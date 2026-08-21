서울시장 자리 건 오세훈-특검 2차전, 두 달 후 결론 낸다

큰사진보기 ▲오세훈 서울시장이 21일 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 정치자금법 위반 혐의 2심 첫 공판에 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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서울시장 자리를 건 김건희특검(특별검사 민중기)과 오세훈 서울시장의 2차전이 시작됐다.서울고등법원 형사7부(재판장 구회근 부장판사) 심리로 21일 오후 오세훈 시장 등에 대한 정치자금법 위반 혐의 항소심 첫 공판이 열렸다. 이 재판은 '정치브로커 명태균 여론조사 비용 대납' 의혹으로 세간에 알려져 있다.앞서 오 시장은 지난달 1심 판결에서 서울시장직 상실형인 벌금 1000만 원과 추징금 2100만 원을 선고 받은 바 있다. 정치자금법 제57조에 따라 100만 원 이상 벌금형이 선고되면 직을 잃게 된다. 공동 피고인 강철원씨(전 서울시 정무부시장)는 벌금 300만 원, 김한정씨(오 시장 후원회장·사업가)는 벌금 500만 원을 선고받았다.이날 공판에서는 특검과 피고인들의 항소 이유가 주되게 다뤄졌다. 특검은 1심 판결에 대한 사실·법리 오해와 양형 부당을 이유로 항소했다.특검은 "▲ 오세훈의 여론조사 실시 경위 및 경과 ▲ 피고인들 휴대전화 메시지에서 확인되는 (여론조사) 문건 자료 ▲ 김한정의 비용대납 내역 ▲ 명태균이 본건 여론조사를 오세훈에게 유리하게 조작한 내용 ▲ 관련자들의 진술 등을 종합하면 오세훈·강철원이 공모하여 명태균에게 10건의 여론조사를 의뢰하고 김한정에게 3300만 원을 대납시켜 정치자금법에서 정하지 아니한 방법으로 정치자금을 기부받은 사실이 인정된다"고 말했다.이어 "항소심에서 이 사건 공소사실이 유죄로 인정된다면 범행 기간 및 횟수 그리고 기부 액수가 증대되므로 선고 형량이 가중돼야 한다"며 "(설사) 원심과 동일한 범위에서 혐의를 인정하더라도 피고인들의 지위 등을 고려할 때 피고인들에 대한 양형이 부당하다"고 강조했다.그러면서 1심 결심 공판 때 피고인들에게 구형한 바와 같이 ▲ 오세훈 징역 1년 6개월 및 3300만 원 추징 ▲ 강철원과 김한정 징역 1년을 선고해달라고 재판부에 요청했다.반면 피고인들은 모두 공소사실을 부인하며 무죄를 주장했다. 오 시장 측 변호인은 "피고인(오세훈)은 명태균에게 여론조사를 의뢰한 바가 없다"며 "김한정이 명태균에게 돈을 지급했다는 사실을 오세훈은 몰랐으며, 그런 비용의 대납을 요청한 바도 없다"고 말했다.또한 "오세훈은 본건이 공개적으로 문제되기 전까지 (명태균에게 여론조사 명목의 비용을 지급한) 김한정의 독자적 행위를 전혀 알지 못했다"고 강조했다.이어 "이 사건 핵심 문제 또한 여론조사 비용 대납인데, 1심 판결은 '① 오세훈이 명태균을 만난 적 있다 ② 명태균이 오세훈 관련 여론조사를 실시한 적 있다 ③ 김한정이 명태균에게 돈을 줬다'는 객관적 사실에 합리적 근거 없는 추론을 더했다"며 "(이를 토대로) '오세훈이 명태균에게 여론조사를 의뢰하고 오세훈이 김한정에게 비용 대납을 요청했다'고 인정했다. 이러한 사실 인정 판단은 매우 부당하다"고 주장했다.강 전 부시장 측 변호인 또한 "이 사건은 범죄사실이 제대로 확정되지도 않고 공소가 제기됐다"면서 "여론조사를 의뢰한 것이 사실이라고 치더라도 여론조사가 특정 정치인에게 어떻게 (정치자금기부행위로) 귀속되는 것인지 공소사실 자체가 명확해야 한다"고 목소리를 높였다. 그러면서 "이 사건 중요 증거는 명태균 진술인데, 원심은 명씨의 진술 일부를 취해 유죄를 선고했다"고 덧붙였다.사업가 김씨의 변호인도 "김씨가 오세훈이나 강철원에게 비용 대납을 요청받아 승낙했다면 당연히 비용 지급 사실을 (두 사람에게) 알렸을 텐데 알린 바 없다"며 "명태균으로부터 여론조사를 받고 그에 관한 의견을 교환한 사람은 김한정인데, 원심은 '김한정이 오세훈을 정치적으로 지지했다'는 걸 범죄 동기로 보고 오세훈의 요청으로 비용을 대납했다고 평가했다"고 말했다. 그러면서 "김한정에 대해 공소기각 또는 무죄 판단을 재판부에 요청한다"고 덧붙였다.특검과 피고인들의 항소 이유를 들은 구 재판장은 특검법에 따라 항소심은 3개월 이내 선고해야 한다는 점을 강조하며 '10월 23일 선고'를 예고했다.구 재판장은 이 사건 쟁점을 오 시장이 ▲ 2021년 1월쯤 명씨에게 여론조사를 의뢰했는지 여부 ▲ 강 전 부시장에게 명씨와 상의해 여론조사 진행을 지시했는지 여부 ▲ 김씨에게 비용 지급을 요청했는지 여부로 압축했다. 이후 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장 등 6명을 증인으로 채택하고 4차례 공판을 통해 증인신문을 진행한 뒤 선고하겠다고 밝혔다.