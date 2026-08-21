통일부 측, '대통령 비난' 김여정 담화에 "상대 배려·존중해야"

큰사진보기 ▲김여정 노동당 부부장 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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김여정 노동당 총무부장이 이재명 대통령을 실명으로 비난하는 담화를 발표한 가운데 통일부는 21일 "한반도 평화공존 정책을 일관되게 추진해 나가겠다"고 강조했다.통일부는 이날 오전 김 부부장의 전날 담화와 관련해 문자 공지를 내고 "정부는 어떠한 어려운 상황에서도 일희일비하지 않고 한반도 평화공존 정책을 흔들림 없이 일관되게 추진해 나갈 것"이라며 이같이 밝혔다.통일부는 "북측도 우리의 한반도 평화 의지를 왜곡하지 말고, 남북 모두의 이익과 안전을 위해 불안정한 정전체제를 평화체제로 전환하는 여정에 함께해줄 것을 촉구한다"며 "한반도 평화체제로 가는 여정은 남과 북이 함께할 때 비로소 끝까지 완주할 수 있을 것"이라고 했다.통일부 고위당국자도 기자들과 만나 김 부부장의 담화에 대해 "정상국가화 과정의 핵심은 상대방에 대한 배려와 존중"이라며 "한반도 평화안정, 평화공존, 평화체제는 남북이 같은 방향을 바라보지 않으면 안 된다"고 밝혔다.고위당국자는 이어 "그런 차원에서 폄훼나 왜곡이 있어서는 안 된다"면서 "북한도 정상국가로 가보자는 것 아니냐. 배려와 존중이 필요하다"고 지적했다.앞서 김여정 부부장은 전날(20일) 밤 관영 <조선중앙통신>을 통해 발표한 담화에서 트럼프 대통령의 지시로 '을지자유의방패(UFS)' 한미연합연급이 축소된 데 대해 "그리도 즐겨하던 전쟁놀이를 못하게 된 서울의 가긍한 처지"라고 조롱했다.또 김 부부장은 이재명 대통령의 실명을 언급하면서 "안팎이 다른 이중적 언행"이라고 비난했다.