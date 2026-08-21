울산시 추경 1264억 원, 예산 6조 1148억 원 "시민불편 해소"

큰사진보기 ▲울산시청 전경 ⓒ 울산시 사진자료 관련사진보기

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울산시가 민선9기 첫 추가경정예산으로(제3회) 1264억 원을 편성해 시의회에 제출했다. 시민 불편의 신속한 해결과 생활밀착형 사업에 중점을 둔 추경예산안이다.이에 따라 올해 울산시 예산은 기정예산 5조 9884억 원에서 6조 1148억 원(2.1%)으로 늘어난다. 이로써 울산시 살림 규모가 사상 처음으로 '6조 원 시대'에 들어서게 됐다.울산시 관계자는 "이번 추경은 민선9기 출범 이후 새 시정의 방향을 처음으로 예산에 담았다는 데 의미가 있다"며 "특히 새로운 사업을 늘리기보다, 시민이 일상에서 겪는 불편을 빠르게 해결하고, 시급한 현안과 공약사업을 차질 없이 추진하는 데 중점을 두는 한편, 전시성･비효율 사업은 최소화하는 데 초첨을 맞췄다"고 밝혔다.추경 재원은 초과세수와 순세계잉여금 등으로 마련했다. 울산시는 시민의 불편에 신속하게 응답하고, 미래를 위해 꼭 필요한 사업에는 과감하게 투자한다는 방침이다.이에 따라 ▲시내버스 노선 정상화 등 대중교통 개선 ▲(구)삼호교 복구 및 두서면 불법성토 선제 대응 ▲인공지능 전환(AX) 확대 ▲시민 생활 환경 개선 등 시민 체감도가 높은 사업에 예산을 우선 배분했다.민선9기 첫 추가경정예산을 5대 분야로 보면, '편리한 이동 '교통·도로' 분야'는 울산시가 최우선 과제로 삼고 있는 시내버스 정상화를 위해 노선 복원･조정에 투입될 '수소･전기 저상버스 37대 구입(24.6억 원)'', '태화강역 시내버스 정류소 시설 정비 공사 등 환경 개선(5.4억 원)' 등이 있다.'인공지능 전환(AX)·산업·경제' 분야의 경우 '인공지능(AI) 선박 특화 기반(플랫폼) 및 첨단부품 실증 지원(29.2억 원)', '조선산업 핵심인재 디지털 양성 기반(플랫폼) 구축(15억 원)', '미래이동수단(모빌리티) 첨단코팅소재 산업고도화(15억 원)', '함정장비(MRO) 방위산업 육성(11억 원)', '수소엔진 육상실증 기반(플랫폼) 구축(9.6억 원)' 등 조선･자동차와 방위산업의 성장 기반을 다지는 예산이다.'따뜻한 일상 '생활·복지' 분야'의 경우 낙동강 원수 공급 확대에 따른 원수구입비와 노후 상수도관 정비·교체(102억 원)를 반영해 안정적인 물 공급 체계를 갖춘다. 또한 울산대학교병원에 '권역책임의료기관 시설·장비비(120억 원)'와 '지역암센터 장비비(15억 원)'를 지원하고, 지역 종합병원의 '지역필수의사제 운영을 지원(2.9억 원)'하는 등 공공의료 기반을 강화한다.아울러 '120울산민원센터 기능 강화(1.2억 원)' 및 '청년･취약계층 주거비(57.4억 원)'와 '학교급식비 지원 확대 및 초등 방학돌봄 공백 해소(8억 원)' 등 시민 생활 밀착 사업도 함께 반영했다.'든든한 하루 '안전·도시' 분야'의 경우 통행이 중단된 '(구)삼호교 침하구간 복구 설계비(4.5억 원)'를 편성해 교량의 잠재적 위험요인을 조속히 제거하고, '노후소방차 교체 등 소방 장비 보강(45.4억 원)', '폭염 재난안전산업 진흥시설 조성(15억 원)', '폭염대책비(13억 원)', '공중화장실 안전관리시설 강화(비상벨·불법촬영탐지시스템, 3.7억 원)' 등으로 시민 안전망을 촘촘히 한다.'쾌적한 도시 '환경·녹지' 분야'는 '국제정원박람회장 기반시설 조성(106.5억 원)'과 '운영･홍보･문화행사･전시 대행용역(21억 원)'을 통해 박람회 성공 개최를 지원한다.이밖에 '전기차와 전기이륜차 보급 지원(45억 원)', '가로변 수목 생육환경 개선(3억 원)', '산불진화임도 개설 및 급경사지 정비사업(0.8억 원)' 등도 담았다.김상욱 울산시장은 "이번 추경은 화려한 전시성 사업보다 시민이 일상에서 바로 체감할 수 있는 분야에 재원을 집중했다"라며 "끊긴 버스 노선을 되살리고, 주력산업의 인공지능(AI) 전환을 앞당기는 한편, 의료와 돌봄 등 시민의 기본적인 삶을 지키는 데 재원을 우선 배분했다"라고 말했다.이어 "시민의 삶과 직결된 예산인 만큼, 시의회의 깊은 공감과 협조를 부탁드린다"라며 "심의 과정에 성실히 임해 시민에게 꼭 필요한 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 덧붙였다.한편 제3회 추경예산안은 8월 21일 시의회에 제출, 오는 8월 31일에 개회하는 제267회 제1차 정례회(8월 31일~9월 16일)에서 심의･의결될 예정이다.