목포 정치권, 국회서 전남 서부권 의대 신설 촉구

큰사진보기 ▲강성휘 목포시장 등이 21일 국회에서 의대 신설 관련 기자회견 하는 모습. ⓒ 목포시 관련사진보기

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강성휘 목포시장을 비롯한 목포 정치권이 전남 서부권 국립의대·대학병원 설립을 정부에 촉구했다.강 시장은 21일 더불어민주당 김원이·서미화 의원, 목포시의회 의장·의원, 전남광주통합특별시의회 목포지역 의원 등과 함께 국회에서 기자회견을 열고 서부권 국립의대 신설 결단을 요구했다.이들은 "목포대·순천대 통합 합의가 결렬됐다고 해서 36년간 이어온 서부권의 의과대학·대학병원 유치 염원까지 결렬된 것은 아니다"고 주장했다.그러면서 정부를 향해 "더 이상 의대 신설 논의를 표류시키지 말고 직접 나서 신청 절차와 선정 방식을 조속히 결정해야 한다"고 강조했다.정부가 대학별로 직접 신청을 받거나, 전남광주시에 의대 선정 권한을 부여하는 방식으로 신설 의대 입지를 결정할 수 있도록 정부가 책임 있는 자세를 보여야 한다고도 했다.서부권의 열악한 의료 여건도 강조했다.서부권은 지난 36년 간 의대와 대학병원 유치 운동을 전개해 왔으며, 전국 484개 유인도서 가운데 199개가 서부권에 위치해 전체의 41%를 차지하는 등 의료 접근성이 취약한 지역이라는 것이다.3시간 이내 상급종합병원을 이용하지 못하는 경우 사망할 확률이 20.7%에 달한다며, 의료 인프라 확충이 단순한 지역 현안이 아니라 국민의 생명과 건강을 지키기 위한 국가적 과제라고 강조했다.특히 이재명 정부의 국정과제인 '의대 없는 지역 의대 신설'은 의료 취약지역인 서부권의 현실을 반영한 정책이라며, 정부가 국정과제의 취지에 맞게 서부권 의과대학 신설을 적극 추진해야 한다고 밝혔다.강성휘 목포시장은 "서울에 살든 신안 흑산도에 살든 대한민국 국민이라면 어디에 살든 생명권과 건강권을 공평하게 보장받아야 한다"며 "36년간 이어온 서부권의 염원이 더 이상 지연되지 않도록 정부의 조속한 결단을 촉구한다"고 말했다.[관련기사]