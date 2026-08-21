청와대 "북측은 불필요한 비방 멈추고 평화공존 향해 가자"

청와대가 이재명 대통령을 실명 비난한 김여정 북한 노동당 총무부장의 담화에 대해 "북측은 불필요한 비방을 멈추고 한반도 평화공존을 향해 함께 나아갈 것을 촉구한다"고 밝혔다.
김여정 부장은 지난 20일 조선중앙통신을 통해 발표한 담화에서 "돌연 훈련 축소를 지시한 트럼프의 말 한마디에 서울은 제일 즐겨하던 '전쟁놀이' 판을 거두어야 하는 가긍한 처지에 놓이게 됐다"면서 이 대통령과 정부를 향해 막말과 조롱을 퍼부었다. 이 대통령을 향해선 "안팎이 다른 이중적 언행"을 보이고 있다고도 비난했다.
이에 대해 청와대 관계자는 21일 "정부는 상호 존중에 기초한 한반도 평화공존 정책을 일관되게 추진해 나갈 것"이라며 이러한 입장을 밝혔다.
특히 "정부는 한반도 평화의 당사자로서 한미 간 긴밀한 공조를 지속해나갈 것이며 페이스메이커로서 북미대화 재개를 위한 적극적인 노력을 경주해 나갈 것"이라며 "우리 정부와 대통령에 대한 비방적 언사는 상호 신뢰를 쌓아가는 데 도움이 되지 않는다"고 지적했다.
한편, 통일부도 이날 김 부장의 담화에 대해 "어떠한 어려운 상황에서도 일희일비하지 않고 한반도 평화공존 정책을 흔들림 없이 일관되게 추진해 나갈 것"이라며 "우리의 한반도 평화 의지를 왜곡하지 말고 남북 모두의 이익과 안전을 위해 불안정한 정전 체제를 평화체제로 전환하는 여정에 함께 해 달라"고 밝힌 바 있다(관련 기사 : 통일부 측, '대통령 비난' 김여정 담화에 "상대 배려·존중해야" https://omn.kr/2jhzs
).