초유의 '제청 반려 검토'... 갈등만 예고한 조희대의 선택

큰사진보기 ▲조희대 대법원장이 21일 서울 서초구 대법원으로 출근하고 있다. 2026.8.21 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 11일 정부세종청사에서 열린 국무회의에서 참석자 발언을 듣고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 5월 1일 조희대 대법원장을 비롯한 대법관들이 더불어민주당 이재명 대선 후보의 공직선거법 사건 전원합의체 선고를 위해 서울 서초구 대법원 대법정에 입장해 자리에 앉아 있다. (왼쪽부터) 마용주, 박영재, 신숙희, 권영준, 오석준, 이흥구, 조대희, 오경미, 서경환, 엄상필, 노경필, 이숙연. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

조희대 대법원장의 '강수'가 '악수'로 돌아오고 있다.21일 성기홍 청와대 홍보소통수석은 오마이TV '박정호의 핫스팟' 인터뷰에서 조 대법원장이 사전 협의 없이 노태악·이흥구 대법관 후임을 서면 제청한 일을 두고 "전례가 없었던 헌정사 초유의 상황으로 인식하고 있다"고 했다. 그는 "대통령의 임명권을 존중하지 않는, 그런 일방통보 절차였다"며 관례와 법률 등을 면밀히 검토하는 중이라는 말로 '제청 반려' 가능성도 열어 뒀다.성 수석은 '청와대가 대법원장과 대통령의 면담 일정을 잡아주지 않아서 민정수석과 협의해 서면 제청했다'는 노경필 법원행정처장의 지난 19일 국회 법제사법위원회 발언도 "둘다 전혀 사실이 아니다"라고 반박했다. 일반적인 제청 관련 사항을 논의했을 뿐, 서면 제청 자체는 협의한 적도 없고 '협의가 되면 만날 수 있냐'는 대법원 쪽 문의에 '협의가 되면 그때 논의하자'고 답한 것에 불과하다는 설명이었다.헌법 104조 2항에 따라 대법관 인사는 ① 대법원장이 대통령에게 후보자를 제청하면 ②청와대가 국회로 임명동의안을 보내서 인사청문회를 거쳐 본회의 표결을 부치고 ③ 가결 후 대통령이 임명하는 방식으로 이뤄진다. 유신헌법이 삭제한 국회 동의 절차가 1987년 헌법에서 부활한 후, 이 세 단계는 입법, 사법, 행정권력의 균형과 견제를 상징하면서 존중되어 왔다. 물론 그럼에도 대법관 인사를 둘러싼 대법원과 청와대의 갈등은 존재했다.가장 유명한 사례는 노무현 대통령이 임명한 이용훈 대법원장과 차기 이명박 대통령의 '불편한 동거'다. 2009년 청와대가 길기봉 대전지방법원장을 차기 대법관으로 원하자 이용훈 대법원장은 난색을 표했다. 하지만 이로 인해 제청 일정이 계속 미뤄지자 이 대통령은 청와대에 세 명의 후보를 제시하면서 '대통령이 고르는 후보를 제청하겠다'고 제안했고, 보름 만에 민일영 후보자가 최종 제청됐다.이 대법원장은 2011년 비슷한 상황을 또 겪었다. 그는 오랜 측근이자 진보 성향으로 평가받던 이상훈 당시 법원행정처 차장을 양승태 대법관 후임으로 제청하기 위해 대통령 면담을 요청했다. 하지만 청와대는 끝끝내 면담을 거부하면서 '서면으로 제청하라'고 요구했다. 복수 후보군이 정해진 뒤 제청까지 10일 걸리는 동안, 양쪽은 계속 물밑에서 조율한 것으로 전해진다.윤석열 정부에서는 아예 '제청 거부권'이 거론됐다. 2023년 김명수 대법원장이 조재연·박정화 대법관 후임 인선에 나서자 대통령실은 노골적으로 특정 후보가 부적절하다는 의견을 드러내는 한편 "제청권보다 임명권이 우선한다는 점에는 다수 헌법학자 사이에 이견이 없다"는 말까지 했다. 그러나 김 대법원장이 다른 후보를 제청하면서 청와대와 대법원은 가까스로 충돌을 피했다.조희대 대법원장은 달랐다. 노태악 대법관 퇴임 후 5개월 넘게 청와대와 긴장관계를 유지하다가 노 대법관 후임으로 손봉기 부장판사를, 이 대법관 후임으로 김성수 부장판사를 서면 제청함으로써 '돌파'를 강행했다.이에 따라 이재명 대통령이 제청을 거부하거나 국회가 동의하지 않는다면, 대법관 공석 사태 장기화에 따른 정치적 부담은 고스란히 여권이 짊어지게 됐다. '제청 반려'라는 초유의 선택지가 등장한 배경이다.그런데 이번 상황은 앞으로 있을 대법관 인선을 둘러싼 이재명 대통령과 조희대 대법원장의 갈등을 예고하고 있다. 2028년부터 매년 4명씩 3년간 총 12명의 대법관을 증원하는 법원조직법이 지난 2월 국회에서 처리되면서 이 대통령은 퇴임하는 기존 대법관을 포함해 전체 26명의 대법관 가운데 22명을 임명할 예정이다. 따라서 현재 사태의 결론은 향후 대법원장의 제청권과 대통령의 임명권 간 균형과 조화에도 영향을 미칠 수밖에 없다.헌법학자들은 대법원장과 대통령의 권한은 상호 존중되어야 하는데, 조희대 대법원장이 다소 월권적인 행태를 보였다고 지적했다. 이종수 연세대학교 법학전문대학원 교수는 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "조 대법원장은 자기가 임명권을 행사하겠다는 것"이라며 "(헌법에는) 헌법기관들 사이의 상호협력적 행위를 전제로 규정되고 있는 내용들이 많다. 제청권도 마찬가지"라고 말했다.김선택 고려대 법전원 명예교수 역시 "조 대법원장이 너무 정치를 한다"며 "(이대로 인사가 진행되면) 대법원장이 (대법관을) 고르게 되는 거다. (청와대로선) 받아들일 수 없을 것"이라고 짚었다. 또 "조 대법원장은 늘어날 대법관 인사와 관련해 사법부의 권한을 최대한 넓혀놓겠다는 생각 같은데, 이번 일로 청와대도 경각심을 갖게 됐을 테니 오히려, 사법부에 불리할 수도 있다"며 "대법원장이 이런 정치를 하면 안된다"고 비판했다.이들은 제청 반려가 현실적으로 가능할 뿐만 아니라 다른 해법을 찾기 어렵다고 봤다. 김선택 교수는 게다가 조 대법원장의 제청은 "대법원 구성의 다양성 확보라는 측면에서 수용하기 어렵다"며 법관 출신과 중년 남성 중심으로 채워진 인사라는 점을 꼬집었다. 그는 "대법원은 당대 국민의 뜻이 어디 있는가를 봐서 법률 해석을 내야 된다"며 "다 똑같은 사람들이 모이면 안된다. 대법원 구성을 이렇게 하면 안된다"고 지적했다.이종수 교수 또한 "제청 반려가 법적인 개념은 아니지만, 상식적으로 충분히 통용된다"고 봤다. 다만 "두 명 중 한 명은 협의가 됐으니까 하고, 다른 한 명은 안하는 식으로 한다면 (12.3 계엄 이후 최상목 당시 대통령 권한대행의) 헌법재판관 선택적 임명과 같은 논란을 불러일으킬 수 있다"며 "대법원 쪽도 대법관 증원 문제도 있으니 여러 가지가 겹친 상황에서 수를 쓰는 것 같다"고 평가했다.