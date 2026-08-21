정부, 교육교부금 연동제 폐지... 교육계 "결사항전"

큰사진보기 ▲재정운용전략협의회 관계부처 합동 브리핑박홍근 기획예산처 장관과 최교진 교육부 장관이 21일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 재정운용전략협의회 관계부처 합동 브리핑을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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"교육재정 밀실 개악 중단하라"

"교육교부금 공론화 기구 즉각 마련하라"

"내국세 연동제 20.79% 유지하라"

큰사진보기 ▲지방교육재정교부금 개편 규탄 2026 지방교육재정교부금 개편 대응 긴급행동(이하 긴급행동)이 21일 오전 서울 종로구 정부서울청사 앞에서 '지방교육재정교부금 개편 규탄 기자회견'을 열어 정부의 일방적인 교육재정 개편 전면 백지화 및 교육주체가 참여하는 공론화 기구 마련 등을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲지방교육재정교부금 개편 규탄 2026 지방교육재정교부금 개편 대응 긴급행동(이하 긴급행동)이 21일 오전 서울 종로구 정부서울청사 앞에서 '지방교육재정교부금 개편 규탄 기자회견'을 열어 정부의 일방적인 교육재정 개편 전면 백지화 및 교육주체가 참여하는 공론화 기구 마련 등을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

정부가 54년간 유지된 지방교육재정교부금(교육교부금)에 대한 내국세 20.79% 연동제를 전격 폐지했다. 교육교부금은 유초중고 운영비 등으로 시도 교육청이 쓰는 돈이다. 363개 교육 관련 단체는 "역대 초유의 밀실 개악"이라면서 "결사 항전에 나서는 자세로 대응할 것"이라고 규탄했다. 대한민국교육감협의회도 "시도 교육감과 교육 현장의 목소리를 배제한 채 개편을 강행한 것은 사회적 합의를 결여한 일방적인 결정"이라고 비판했다.21일 오전 11시, 박홍근 기획예산처 장관과 최교진 교육부 장관은 합동 기자회견을 열고 "앞으로 교육교부금은 전년도 교육교부금을 기준으로 최근 3개년 연평균 경상성장률과 학령인구 변화율을 반영하여 산정한다"라면서 "학령인구 변화율은 35%만 반영하겠다. 개편으로 마련된 재원은 영유아부터 성인까지 생애 전 주기에 걸친 미래인재 양성에 전략적으로 투자할 것"이라고 미래대응기금 조성 계획을 밝혔다. 그러면서 "교육교부금이 전년도 교육교부금보다 줄어들 경우, 그 차액을 국가가 보전하도록 법률에 명시할 것"이라고도 했다.1972년부터 54년간 유초중고 교육재정 안전판 노릇을 해온 교육교부금에 대한 내국세 연동제를 폐지하겠다는 뜻이다. 이렇게 폐지해 줄어든 20조 원가량의 돈을 미래대응기금으로 돌리겠다는 것이다.이 합동 기자회견과 같은 시각, 363개 단체가 모인 '2026 교육교부금 개편 대응 긴급행동'은 정부서울청사 앞에서 "밀실 합의, 일방 통보, 졸속 강행 교육교부금 개편 규탄 기자회견"을 열었다.이날 기자회견의 사회를 본 전국교직원노동조합 양혜정 사무총장은 "역대 초유의 사태가 벌어졌다. 이처럼 교육정책을 놓고 밀실 결정하는 사례는 그동안 없었다"라면서 "이제 우리는 결사항전의 자세로 나갈 수밖에 없다"고 경고했다.긴급행동은 기자회견문에서 "이것이 국민주권정부의 소통 방식인가. 20.79% 연동제 폐지안을 철회하고 교육 주체와 원점에서 다시 논의하라"라면서 청와대를 향해 "첨단산업과 특정 기업에 대한 지원을 확대하면서 정작 지역을 지탱하는 학교와 공교육의 재정을 줄인다면 그것을 어떻게 미래를 위한 투자라고 할 수 있는가"라고 따졌다.90여 명의 참석자들은 다음과 같은 구호를 외쳤다.좋은교사운동 현승호 공동대표는 "정부의 산식에는 경기가 좋을 때 넘치는 돈은 미래대응기금으로 가고, 나쁠 때 부족한 돈은 교실이 감당한다"라면서 "지금의 정부 정책은, 재정 위기 시에 학생들을 위험에 빠뜨리는 일"이라고 우려했다. 그러면서 "어떻게 이렇게 중차대한 일을 공론화 과정도 없이 장관 몇 명이 쑥덕쑥덕해서 결정한단 말이냐"라고 따졌다.16개 시도 교육감들의 모임인 대한민국교육감협의회도 이날 낸 입장문에서 "교육교부금 산정 방식의 변경은 학교 현장과 미래교육 전반에 중대한 영향을 미치는 제도의 근간을 바꾸는 사안"이라면서 "그럼에도 교육 현장을 책임지는 교육감과 협의 없이 개편안을 마련한 것은 교육자치의 당사자를 배제한 일방적인 제도 개편으로, 그 절차적 정당성을 인정하기 어렵다"라고 반발했다.