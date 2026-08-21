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정치

26.08.21 15:47최종 업데이트 26.08.21 15:47

이 대통령, 신임 통상교섭본부장에 박정성 차관보 임명

'경질' 여한구 전 본부장 후임 인선, 대미관세 및 투자협상 연속성 감안한 듯... 신임 소방청장 최용철 차장

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청와대는 21일 이재명 대통령이 신임 산업통상부 통상교섭본부장에 박정성 산업통상부 통상차관보를 임명했다고 서면브리핑을 통해 밝혔다. 2026.8.21 [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지]
청와대는 21일 이재명 대통령이 신임 산업통상부 통상교섭본부장에 박정성 산업통상부 통상차관보를 임명했다고 서면브리핑을 통해 밝혔다. 2026.8.21 [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령이 21일 산업통상부 통상교섭본부장에 박정성 산업통상부 통상차관보를 임명했다. 지난 15일 경질된 여한구 전 본부장을 대신할 후임 인선이다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면브리핑을 통해 이를 알렸다. 대미관세 및 투자협상의 실무총괄을 맡은 점이 가장 큰 인선배경으로 꼽힌다.

그는 "(박 본부장은) 30년 가까이 통상 및 무역정책 분야 핵심 보직을 두루 거친 정통 통상 관료"라며 "WTO 투자원활화 협상 공동의장, 대미 관세협상TF 실무수석대표 경험을 바탕으로 정교한 협상전략을 통해 복잡한 통상 현안을 풀어갈 것으로 기대된다"고 했다.

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또한 "급박한 대미 통상 현안 속에서 협상의 연속성을 유지하며 국익을 극대화할 적임자로 판단했다"고 덧붙였다.

이 대통령은 지난 6월 개인 비위 의혹으로 물러난 김승룡 전 소방청장의 후임 인선도 이날 단행했다. 그간 청장 직무를 대행해 왔던 최용철 소방청 차장을 소방청장으로 임명했다.

강 대변인은 "최 청장은 경기도 소방재난본부장 전담직무대리와 소방청 차장 등을 역임하는 등 27년 동안 일선 구조 현장과 핵심 정책 부서를 모두 거친 소방 전문가"라며 "탁월한 현장지휘능력과 업무추진력, 풍부한 행정 경험을 겸비했으며, 소통과 화합의 합리적 리더십으로 소방청 내에서 신망도 높다"고 밝혔다.

아울러 "국정 전 분야에서 '국민의 생명과 안전을 최우선'한다는 국정목표에 따라 철저한 재난 예방 및 대응 체계를 구축해 나갈 것으로 기대된다"고 했다.




#이재명대통령#통상교섭본부장#대미투자#박정성#소방청장

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

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