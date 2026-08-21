검찰, 항소심서도 여현정 양평군의원에 징역 1년 구형

큰사진보기 ▲여현정 전 양평군의원이 2023년 9월 4일 서울 여의도 국회 소통관에서 군의원 제명 관련 기자회견을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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"서울-양평고속도로 종점 변경 문제 역시 그랬습니다. 주민들과 함께 진상규명을 요구하며 287일간 천막농성을 이어갔던 것도 지역사회의 공정과 상식을 지키고 싶었기 때문입니다."

지난 총선을 앞두고 열린 경기도 여주·양평 시국강연회와 관련해 공직선거법 위반 혐의로 재판을 받고 있는 여현정 양평군의원에 대해 검찰이 항소심에서도 징역 1년을 구형했다.여 의원에 따르면 항소심 재판부는 최근 결심공판을 열고 검찰과 변호인 측의 최종 의견을 들었다. 항소심 선고는 오는 10월 22일 예정돼 있다.여 의원은 결심공판 이후 공개한 입장과 최후변론을 통해 검찰의 공소사실을 거듭 반박했다.여 의원은 검찰이 해당 시국강연회를 선거운동으로 보고 있지만, 특정 후보의 당선을 목적으로 강연회를 사전에 모의했다거나 자신이 행사를 공동 개최하고 주도했다는 사실이 입증되지 않았다는 취지로 주장했다.그는 최후변론에서도 "당시 강연회는 특정 후보의 당선을 돕기 위해 모의된 바도 없었으며 저는 단순히 강사의 연락처를 전달하고 소개했을 뿐 강연회를 공동 주최하지 않았다"고 밝혔다.앞서 1심 재판부의 판단은 여 의원 측 주장과 달랐다. 수원지법 여주지원 형사1부는 지난해 12월 공직선거법 위반 혐의로 기소된 여 의원에게 벌금 1000만 원을 선고했다. 같은 사건으로 기소된 최재관 당시 더불어민주당 여주·양평지역위원장에게는 벌금 90만 원이 선고됐다.사건의 발단은 제22대 총선을 앞두고 여주와 양평에서 열린 시국강연회였다. 미국 국적자인 최재영 목사는 선거운동을 할 수 없는 신분임에도 강연회에서 민주당과 당시 민주당 여주·양평지역위원장을 지지하는 선거 관련 발언을 한 혐의로 기소됐다.1심 재판부는 최 목사가 강연회에서 선거 관련 발언을 여러 차례 한 사실이 인정된다고 판단했다. 아울러 강연회 개최에 관여한 피고인들에 대해서도 공직선거법 위반 혐의를 유죄로 인정했다. 여 의원은 1심 선고 직후 판결에 불복해 항소했다. 당시 여 의원 등은 시국강연회가 공익과 시민의 알 권리를 위한 것이었다는 취지로 주장하며 항소 의사를 밝혔다.여 의원에게 선고된 벌금 1000만 원이 최종 확정될 경우 공직선거법에 따라 의원직을 상실하게 된다.여 의원은 항소심 최후변론에서 자신의 시민운동과 의정활동 과정을 언급했다. 그는 서울-양평고속도로 종점 변경 논란과 관련한 활동 등을 거론했다. 여 의원은 "많은 사람들이 외면하거나 침묵하는 문제에 대해 질문했고, 때로는 갈등과 비난을 감수하면서까지 문제를 제기했다"며 목소리를 높였다.이번 사건에 대해서도 "통상적인 시국강연회를 개최했다는 이유로 평범한 시민들이 수사와 재판의 과정을 겪어야 했다"며 강연회가 선거운동을 목적으로 기획됐다는 검찰 측 판단에 동의할 수 없다는 입장을 나타냈다.다만 재판 과정에서 공인의 책임과 공직선거법의 의미에 대해서도 돌아봤다고 밝혔다. 여 의원은 "재판 과정에서 여러 번의 조사와 심문을 받으며 제 행동을 돌아보는 시간을 가졌다"며 "공인의 말과 행동이 얼마나 큰 책임을 수반하는지 다시 한번 깊이 생각하게 됐다"고 말했다.이어 "저는 검찰의 주장대로 '법을 위반해서라도 누군가를 당선시키고자 했던 사람'이 아니다"라며 "법 위에 서려고 했던 사람이 아니라 주민 곁에 서려고 했던 사람"이라고 강조했다.그러면서 " 1심 재판부의 판결을 존중하여 지난 지방선거에 출마하지 않았다"며 "이번 판결에 따라 꿈많던 정치신인의 정치생명이 완전히 끊길 수도 있는 상황"이라고 호소했다.여 의원은 재판부에 선처를 호소하면서 지역 주민들이 보내온 탄원서도 언급했다. 그는 "그분들은 저에게 특혜를 베풀어 달라고 말하고 있는 것이 아니다"라며 "앞으로도 주민 곁에서 일할 수 있기를 바란다고, 양평을 위해 계속 역할을 해달라고 이야기하셨다"고 밝혔다.이어 "정치는 결국 주민의 삶을 책임지는 일이라고 생각한다"며 "불편하더라도 진실을 이야기하고 힘없는 사람들의 목소리에 귀 기울이며 공공의 이익을 위해 행동해야 한다는 생각에는 변함이 없다"고 말했다.그러면서 "앞으로도 그런 정치를 계속하고 싶다. 유난히 아픈 성장통을 겪은 만큼 더 신중하게, 더 성숙하게, 더 책임 있는 방식으로"라며 "부디 제가 걸어온 삶의 과정과 이번 사건에 이르게 된 경위, 그리고 지역사회를 위해 일하고자 했던 진심을 함께 살펴봐 주시기를 부탁드린다"고 말했다.여 의원은 "이번 재판을 통해 많은 것을 배웠다"며 "양평군민을 위해 봉사할 수 있는 기회를 계속 이어갈 수 있도록 선처해 달라"고 재판부에 호소했다.한편, 항소심 재판부가 1심의 유죄 판단과 벌금 1000만 원을 유지할지, 아니면 여 의원 측 주장을 받아들여 판단을 달리할지가 이번 사건의 핵심 쟁점이 될 전망이다.