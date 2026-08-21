이건태 "중수청에 검사 100명 이상 지원했다고 한다"

더불어민주당 이건태 의원(경기 부천시병)이 10월 출범을 앞둔 중대범죄수사청(중수청)에 검사와 수사관 등 2375명이 지원했다는 소식을 반기고 나섰다. 검찰 출신인 이 의원은 21일 자신의 페이스북 계정에 글을 올려 "좋은 소식"이라며 중수청의 조속한 수사역량 완비를 당부했다(관련기사: 임은정 검사장·문지석 검사, '중수청' 지원서 제출
https://omn.kr/2jhog).
이 의원은 이날 글에서 "중대범죄수사청(중수청)에 검사 100명 이상을 포함해 검사와 수사관 등 모두 2375명이 지원했다고 한다"라며 "저는 그동안 중수청에 경험 있는 검사와 수사관들이 지원하지 않으면 큰일이라고 걱정해 왔다"라고 밝혔다. 이어 "다행히 많은 검사와 수사관들이 지원했고, 한창 일할 부장검사와 부부장검사 등도 다수 지원했다고 하니 중수청의 수사 능력은 크게 걱정하지 않아도 되겠다"라고 안도했다.
행정안전부 중대범죄수사청 개청준비단이 20일 밝힌 집계에 따르면, 지난 7일부터 20일까지 진행된 중수청 특례 임용 신청에 검찰청 소속 검사·수사관 등 2375명이 지원했다. 이는 중수청 전체 정원 2874명의 82.6%에 해당하는 규모다. 준비단은 공소청 직제와 정원이 확정되지 않아 검찰청 정원 감축 규모조차 정해지지 않은 상황에서 나온 결과라는 점에서 "의미 있는 수치"라고 자체 평가했다. 다만 이 중 4급 이상 상당의 수사관으로 신분이 바뀌게 되는 검사의 신청 규모는 공개되지 않았다.
앞서 검찰 내부에서는 중수청행을 꺼리는 분위기가 감지돼 왔다. 지난해 12월 대검찰청 검찰제도개편 태스크포스(TF)가 실시한 설문조사에서는 검사 910명 가운데 77%(701명)가 공소청 근무를 희망한 반면 중수청 근무를 원한 검사는 0.8%(7명)에 그쳤다. 지난 11일까지 진행된 전국 17개 고검·지검 임용설명회에서도 참석 검사는 260여 명(8.5%)에 불과해, "지원 유인이 크지 않다"라는 우려가 나오기도 했다. 정부는 이런 우려를 의식한 듯 중수청 이직 유인책으로 월 10만~20만 원의 중대범죄수사수당 신설을 결정했으며, 마약 수사관에게는 위험근무수당도 추가 지급하기로 했다.
이런 배경 속에 나온 2375명 지원 결과를 두고 이 의원은 "중수청의 수사 능력은 크게 걱정하지 않아도 되겠다"라고 평가한 셈이다.
이 의원은 글의 후반부에서 중수청 설립의 의미를 자신의 정치적 소신과 연결지었다. 그는 "민주주의의 최대의 적은 거대 자본의 탐욕"이라며 "거대 자본은 국가의 의사결정 전 과정에 부당한 영향력을 행사해 부당한 이득을 차지하려 한다"라고 주장했다. 이어 "거대 자본이 가져가는 부당이득은 결국 국민의 몫을 빼앗아 가는 것"이라며 "국가가 거대 자본의 탐욕을 제어하는 핵심 수단은 수사권과 과세권이고, 그 수사를 담당하는 기관이 중수청"이라고 설명했다. 그러면서 "쉽게 말하면, 재벌 비리와 같은 중대범죄를 수사하는 곳이 중수청"이라고 부연했다.
끝으로 이 의원은 "경험과 역량을 갖춘 검사와 수사관들이 중수청에 적극 합류해 중수청의 수사능력을 신속히 완비해 달라"라고 당부한 뒤, "윤석열이 서울중앙지검장, 검찰총장, 대통령으로 권력의 중심에 있었던 지난 7년 동안 거대 자본의 탐욕에 대한 수사가 제대로 이루어지지 않았다는 점을 인식하고, 깨끗하고 공정한 자본주의 사회를 만들어 달라"라고 강조했다.
한편 중수청은 부패·경제·방위사업·마약·내란외환 등 국가보호범죄·사이버범죄·법왜곡죄 7대 범죄를 전담 수사하는 기관으로, 오는 10월 2일 정식 출범할 예정이다. 검찰 출신인 이 의원은 1993년부터 검사로 재직하며 서울중앙지검 형사2부장검사, 인천지검 제1차장검사 등을 지낸 뒤 정치에 입문했으며, 현재 더불어민주당 법률위원회 부위원장 등을 맡고 있다.