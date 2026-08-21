이 대통령, 신임 통상교섭본부장에 박정성 차관보 임명

큰사진보기 ▲청와대는 21일 이재명 대통령이 신임 산업통상부 통상교섭본부장에 박정성 산업통상부 통상차관보를 임명했다고 서면브리핑을 통해 밝혔다. 2026.8.21 [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 21일 산업통상부 통상교섭본부장에 박정성 산업통상부 통상차관보를 임명했다. 지난 15일 경질된 여한구 전 본부장을 대신할 후임 인선이다.강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면브리핑을 통해 이를 알렸다. 대미관세 및 투자협상의 실무총괄을 맡은 점이 가장 큰 인선배경으로 꼽힌다.그는 "(박 본부장은) 30년 가까이 통상 및 무역정책 분야 핵심 보직을 두루 거친 정통 통상 관료"라며 "WTO 투자원활화 협상 공동의장, 대미 관세협상TF 실무수석대표 경험을 바탕으로 정교한 협상전략을 통해 복잡한 통상 현안을 풀어갈 것으로 기대된다"고 했다.또한 "급박한 대미 통상 현안 속에서 협상의 연속성을 유지하며 국익을 극대화할 적임자로 판단했다"고 덧붙였다.이 대통령은 지난 6월 개인 비위 의혹으로 물러난 김승룡 전 소방청장의 후임 인선도 이날 단행했다. 그간 청장 직무를 대행해 왔던 최용철 소방청 차장을 소방청장으로 임명했다.강 대변인은 "최 청장은 경기도 소방재난본부장 전담직무대리와 소방청 차장 등을 역임하는 등 27년 동안 일선 구조 현장과 핵심 정책 부서를 모두 거친 소방 전문가"라며 "탁월한 현장지휘능력과 업무추진력, 풍부한 행정 경험을 겸비했으며, 소통과 화합의 합리적 리더십으로 소방청 내에서 신망도 높다"고 밝혔다.아울러 "국정 전 분야에서 '국민의 생명과 안전을 최우선'한다는 국정목표에 따라 철저한 재난 예방 및 대응 체계를 구축해 나갈 것으로 기대된다"고 했다.