정동영 "동북아 지각판 움직이고 있다고 느껴"

큰사진보기 ▲정동영 통일부 장관이 21일 서울 중구 달개비에서 열린 6대 종단 수장단 간담회에 참석하고 있다. 2026.8.21 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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정동영 통일부 장관이 21일 최근 도널드 트럼프 대통령이 연내 북미정상회담 추진 의사를 적극적으로 밝힌 데에 대해 "동북아 지각판이 움직이고 있다고 느낀다"라면서 북미대화 재개에 기대감을 드러냈다.정 장관은 이날 오전 기자들과 만나 "통일부 장관으로서 지난 1년 동안 정말 답답했다"라면서 "자청해서 두 번째 통일부 장관직을 수행하면서 어떻게든 고착화된 현상을 타파해 봐야겠다는 의지를 갖고 시작했지만 역부족이었고 좌절의 시간이었다"라고 말했다.그러면서 정 장관은 "아직 예단하긴 이르지만 불씨가 움직이는 것이 아니라 동북아에 지각판이 움직이고 있다고 느낀다"라고 강조했다.정 장관은 전날에도 "북핵 중단을 위한 첫 관문은 북미가 만나는 것"이라며 북미 대화 재개를 "열심히 지원해야 한다"라고 밝힌 바 있다.이런 가운데 통일부 고위 당국자는 대화를 재개해 북한 핵을 중단시키는 것이 가장 현실적 대안이라고 강조했다.통일부 고위 당국자는 관련 질문에 "오늘 이 순간에도 북한 핵 능력은 증강 중이고 남북 관계는 막혀 있는 현실에서, 이것을 움직일 동력은 북미대화 재개 외에 뭐가 있느냐"라고 반문했다.이 당국자는 나날이 고도화하는 북한 핵을 달리는 자동차에 비유하면서 "핵 자동차가 질주하고 있는데 일단 정지시켜야 후진도 할 수 있다. 달리는 상태로 후진을 할 수가 없는 것"이라고 설명했다.이어 그는 "북핵이 진행돼 온 과정이 길었던 만큼 핵 없는 한반도로 가는 과정도 길 수밖에 없다"라면서 "북핵 용인에다 초점을 맞추지 말고 (북핵) 중단에 초점을 맞췄으면 좋겠다"라고 당부했다.고위 당국자는 또 미국과 북한이 대화를 재개하는 과정에서 '한국 정부가 소외 당할 수 있다'라는 일각의 우려에 대해선 "북핵은 우리 존재론적 위협인데 지금도 운영되고 있다"라면서 "현재 남북 관계가 막혀있는데 해결 방법이 북미대화 재개 말고 무엇이 있느냐"라고 반박했다.그러면서 "북미대화의 시동이 걸려야 현상 타파를 할 수 있다"라며 "한국이 소외당한다는 힐난보다 우리가 주인이라는 인식이 필요하다"라고 강조했다.북미 대화를 전제로 미국이 북한의 핵 보유를 인정할 수 있지 않느냐는 우려에는 "'인정'이라는 단어에 좌우될 것이 없다. 현실적으로 존재한다는 뜻일 뿐"이라며 "궁극적으로 비핵화로 가자는 것"이라고 밝혔다.고위 당국자는 핵확산금지조약(NPT) 체제에서 공식 핵보유국은 미국·중국·러시아·프랑스·영국 5개국뿐인데, 미국이 북한을 이들과 동등한 '핵보유국'으로 인정하는 일은 없을 것이라고 설명했다.