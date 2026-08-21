교육계, 정부 교부금 개편안에 "재정 수탈" 반발

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감 기자회견 ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

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21일(오늘) 정부가 발표한 지방교육재정교부금 개편안에 대한 교육계 반발이 거세다.지금까지는 내국세 수입의 20.79%를 자동으로 교부금에 배분했지만, 앞으로는 경제 성장과 학생 수 변화를 함께 고려해 교부금 규모를 정하겠다는 게 개편안 요지다.안민석 경기도 교육감은 입장문을 통해 "20.79% 연동제 폐지는 초중등교육 미래를 어둡게 하고, 국가의 교육투자 총량을 줄이는 후퇴"라고 비판하며 "가장 중요한 문제점은 내국세 초과 세수분을 초중고등학교 지방 교육에 대해 투자하지 못하도록 한 것"이라고 꼬집었다.이어 "경기도는 전국에서 가장 많은 학생이 재학 중이며, 신도시 개발에 따른 학교 신설 수요와 과밀 학급 해소, 디지털 미래교육 인프라 구축 등 지속적인 교육투자가 절실한 지역"이라며 "이런 상황에서 초중고등학교에 대한 교육 투자 증가율을 줄인다는 것은 참으로 수용하기 어렵다"고 밝혔다.그러면서 "교육계 및 국민과의 사전 소통 없이 일방적으로 추진된 이번 법 개정안은 신중하게 재검토되어야 하고, 안정적인 교육예산 확충 구조가 확보될 수 있도록 수정 입법이 이루어지기를 강력히 촉구한다"고 강조했다.전국교직원노동조합경기지부(아래 경기지부)는 정부 개편안을 "불황기에는 학령 인구 감소를 빌미로 예산을 대폭 삭감하려는 정교하게 설계된 재정 수탈"이라고 성명을 통해 비판했다.또한 "지방 정부와 교육청의 재정 자립 기반을 심각하게 위축시키는 중앙 집권적이고 독단적으로 강행하는 조치이고, 헌법 제31조가 명시한 교육의 독립성과 지방 교육자치의 본질을 근본적으로 훼손하는 일"이라고 성토했다.경기지부는 "지방교육재정교부금의 내국세 20.79% 법정 연동 체계를 원안대로 고수하고, 교육감·교원·학부모·교육 노동자 등 현장 주체들과의 협의 없는 일방적 정책 추진 중단"을 촉구했다.대한민국교육감협의회(아래 협의회)도 지방교육재정교부금 개편안에 깊은 우려를 표명했다.21일 입장문에서 20.79% 연동방식을 폐지 방안에 깊은 우려를 표하며 "미래교육과 학교 현장의 안정적인 운영을 위해 현행 내국세 연동률 20.79%를 반드시 유지해야 한다"고 강조했다. 시도교육감을 배제한 일방적인 제도 개편 중단도 촉구했다.