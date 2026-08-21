민형배, 시의회에 유감 표명... '부시장 인선 갈등' 수습 국면

큰사진보기 ▲지방직 부시장 2명 지명 관련 전남광주통합특별시의회 운영위원회 회의에 출석한 민형배 시장. 2026. 8. 14 ⓒ 전남광주통합특별시의회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지방직 부시장 2명 지명 '조례 위반' 논란과 관련해 14일 열린 전남광주통합특별시의회 운영위원회 회의에 민형배 시장이 출석해 있다. 2026. 8. 14 ⓒ 전남광주통합특별시의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 김민석 신임 대표가 18일 오후 전남광주 북구 운정동 국립 5·18 민주묘지에서 참배를 마친 뒤 송형곤 전남광주통합특별시의회 의장과 만나 통합특별시 집행부와의 협치를 당부하고 있다. 2026.8.18 ⓒ 오마이TV 관련사진보기

민형배 전남광주통합특별시장이 21일 차관급 지방직 부시장 2명 인선 과정에서 불거진 갈등과 관련해 시의회에 유감을 표명했다.송형곤 전남광주통합특별시의회 의장이 민 시장의 유감 표명을 수용하면서 약 2주간 이어진 집행부와 의회의 갈등도 일단 수습 국면에 들어섰다.민 시장은 이날 오후 입장문을 내고 "'부시장 시민추천제' 추진 과정에서 시의회가 제기한 우려와 의견을 무겁게 받아들인다"며 "시의회에 유감의 뜻을 전한다"고 밝혔다.이어 "사전에 충분한 설명과 협의가 이뤄지지 못했다"며 "앞으로 주요 제도와 정책을 추진하는 과정에서 시의회와 소통·협의를 더욱 강화하겠다"고 덧붙였다.부시장 인선 절차도 다시 밟기로 했다. 민 시장은 "관련 조례를 개정한 뒤, 개정된 조례에 맞춰 부시장 후보자를 다시 지명하고 인사청문을 의회에 요청하겠다"고 밝혔다.민 시장 측 관계자는 "앞서 지명된 2명의 부시장 후보를 (절차에 맞게) 재지명할 계획"이라며 "인선 내용이 바뀌는 것은 없는 것으로 안다"고 전했다.시의회는 민 시장의 유감 표명을 수용했다.송 의장은 별도 입장문에서 "통합특별시 출범 초기 행정 공백을 최소화하고 시민 피해를 막기 위해, 시의 유감 표명과 제도 개선 의지를 받아들여 후속 절차에 대승적으로 협력하겠다"고 밝혔다.다만 송 의장은 "통합특별시의회가 이번 부시장 시민추천제 추진 과정에서 제기해 온 문제와 의회의 조례제정권 원칙은 분명히 지켜져야 한다"는 기존 입장은 재확인했다.앞서 민 시장과 송 의장은 이날 나주혁신도시에서 오찬을 함께하며 부시장 인선 갈등을 비롯한 현안을 논의한 뒤 시정의 안정을 위해 상호 협력이 중요하다는 데 의견을 모았다.이번 갈등은 민 시장이 지난 6일 백승주 전 기획재정부 기획조정실장과 윤난실 전 청와대 비서관을 통합특별시 초대 지방직 부시장 후보로 지명하면서 불거졌다.시민추천제 형식을 취했지만 두 후보자 모두 민 시장의 시장직 인수위 출신인 데다, 투표권이 있는 배심원 전체 108명 중 21명을 중간에 교체된 사실이 시의회 추궁 과정에서 알려지면서 공정성 문제가 제기됐다.특히 시민추천제가 현행 조례와 다른 부시장 명칭과 직무를 전제로 진행되면서 조례 위반 논란까지 겹쳤다. 통합시의회 운영위원회는 민 시장을 출석시켜 인선 과정을 둘러싼 각종 논란에 대해 따져 묻기도 했다.민주당 소속 의원들이 절대 다수를 차지한 시의회가 같은 당 소속인 '조례 위반'을 고리로 민 시장의 인선 과정에 강하게 문제를 제기하면서 집행부와 의회의 갈등은 중앙 정치권 주목까지 받았다.민주당 김민석 대표가 지난 18일 전남광주를 찾아 송 의장을 만난 자리에서 시와 시의회 간 '긴장' 상황을 언급하며 '협치'를 당부하는 이례적 장면이 연출되기도 했다.