대전시, 알테오젠 2532억 투자유치... 민선 9기 첫 기업유치 성과

큰사진보기 ▲대전시는 21일 오후 시청 중회의실에서 ㈜알테오젠과 2532억 원 규모의 투자 업무협약을 체결했다. ⓒ 대전시 관련사진보기

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대전시가 민선 9기 출범 이후 첫 기업 투자유치 성과로 국내 대표 바이오기업인 ㈜알테오젠의 2532억 원 규모 투자를 이끌어냈다.대전시는 21일 오후 시청 중회의실에서 ㈜알테오젠과 2532억 원 규모의 투자와 신규 일자리 135개 창출을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.이날 협약식에는 허태정 대전시장과 박순재 알테오젠 회장, 전태연 사장, 정용래 유성구청장, 정호영 대전상공회의소 사무국장 등이 참석했다.협약에 따라 알테오젠은 대전 유성구 둔곡지구에 원료의약품과 완제의약품 제조시설을 신설한다. 이를 위해 총 2532억 원을 투자하고, 생산시설 운영 등을 위한 신규 일자리 135개를 창출할 계획이다.대전시는 알테오젠의 투자가 원활하게 진행될 수 있도록 각종 행정적·재정적 지원에 나서기로 했다. 양측은 기업 투자와 고용 창출을 통해 지역경제 활성화에도 공동 협력하기로 했다.2008년 설립된 알테오젠은 기존 바이오의약품의 성능과 편의성을 개선한 차세대 바이오베터 등을 연구·개발하는 바이오기업으로, 코스닥 시가총액 상위권에 이름을 올리고 있다.이번 투자를 통해 알테오젠은 대전에 연구개발뿐 아니라 원료와 완제의약품 생산까지 연계하는 글로벌 바이오 생산기반을 구축한다는 계획이다.대전시 역시 바이오 분야 연구개발 역량이 집적된 대덕연구개발특구와 둔곡지구의 산업 기반을 연계해 대전을 글로벌 바이오 생산 거점으로 육성한다는 구상이다.허태정 대전시장은 "대전시의 인공지능 기반 미래성장 전략과 연계해 바이오산업을 적극 육성하겠다"며 "국내 바이오 선도기업인 알테오젠의 대전 투자가 성공적으로 결실을 맺을 수 있도록 다각적으로 지원하겠다"고 말했다.전태연 알테오젠 사장은 "대전을 글로벌 바이오 생산 거점으로 성장시키기 위해 지속적인 투자와 기술혁신, 일자리 창출에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.이번 협약은 민선 9기 대전시가 체결한 첫 기업 투자유치 협약이라는 점에서 향후 첨단 바이오기업 유치와 지역 바이오산업 생태계 확대의 신호탄이 될지 주목된다.