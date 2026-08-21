광주 남구 '위법 건축물, 항공사진으로 잡는다'

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 남구 봉선1동 전경. ⓒ 전남광주 남구 관련사진보기

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전남광주통합특별시 남구는 다음 달부터 항공사진 판독 결과 위법이 의심되는 건축물을 대상으로 현장 조사를 실시한다고 21일 밝혔다.정비 대상은 항공사진 판독 결과 무단 증축이나 형질 변경 등 위법 사항이 의심되는 건축물 2752건이다.항공사진 판독 기초 자료를 바탕으로 오는 9월부터 11월까지 현장 조사를 진행한다.현장 조사를 통해 실제 건축물의 현황 등을 면밀하게 확인한 뒤 행정 절차를 밟을 예정이다.이를 위해 담당 부서 공무원 5명을 현장에 투입, 실제 건축물의 현황과 건축물 대장, 인허가 사항 등을 비교·확인하면서 위법 여부를 최종적으로 판단한다.위법 사항이 확인되면 건축주 등에게 시정 명령을 내리고, 자진 시정을 유도한다.시정 명령을 이행하지 않을 경우 관련 법령에 따라 이행강제금을 부과하는 등 후속 행정조치를 통해 위법 건축물을 정비할 방침이다.남구 관계자는 "항공사진 판독으로 위법이 의심되는 건축물을 먼저 선별한 만큼 현장 조사를 통해 정확한 위법 여부를 확인할 계획"이라며 "위반 건축물에 대해서는 관련 절차에 따라 정비해 안전하고 쾌적한 주거 환경을 조성하고, 건전한 건축 질서를 확립하겠다"고 말했다.