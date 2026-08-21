'일그러진 거울' 지방자치, 전면 비례대표제라는 마지노선

큰사진보기 ▲'소중한 한 표'제9회 전국동시지방선거일인 6월 3일 전북 전주시 완산구 중화산2동 주민센터에 마련된 투표소에서 한 유권자가 투표함에 기표한 투표용지를 넣고 있다 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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매 선거철마다 반복되는 장면이 있다. 개표방송이 끝나고 나면, 유권자의 상당수가 던진 표심은 의회 어디에도 남지 않는다. 지방의회 선거는 본래 시민의 정치적 의사를 있는 그대로 비추는 거울이어야 한다. 그러나 지금 우리가 들여다보고 있는 것은 거울이 아니라 왜곡되고 일그러진 거울이다. 거대 양당의 얼굴은 실제보다 훨씬 크게 부풀려지고, 그 앞에 선 노동자, 여성, 청년, 소수정당의 상은 아예 지워지거나 형체를 알아볼 수 없을 만큼 일그러진다. 원인은 단순하다. 지역구 다수대표제를 중심에 두고 적은 비례대표를 보완적으로 붙인 구조는 표의 등가성을 애초부터 보장하기 어렵게 설계되어 있기 때문이다.이 왜곡은 지난 6월 3일 치러진 제9회 전국동시지방선거에서도 선명하게 드러났다. 광역의회 선거에서 유권자는 지역구 후보에게 한 표, 정당에 한 표를 행사했지만, 의석 대부분은 지역구에서 1등을 한 후보에게 돌아가고 정당 득표율을 반영하는 비례대표 의석은 일부에 그쳤다. 그 결과 특정 정당이 근소한 차이로 다수의 선거구를 석권하면 실제 득표율보다 훨씬 많은 의석을 차지하는 반면, 적지 않은 지지를 얻은 소수정당은 여러 선거구에서 2등에 머무르는 순간 의회에서 거의 대표되지 못한다. 지역구에서 이긴 정당의 표는 의석으로 직접 전환되지만, 패배한 정당에 투표한 표는 비례대표 의석이 적은 탓에 대부분 사표가 되는 것이다. 이것은 단순한 선거 결과의 문제가 아니라, 유권자가 행사한 표의 가치가 정당과 지역에 따라 달라지는 제도적 문제다. 광역의회 비례대표 득표율과 전체 의석수를 대조해 보면 정당별 지지와 의회 구성 사이의 간극은 더욱 분명해진다.따라서 필요한 것은 비례대표 의석을 몇 석 늘리는 데 그치는 보완책이 아니다. 의회 전체를 정당 득표율에 따라 구성하는 전면 비례대표제로 전환해야 한다. 그래야 노동자, 여성, 청년, 장애인을 비롯한 다양한 사회 구성원의 정치적 의사가 의회 안에 실제 의석으로 남을 수 있다.표의 왜곡은 곧바로 의회 구성과 대표성의 왜곡으로 이어진다. 지역구 소선거구제 아래에서 살아남는 후보는 오래 다져온 지역 조직과 인맥, 자금력을 가진 이들이다. 노동, 복지, 환경, 도시계획 같은 영역에서 전문성을 쌓아온 이들, 현장에서 오래 싸워온 활동가들은 애초에 이 경쟁의 출발선에 서보지도 못한다. 그 결과 지방의회는 특정 지역 유지 집단, 지역 토호자본의 재생산 기구가 되고, 정작 주민의 삶을 좌우하는 예산과 조례를 다룰 다양성과 전문성은 의회 밖으로 밀려난다.전면 비례대표제는 이 '일그러진 거울'을 평평하게 되돌려놓기 위한, 더는 미룰 수 없는 최소한의 마지노선이다. 정당 득표율에 상응하는 의석을 배분한다는 원칙은 특정 집단에 대한 시혜가 아니라 비례대표제가 추구하는 핵심 가치 그 자체다. 정당명부를 통해 노동, 여성, 장애, 기후, 주거 등 각 영역에서 활동해온 사람들이 의회에 진입할 통로가 열릴 때, 의회는 지역 유지와 거대 정당 중심의 폐쇄적 공간에서 벗어나 시민사회의 다양한 목소리를 반영하는 대표기관에 가까워질 수 있다.이것은 낯선 실험이 아니다. 프랑스는 일정 규모 이상의 코뮌과 레지옹 의회 선거에서 결선투표와 다수파 보너스를 결합한 정당명부식 비례대표제를 운영하고 있다. 스웨덴 역시 국회뿐 아니라 코뮌과 지역 의회 선거에서 정당명부식 비례대표제를 기본으로 삼는다. 두 나라의 제도는 순수한 비례대표제와는 차이가 있지만, 다당제와 연립정치를 지방정치의 제도 안에서 일상적으로 관리해온 사례라는 점은 분명하다.물론 전면 비례대표제 하나만으로 정치적 다양성이 자동으로 증진되리라고 낙관할 수는 없다. 정당명부의 순번을 누가 어떻게 정하느냐에 따라 정당 내부의 또 다른 기득권 구조가 만들어질 위험도 있다. 그러나 이는 비례대표제를 포기할 이유가 아니라, 명부 작성의 민주성·투명성·성평등·사회적 대표성을 함께 보장하도록 제도를 정교하게 설계할 이유다.현재와 같은 승자독식 지역구제와 제한적인 비례대표 의석만으로는 표의 등가성과 정치적 대표성, 의회의 다양성을 충분히 회복하기 어렵다. 전면 비례대표제가 모든 문제를 단번에 해결하는 만능열쇠는 아니다. 다만 시민의 표가 의회의 구성으로 정당하게 이어지도록 하기 위한, 더는 물러설 수 없는 최소한의 출발선일 뿐이다.지방자치는 삶의 현장에 가장 가까운 정치다. 그 가장 가까운 정치가 가장 심하게 왜곡된 거울 앞에 서 있다는 것은 부끄러운 역설이다. 표심과 의석의 괴리를 그저 '어쩔 수 없는 결과'로 넘길 것인가, 아니면 일그러진 왜곡거울을 걷어내고 제대로 된 거울을 다시 세울 것인가. 지방의회 전면 비례대표제는 이 사회가 스스로를 있는 그대로 볼 수 있는 최소한의 조건이 될 것이다.