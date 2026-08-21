하남시, 계약 연장 누락으로 10억대 소송... "전수점검 필요"

큰사진보기 ▲신선호 하남시의원이 21일 한국농어촌공사 소유 토지의 무상 임대차계약 연장신청 누락으로 발생한 부당이득금 반환소송과 관련해 담당자 개인의 실수로만 볼 것이 아니라 하남시의 계약·인수인계 체계를 전반적으로 점검해야 한다고 지적했다. ⓒ 신선호 의원 sns갈무리 관련사진보기

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신선호 하남시의원이 21일 한국농어촌공사 소유 토지의 무상 임대차계약 연장신청 누락으로 발생한 부당이득금 반환소송과 관련해 담당자 개인의 실수로만 볼 것이 아니라 하남시의 계약·인수인계 체계를 전반적으로 점검해야 한다고 지적했다.하남시는 2003년 한국농어촌공사 소유 토지 92필지에 대해 10년간 무상 임대차계약을 체결했지만, 2013년 계약기간이 끝난 뒤 연장신청을 하지 않은 채 해당 토지를 계속 사용했다.이후 한국농어촌공사가 부당이득금 반환소송을 제기했고, 올해 6월 항소심을 거쳐 하남시가 부담해야 할 금액은 약 10억 원 수준으로 줄어든 것으로 알려졌다.신 의원은 "장기간 이어지는 계약은 담당자가 여러 차례 바뀔 수밖에 없다"며 "계약 만료와 갱신 여부가 업무 인수인계에만 의존할 경우 같은 문제가 반복될 수 있다"고 밝혔다.이어 "계약기간과 갱신 시기를 조직적으로 확인하고 담당자가 바뀌더라도 안정적으로 관리할 수 있는 표준화된 인수인계·계약관리 체계를 마련해야 한다"고 강조했다.신 의원은 이 같은 문제가 특정 부서에 국한되지 않을 수 있다는 점도 지적했다. 장기계약과 사용허가 사항의 만료 시점을 사전에 확인할 수 있도록 하남시 전체 부서의 인수인계 및 계약관리 체계를 점검해야 한다는 것이다.다만 이번 소송과 관련된 약 10억 원 전액을 행정실수에 따른 '혈세 손실'로 규정하는 데 대해서는 신중해야 한다고 밝혔다.신 의원은 "약 10억 원에는 하남시가 해당 토지를 실제로 사용한 데 따른 사용이익 상당액도 포함돼 있는 만큼 이를 전부 행정실수로 발생한 손실이라고 단정하는 것은 적절하지 않다"고 설명했다.이어 "실제 토지 사용에 따른 부담과 계약 연장신청 누락으로 추가된 부담을 구분해 정확히 살펴봐야 한다"고 말했다.신 의원은 하남시가 현재 사용 중인 다른 기관 소유 토지에 대해서도 계약·사용허가 체결 여부와 계약기간, 갱신 시기, 사용료 발생 가능성 등을 전수 점검해 유사 사례를 사전에 정비할 것을 제안했다.