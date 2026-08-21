국제사회 이스라엘 E1 정착촌 건설 강행 비난

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20일(현지시각) 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 네덜란드, 노르웨이 등 유럽 국가들과 캐나다가 공동성명을 통해 팔레스타인 서안지구에 E1 정착촌 건설을 강행하기로 한 이스라엘을 강력히 비난했다. 성명서는 이스라엘의 E1 정착촌 건설은 허용될 수 없다면서 국제사회가 이를 오랫동안 반대해온 점을 언급했다. 동시에 서안지구의 이스라엘 정착촌 건설이 본질적으로 국제법 위반이라는 점도 언급했다.성명서는 특히 서안지구에서 유대인 정착민 폭력이 증가하고 있는 상황을 지적하며 "(팔레스타인) 민간인에 대한 정착민 폭력의 유례 없는 수준으로 인해 서안지구 불안이 높고 팔레스타인 경제에 심각한 제한이 가해지고 있는 때에 이런 결정은 우려를 더욱 높이는 것"이라고 지적했다. 그러면서 이스라엘에 "계획을 즉각 철회하고 서안지구에서의 정착촌 확대를 중단하라"고 촉구했다.이번 성명서는 이스라엘 당국이 19일(현지시간) 기습적으로 정착촌 시공사 입찰을 개시한 후에 나온 것이다. 서안지구에 또다른 대규모 정착촌을 건설하는 E1 정착촌 프로젝트는 이자크 라빈 이스라엘 총리 재직 대인 1994년부터 계획됐지만 국제사회의 강한 비난으로 수십 년 동안 진전되지 않았다.<알자지라>에 따르면 2004년 이스라엘은 이 구역에 경찰서를 짓고 새 도로를 건설하기 시작했다. 그러나 서방국들의 강력한 반대 때문에 더는 진전이 없었다. 그런데 2023년 시작된 가자지구 전쟁 이후 이스라엘은 가자지구 공격에 대한 서방국들, 특히 미국의 지지를 빌미로 E1 프로젝트를 다시 거론하기 시작했다. 국제사회의 비난이 여전했음에도 작년 8월 이스라엘 당국은 E1 정착촌 건설을 승인했고 이후 국제사회의 눈치를 보는 듯했지만 이번에 최종 단계인 시공사 입찰을 개시한 것이다.국제사회가 E1 정착촌 건설을 비난하고 이를 강하게 반대하는 이유는 단지 정착촌 건설이 국제법상 불법이기 때문만이 아니다. E1 정착촌 건설이 이스라엘에게 팔레스타인 국가 수립을 막는 가장 '효율적인' 수단이 될 수 있기 때문이다.E1 정착촌 건설 예정지는 동예루살렘과 서안지구의 대규모 정착촌인 마알레 아두밈 사이에 있는 12㎢ 넓이의 땅이다. 여기에 대규모 정착촌이 건설되면 팔레스타인 국가 수립 시 수도가 될 동예루살렘은 서안지구와 분리되게 된다. 동시에 이 정착촌으로 인해 서안지구 북부와 남부 또한 분리되게 된다.이런 이유로 국제사회는 이스라엘의 E1 정착촌 건설 강행을 팔레스타인 국가 수립을 저지하려는 시도로 보고 있다. 이런 의도는 이스라엘 고위 관리의 언사를 통해 이미 여러 번 드러났다는 분석도 나온다.이스라엘 극우 성향 정치인이자 재무장관인 베잘렐 스모트리히는 E1 정착촌 건설로 팔레스타인 국가 수립이 불가능해질 것임을 수차례 언급했다. 그는 가장 최근인 8월 14일에도 마알레 아두밈 정착촌을 방문해 기자들에게 E1 지구에 3000채 이상의 주택 건설을 승인할 것이라고 말했다. 그는 "이것이 마침내 팔레스타인 국가 구상을 매장하게 될 것"이라며 "(국가로) 인정할 아무 것도 있지 않을 것이기 때문"이라고 말했다.이는 지난 수십 년 동안 정착촌 건설과 유대인 이주를 통해 사실상 서안지구 땅을 점령해 온 이스라엘의 오랜 전략을 언급한 것이다. 그는 "팔레스타인 국가를 인정하려는 사람 누구든 우리의 대답을 듣게 될 것"이라며 "이는 문서나 결정이나 성명이 아니라 사실에 따른 것, 즉 (이미 존재하는) 주택들을 통한 사실에 따른 것이 될 것"이라고 말했다. 