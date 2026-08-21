가로 막힌 벽 앞에서 손을 건네는 사람

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프랙탈



1

아이들은 숲으로 간다

호주머니 속에 넣어둔 새는 까맣게 잊고

여기가 어디지 어디였지

새를 찾아 두리번거린다



2

아이들은 들여다본다

왜 저 사람은 물속에서 잠을 자고 있지?

아이들은 긴 나뭇가지를 주워 와

물에 젖은 구두를 건진다

이 구두가 우리를 데려다줄지 몰라

호주머니 속에서 새들은 힘차게 파닥거리고

아이들은 종종걸음으로 구두를 따라간다



3



아이들이 침입한 숲은

모처럼의 소동이 귀찮다

눈앞에 없는 새만이 진짜일 거라고 믿는 것

여름은 독 오른 실뱀을 풀어놓고

눈에 안 보이는 여름이 있을 리 없다고 말한다

여자는 하품을 하며 책장을 덮는다

아이들은 영원히 잠든다

숲이 다시 열릴 때까지



4



이 별은 나의 불행을 축으로 운행되고 있어

스크린에선 한창 영화가 상영 중이다

식탁에 앉아 혼잣말을 하던 주인공은

입속으로 수저를 밀어넣다 말고 울음을 터뜨린다

그녀는 오늘 낮에 읽은 점자책의 한 장면을 떠올린다

새를 찾아 숲으로 간 아이들이 이미 새를

가지고 있었다는 이야기

눈먼 자가 딱 한번 눈을 뜰 때 영화는 총성과 함께 끝이 난다



5



꽤 괜찮은 불행이었어

관객들은 만족한 듯 극장을 나서고 같은 시간

남자는 불 속에 앉아

불행을 관람하던 관객들이 집으로 돌아갔다는 문장을 적는다

남자는 고개를 저으며 서둘러 그 문장을 지운다

꼭 한방울의 기억이 공중에서 하얗게 부서진다



6

누군가 나를 내려다보는 느낌이 들어

그가 노트에

종말이라 적고 그 속으로 나를 밀어넣는 것 같은



7

백지 앞에서 고개를 숙이고 있던 남자는 화들짝 놀란다

불현듯 호주머니 속에서 새 한마리가 만져졌기 때문이다



안희연, <너의 슬픔이 끼어들 때> 창작과비평 (2015)

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덧붙이는 글 | 감사합니다.

안희연의 시를 읽다 보면 현실과 텍스트 사이에 놓여 있다고 생각했던 경계가 자꾸 흐려진다. 벽에 걸린 그림자를 떼어내도 벽에는 여전히 그림자가 걸려 있고, 책 속의 목동은 언덕을 넘어가면 그 너머에 '진짜 언덕'이 있을 것이라고 믿는다. 텍스트 안에 만들어진 세계가 현실과 완전히 분리되어 있는 것이 아니라, 언제든 현실을 향해 뻗어나갈 수 있다는 듯하다.그 확장은 수직보다는 수평에 가깝다. 한쪽으로 높아지는 것이 아니라 끝없이 옆을 만들어가는 방식이다. 안희연의 시에 등장하는 "일초에 하나씩 새로운 옆을 만든다"는 문장을 떠올리면 더 쉽게 이해할 수 있다. 커서가 한 칸씩 앞으로 나아가듯, 시 속의 세계는 계속해서 새로운 공간을 만들어낸다.그래서 안희연의 시에서 '옆'은 단순한 방향이 아니다. 내가 있는 곳과 당신이 있는 곳 사이에 놓인 거리이면서, 동시에 그 거리를 건너기 위해 내어놓는 자리이기도 하다.1번부터 7번으로 구성된 시들은 하나의 축을 따라 이어지는 이야기들이며 텍스트와 현실과의 관계를 이야기 하고 있다.숲과 아이들, 영화 스크린과 수용자, 공책과 나 그리고 그. 타자와 나는 넘어갈 수 없는 이해의 벽에 가로막혀 있지만 안희연은 그럼에도 손을 건넨다. 넘어올 수 없는, 내지는 넘어갈 수 없는 텍스트 속의 세계를 현실에 소환해서 지금껏 외면해 온 타인의 고통과 슬픔을, 있는 그대로 마주하고 있다. 전체는 하나가 되고 하나는 전체가 된다. 개개인은 완전히 유리돼 있지 않고 서로서로 손을 뻗어 함께 울고 함께 아파한다.앞서 말한 "전체가 하나가 되고 하나는 전체가 된다"는 문장은 개인의 고통을 전체란 이름으로 희석하는 게 아니라 타자의 아픔이 나의 아픔이 될 수 있다는, 누군가의 고통이 완전히 유리될 수 없다는 자명한 사실로 변모한다. "너의 슬픔이 끼어들 때" 너를 외면하지 않을게. 너의 곁에서 내 손을 건네줄게. 그렇기에 안희연이 건네는 손은 연대보다 옆이라는 이름이 더욱 적합해 보인다.'숲으로 간' 아이들은 '물속에서 잠을 자고' 있는 사람을 들여다보고 여자가 책장을 덮자 아이들은 '숲이 다시 열릴 때까지' '영원히 잠든다.' 이어지는 시에선 극장에서 영화를 관람하고 있다는 정황이 등장하는데 이때 스크린이 등장하는 것은 필연적이다.안희연은 시 안에서 물은 대상이 비추고 또 다른 세계로 넘어갈 수 있는 스크린으로 기능하며 새는 책 속의 캐릭터 혹은 스크린 속의 이야기를 가로질러 나의 호주머니 속으로 들어온다. "이 별은 나의 불행을 축으로 운행되고 있"다는 말처럼 시스템은 개인의 불행을 통해 운행된다. 평등이나 평화를 상상하는 것보다 지구상에서 사람이 모두 사라지는 걸 상상하는 게 더 쉬운 것 같다. 이 말을 조금 더 깊게 생각해 보면 개인의 불행이나 고통 또한 자신의 '옆'을 내어주지 않기 때문에 아니, '옆'을 내어주지 못하게 가로막는 장막들이 있기에 우리는 앞으로 나아갈 수 없는 게 아닐까.<'너의 슬픔이 끼어들 때>라는 시는 굉장히 유기적인 문장들로 이뤄져 있다. "절벽이라는 말 속엔 얼마나 많은 손톱자국이 있는지" "물에 잠긴 계단은 얼마나 더 어두워져야 한다는 뜻인지" "내가 궁금한 것은 가시권 밖의 안부"(<백색 공간> 10p). 백색 공간이라는 같은 이름의 시가 시집에 3편 배치돼 있는데 시에서 보여주는 태도가 균일하다. "종이를 찢어도 두 발은 끝나지 않"고(65p) "발만으로는 갈 수 없는 깊은 골목"(75p)이 있다. "나는 이곳이 완전한 침묵이라는 것을 알았"고(65p) "바람에 눈동자를 긁히며 그곳으로"(75p) 간다.이 문장들을 다른 말로 바꿔보자면 기록되지 못한 슬픔이 있고 그 슬픔은 온전히 목소리를 낼 수 없다. 그렇기에 발만으로, 현실과 텍스트를 분리하는 방식으로는 행간의 세계로 진입하지 못한다. 너의 슬픔을 목도하기 위해 화자는 완연한 침묵 속으로 진입한다. 슬픔을 읽기 위해 침묵 속을 걷는다는 정황 속에 시인의 결여한 의지가 돋보인다.