김건희의 3번째 재판... "통일교에 비례대표 약속 안 했다"

김건희씨의 3번째 사건 재판이 본격적으로 시작됐다.
서울중앙지방법원 형사합의27부(재판장 우인성 부장판사)는 21일 오전 통일교 신도 국민의힘 집단 입당 의혹 사건 1차 공판을 진행했다. 피고인은 김건희씨, 한학자 통일교 총재, 건진법사 전성배씨, 정원주 전 통일교 비서실장, 윤영호 전 통일교 세계본부장이다.
공소사실은 2022~2023년 김건희씨와 전성배씨가 당시 국민의힘 당대표 선거에서 '친윤' 김기현 의원 당선을 위해 통일교 쪽에 정부 지원과 비례대표 공천을 약속했고, 한학자 통일교 총재 등이 이를 승낙했다는 것(정당법 위반)이다. 실제로 당시 당대표 선거를 앞두고 2400명 이상의 통일교 신도가 집단 입당했다.
오늘 공판은 김건희특검(특별검사 민중기)이 공소사실을 낭독한 뒤, 각 피고인 쪽에서 공소사실에 대한 의견을 밝혔다.
김건희씨 쪽은 공소사실을 전면 부인했다. "증거 어디에도 피고인이 전성배나 통일교 관계자에게 경선 지원을 요구하거나 비례대표를 약속한 통화, 문자, 문건 어떤 것도 없다"면서 "유일하게 제출된 증거는 윤영호 진술과 윤영호-전성배 사이의 문자뿐"이라고 반박했다.
또한 "피고인이 비례대표 언급을 하지 않았지만, 했다고 하더라도 피고인이 그 실현을 보장할 위치가 아니었던 이상 구체적·현실적 이익 제공 약속이라 보기 어렵다"면서 "결국 피고인의 범행은 전혀 입증되지 않았다"라고 밝혔다.
한학자 총재 쪽도 공소사실을 부인했다. "유일한 증거는 윤영호의 진술인데, 신빙성이 없다"고 설명했다.
피고인들은 모두 정당법 위반 50조 1항(당대표 경선 등의 매수 및 이해유도죄)이 성립될 수 없다고 한목소리를 냈다. 해당 조항은 재산상의 이익이나 공사의 직 제공 또는 그 약속을 금지하는 대상으로 후보자·선거운동관계자·선거인 또는 참관인으로 열거하고 있는데, 한학자 총재 등은 여기에 해당되지 않는다는 것이다.
이번 사건은 김씨의 3번째 재판이다. 기소 자체는 지난해 11월에 이뤄졌지만, 재판이 지연되고 공판준비기일을 여러 차례 진행한 뒤 오늘에서야 1차 공판이 진행됐다.
▲ 도이치모터스 주가조작 가담 ▲ 명태균 제공 여론조사 58회 무상 수수 ▲ 통일교 명품 수수 혐의가 한데 묶인 김씨의 첫 재판의 경우, 지난 4월 징역 4년의 항소심 판결 선고가 나왔다. 7월 상고심 선고 예정이었는데, 이후 선고 일정이 미뤄지고 대법원 전원합의체로 넘어갔다.
두 번째 재판은 매관매직 의혹 사건으로 지난 6월 징역 7년의 1심 판결이 나왔다. 오는 26일 항소심 첫 공판이 진행된다.
김씨의 4번째 재판도 대기 중이다. 지난 18일 종합특검(특별검사 권창영)은 대통령 관저 이전 특혜 의혹과 관련해 김씨를 무자격 업체 선정을 주도한 등의 혐의로 재판에 넘겼다. 직권남용권리행사방해, 특정범죄가중처벌법 위반(알선수재) 혐의가 적용됐다.
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