서는 원외에 있는 사람들을 겨냥했다고 보는 것이 맞다"라며 "원외에 본인을 좀 피곤하게 하는 소위 친한계라고 하는 사람을 중심으로 이런 사람들을 치기 위한 목적이 다분해 보인다"라고 주장했다.