대전단체 "교육교부금 20.79% 연동제 폐지 철회하라"

큰사진보기 ▲지방교육재정교부금 개편 규탄2026 지방교육재정교부금 개편 대응 긴급행동은 지난 21일 오전 서울 종로구 정부서울청사 앞에서 '지방교육재정교부금 개편 규탄 기자회견'을 열어 정부의 일방적인 교육재정 개편 전면 백지화 및 교육주체가 참여하는 공론화 기구 마련 등을 촉구하고 했다(자료사진). ⓒ 이정민 관련사진보기

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정부가 지방교육재정교부금의 내국세 20.79% 법정 연동제를 폐지하는 내용의 개편안을 내놓자, 대전지역 교육·노동·학부모단체들이 "초·중등교육 재정을 장기적으로 축소시키는 개악"이라며 강하게 반발하고 나섰다.공공운수노조 대전지역본부와 대전광역시교원단체총연합회, 대전교사노동조합, 전교조 대전지부, 참교육을위한전국학부모회 대전지부 등 대전 지역 11개 단체는 21일 공동성명을 내고 "아이들의 미래를 깎는 내국세 20.79% 연동제 폐지를 즉각 철회하라"고 촉구했다.정부는 이날 관계 부처 합동브리핑을 통해 지방교육재정교부금 개편과 '미래대응기금' 신설 방안을 발표했다. 현행 내국세 20.79% 연동 방식을 폐지하고 최근 3년간 연평균 경상성장률과 학령인구 감소율을 반영하는 방식으로 교부금 산정 구조를 바꾸는 것이 핵심이다.지방교육재정교부금은 중앙정부가 시·도교육청에 배분하는 초·중등교육의 핵심 재원이다. 내국세에 일정 비율을 연동하는 제도는 1972년 도입됐으며, 현행 20.79% 비율은 2020년부터 적용되고 있다. 최근 학령인구가 빠르게 감소하는 반면 반도체 호황 등으로 세수가 크게 늘면서 교부금 규모가 급증할 것으로 전망되자 재정당국을 중심으로 연동제 개편 논의가 본격화됐다.반면 교육계에서는 학생 수가 줄더라도 학교 운영비와 교직원 인건비, 시설 유지·보수 등 상당수 비용은 학생 수에 비례해 감소하지 않는다며 연동제 폐지에 반대해 왔다. 전국 시·도교육감들도 지난달 현행 20.79% 연동률 유지를 요구한 바 있다.대전지역 단체들도 이날 성명에서 "학생 수 감소만을 명분으로 교육재정을 줄여서는 안 된다"며 정부 개편안에 반대했다.이들은 정부가 제시한 새 산식에 대해 "단기적으로 교부금 총액과 학생 1인당 교부금이 늘어나는 것으로 보이지만 반도체 산업 호황에 따른 추가·초과 세수가 예상되는 상황에서 나타나는 착시현상"이라고 주장했다.이어 "호황기에는 추가 세수를 미래대응기금으로 돌리고, 향후에는 학령인구 감소율을 반영해 교육재정을 줄일 수 있는 구조가 되는 것"이라며 "장기적으로 초·중등교육 재정의 안정성을 훼손할 수 있다"고 우려했다.'미래대응기금'을 통한 영유아교육과 고등·평생교육 지원 확대에 대해서도 문제를 제기했다.이들은 "영유아교육과 고등·평생교육에 대한 재정 지원은 당연히 필요하다"면서도 "새로운 국가적 과제에는 별도의 국가 재정을 확충해야지, 기존 초·중등교육에 쓰이던 법정 교부금 재원을 줄여 다른 교육 분야로 돌리는 것은 '아랫돌 빼서 윗돌 괴기'에 불과하다"고 주장했다.특히 학생 수 감소가 곧바로 교육재정 수요 감소로 이어지는 것은 아니라고 강조했다.이들은 "학생 수가 줄더라도 학교는 유지돼야 하고 시설 안전관리 등 기본적인 고정비용은 줄어들지 않는다"며 "학교급식과 돌봄교실, 특수교육, 위기학생 정서·심리 지원 등 교육복지 기능은 오히려 더욱 강화돼야 한다"고 밝혔다.또 원도심과 농산어촌의 소규모 학교는 단순한 교육시설을 넘어 지역 공동체를 유지하는 공공 인프라이며, 신도시에서는 과밀학급 해소가 여전히 과제로 남아 있다고 지적했다. 노후 학교시설 개선과 기초학력 지원, 학생 심리·정서 지원, 미래교육에 대한 투자 등 새로운 재정수요 역시 계속 늘어나고 있다는 주장이다.이들 단체는 개편 과정에서 교육 주체의 의견수렴이 충분하지 않았다는 점도 비판했다.이들은 "교육재정 개편은 직접적인 당사자인 교육감과 학생, 학부모, 교직원, 교육시민사회의 의견을 충분히 듣고 사회적 논의를 거쳐 결정해야 한다"며 "정부는 결론을 먼저 정해놓을 것이 아니라 실질적인 공론화부터 실시해야 한다"고 촉구했다.그러면서 ▲지방교육재정교부금 개편 중단 ▲내국세 20.79% 연동제 폐지 철회 ▲교육주체가 참여하는 실질적인 사회적 공론화 실시 등을 정부에 요구했다.이들은 "새로운 교육재정 배분 방식과 미래 교육재정의 방향은 기존 교육재정의 안정성을 충분히 확보한 뒤 교육주체와 국민이 참여하는 사회적 논의를 통해 결정해야 한다"며 "정부가 교육재정 개편을 강행한다면 교육주체들과 함께 공교육과 교육재정을 지키기 위해 대응하겠다"고 밝혔다.