즉 E1 정착촌에 이미 주택과 유대인 정착민이 존재하고 정착촌으로 인해 동예루살렘과 서안지구가 분리되면 국제사회도 팔레스타인도 상황을 뒤집을 수 없을 것임을, 그리고 결국 팔레스타인 국가 수립이 불가능해질 것임을 언급한 것이다.국제사회가 오랫동안 E1 정착촌 건설을 반대하고 이스라엘의 계획을 비난해 온 이유는 이런 이스라엘의 의도를 너무 잘 알고 있기 때문이었다. 이런 이유로 유럽 국가들과 캐나다의 공동 성명서도 "포괄적이고 정의롭고 지속가능한 두 국가 해법"에 대한 지지를 다시 강조했다. 안토니오 구테흐스 유엔 사무총장은 20일 성명을 통해 이스라엘에 건설 진행 중단을 촉구했다.그러나 이스라엘의 E1 정착촌 건설이 사실상 시작된 상황에서 국제사회가 이를 막을 수 있을지는 의문이다. 동시에 이를 막지 못한다면 팔레스타인 국가 수립이 사실상 어려워질 수 있다는 우려가 커지고 있다. 팔레스타인 인권단체 알하크의 무라드 자달라는 <알자지라>에 E1 정착촌은 "팔레스타인 국가의 관에 마지막 총알을 박는 것이 될 것"이라고 말했다.E1 정착촌 건설이 팔레스타인 국가 수립에 가장 치명적인 장애물이 될 수 있다는 우려가 커지고 있지만 가자지구 전쟁 시작 이후 특히 국제사회의 의견을 무시하고 있는 이스라엘에 국제사회의 압박이 효과를 낼 수 있을지는 미지수다.특히 네타냐후 총리 정부가 정착촌 건설을 네타냐후 총리 개인과 그가 이끄는 정부의 생존과 연결해 고려하고 있는 듯한 상황에서는 더욱 그렇다. 시공사 입찰 기한이 10월 말로 예정된 이스라엘 총선 일주일 전인 점은 네타냐후 총리 정부가 E1 정착촌 건설을 선거 전 지지율 확보를 위한 수단으로 이용하려 한다는 의심을 하게 만들고 있기 때문이다.장기적으로 팔레스타인 국가 수립에 장애물이 될 수 있는 이스라엘의 E1 정착촌 건설 강행은 당장 유대인 정착민들 폭력이 심해지고 있는 서안지구 상황을 더 악화시킬 것으로 보인다. 유대인 정착민들의 폭력은 가자지구 전쟁 시작 이후 급증했고 특히 이스라엘군의 암묵적인 지지로 시간이 갈수록 심해지고 있다.국제인권단체인 휴먼라이츠워치는 20일 발표한 보고서를 통해 수십 개의 서안지구 팔레스타인 마을이 정착민들의 공격 증가로 사라질 위기에 처해 있다고 지적했다. 보고서는 이런 정착민들의 폭력이 이스라엘 당국의 무기와 자금 지원, 그리고 정착민 범죄에 대한 무혐의 처리 때문이라고 지적했다.보고서는 또한 현 이스라엘 정부가 출범한 2022년 12월 이후 정착민 폭력이 증가했고, 특히 미국과 이스라엘이 이란을 공격한 이후 첫 두 달 동안 팔레스타인 주민 공격과 살해, 물리적 심리적 공격, 감금, 방화, 재산 파괴와 절도 등의 범죄가 급증했다고 밝혔다. 그러면서 정착민 공격이 이스라엘 병사들이 지켜보는 가운데 이뤄지고 있는 점을 지적했다.이스라엘의 대규모 E1 정착촌 건설 강행은 결국 이스라엘이 팔레스타인 땅 점령과 국가 수립 저지를 정당화하고 있음을 보여준다. 그리고 정착민들에게 이는 이스라엘 정부가 정착촌과 정착민의 지위를 인정하고 있음을 재확인하는 의미가 있고 결국 자신들의 팔레스타인 주민 공격 행위를 정당화할 수 있는 근거가 된다. 이런 이유로 서안지구의 유대인 정착민 폭력은 앞으로도 사라지지 않고 오히려 심해질 가능성도 있어 보인다.이스라엘은 서안지구에 이미 160개 이상의 정착촌을 건설했고 70만 명 이상의 유대인이 이미 정착촌에 거주하고 있다. E1 프로젝트는 이런 기존의 정착촌에 하나를 더하는 것으로 보여질 수도 있다. 그러나 이것이 서안지구를 더욱 고립시키고 나아가 팔레스타인 국가 수립에 치명적인 장애물로 작용할 수 있다는 점에서 이스라엘이 이를 쉽게 포기하지는 않을 것으로 보인다. 그럼에도 국제사회가 비난 성명을 발표하는 것 외에 이를 저지할 효율적인 방법을 찾지 않고 있다는 점은 향후 팔레스타인 미래를 더욱 어둡게 만들고 있다.