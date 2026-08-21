태양광 전기 보내고 쌀·메론 받는다... 대전 미호동 '탄소중립 품앗이'

큰사진보기 ▲에너지전환해유 사회적협동조합과 충남 예산의 농업회사법인 내포㈜는 주민들이 가정용 태양광으로 생산한 재생에너지의 가치를 기업에 판매하고, 그 대가를 현금 대신 쌀과 메론, 표고버섯 등 지역 농산물로 돌려받는 새로운 형태의 '탄소중립 품앗이'를 진행했다. ⓒ 해유 관련사진보기

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대전 대덕구 미호동 주민들이 가정용 태양광으로 생산한 재생에너지의 가치를 기업에 판매하고, 그 대가를 현금 대신 쌀과 메론, 표고버섯 등 지역 농산물로 돌려받는 새로운 형태의 '탄소중립 품앗이'가 시작됐다.에너지전환해유 사회적협동조합과 충남 예산의 농업회사법인 내포㈜는 오는 22일 '에너지의 날'을 맞아 민간 주도의 자가소비형 재생에너지 인증서인 '주민REC'를 지역 농산물과 교환하는 거래를 진행했다고 20일 밝혔다. 이 같은 '주민REC농산물 물물교환' 방식은 국내에서는 처음 시도된 것이라고 조합 측은 설명했다.이번 거래에는 대전 미호동 주민 19가구가 참여했다. 이들이 가정용 태양광으로 생산한 전력에 대해 발급된 주민REC를 내포㈜가 구매하고, 대금은 현금 대신 충남 예산에서 생산된 삼광미와 메론, 건표고 등 지역특산물로 지급했다.지난해에는 주민REC 거래 대금을 현금으로 정산했지만, 올해는 재생에너지와 지역 농산물을 직접 교환하는 방식으로 한 단계 확장한 것이다.주민REC는 일반적인 신재생에너지공급인증서(REC)와는 조금 다르다. 통상 REC는 상업용 재생에너지 발전량에 대해 한국에너지공단이 발급하지만, 주민REC는 가정에서 생산해 직접 사용하는 자가소비형 태양광 전력에 대해 에너지전환해유가 민간 방식으로 인증하는 재생에너지 공급인증서다. 기업은 이를 구매해 자체적인 RE100 실천에 활용한다.이번에 거래된 주민REC는 미호동 19가구에 설치된 총 85㎾ 규모 태양광발전시설에서 2025년 6개월 동안 생산된 전력에 해당하는 56개, 총 56MWh 규모다.내포㈜는 이를 구매해 자사 생들깨기름 제조시설의 2026년 전력사용량을 재생에너지로 충당하는 RE100을 달성했다. 주민들은 그 대가로 농산물을 받고, 기업은 정부 REC보다 낮은 비용으로 재생에너지 사용 실적을 확보하는 구조다.특히 이번 거래는 재생에너지 생산 주민과 지역 농업, 지역 기업을 하나의 순환구조로 연결했다는 점에서 의미가 있다는 게 조합 측의 설명이다.미호동은 산업통상자원부의 '주민주도형 마을단위 RE50+ 달성을 위한 마이크로그리드 연계운영 실증기술 개발' 사업을 통해 RE75를 달성한 에너지전환마을이다. 각 가정에 태양광 설비와 발전량 측정장치(RTU)가 설치돼 있고, '위너지' 플랫폼을 통해 실시간 발전량을 확인할 수 있어 정확한 주민REC 산정과 발급이 가능하다.양흥모 에너지전환해유 사회적협동조합 이사장은 "지난해에는 잠자고 있던 자가소비형 재생에너지 인증서를 현금으로 거래했다면, 올해는 한 걸음 더 나아가 재생에너지와 지역 농산물을 잇는 순환경제 모델을 실험한 것"이라고 설명했다.이어 "주민에게는 부가수익을, 지역 농업에는 새로운 판로를, 참여 기업에는 RE100 이행수단을 동시에 제공하는 지역상생형 에너지전환 모델로 발전시켜 나갈 계획"이라고 밝혔다.에너지전환해유는 앞으로도 소규모 재생에너지 인증서 거래를 통해 RE100 달성을 원하는 지역 기업을 추가로 발굴하는 한편, 미호동 에너지전환마을을 비롯한 지역 햇빛발전소 설치와 취약계층 에너지복지 사업 등을 이어갈 계획이다.