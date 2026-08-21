"'오세훈법' 위반한 오세훈 시장, 즉각 사퇴해야"

큰사진보기 ▲퍼포먼스를 진행하는 기자회견 참가자들 ⓒ 민주노총서울본부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲구호를 외치는 기자회견 참가자들 ⓒ 민주노총서울본부 관련사진보기

민주노총 서울본부와 너머서울 등 서울지역 노동·시민사회단체들은 오세훈 시장의 항소심 재판이 시작된 8월 21일(금) 오후 1시, 서울중앙지방법원 앞에서 기자회견을 열고 오세훈 시장의 즉각 사퇴와 항소심 재판부의 엄정한 판결을 촉구했다.이들은 "오세훈 시장은 지난 2004년 이른바 '오세훈법'이라고 불린 정치개혁 3법의 입법을 주도한 당사자"라고 지적하며 "본인 범행의 불법성을 누구보다 잘 알고 있으면서도 이를 어긴 것으로 죄질이 매우 불량하다"고 강조했다. 또한 "수사와 재판 과정 내내 무책임과 뻔뻔함으로 일관했다"면서 "1심 판결을 겸허하게 받아들이고 즉각 사퇴해야 마땅함에도 항소를 진행했다"고 비판했다."이미 서울시장의 자격 없음이 드러난 만큼 오세훈 시장은 즉각 사퇴해야 한다"고 목소리를 높였다. 아울러 "1심과 달라진 하등의 사정이 없는 만큼 항소심 재판부도 응당하고 엄정한 판결을 내려달라"고 촉구했다.여는 발언에 나선 민주노총 서울본부 김혜정 수석부본부장은 "법은 누구에게나 평등해야 하고 공직자에게는 더 엄격한 책임이 요구된다"면서 "법의 잣대는 누구에게나 공평하다는 것을 시민에게 확인시켜 주는 판결이 되기를 바란다"고 엄정한 판결을 촉구했다.기자회견 참석자들은 사법적 책임 못지 않게 오세훈 시장의 정치적 책임을 강조했다. 공공운수노조 서울본부 이현미 본부장은 "법원의 최종 판단은 사법 절차를 통해 내려질 것이지만 사법적 판단과 정치적 책임은 별개의 문제"라며 "서울의 공공성을 무너뜨린 오세훈 시장이 자신의 정치적 책임은 외면하고 자리를 지키겠다며 버티고 있다"고 비판했다.서울환경연합 최영 생태도시팀장은 최근 한강버스 가격 인상을 검토하겠다는 오세훈 시장의 발언을 언급하며 "한강이라는 시민 모두의 공유지를 자본과 상업의 공간으로 잠식해 나가려는 것"이라고 비판했다. "사법리스크로 임기가 얼마 남지 않은 시장이 결정할 수 있는 일은 결코 아니"라며 "오세훈 시장은 분탕질을 멈추고 하루빨리 사퇴해야 한다"고 촉구했다.이들은 대법원까지 버티겠다는 오세훈 시장에게 시민들이 즉각 사퇴를 촉구하는 레드카드를 제시하는 퍼포먼스를 진행하며 기자회견을 마무리했다.