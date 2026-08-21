김민석 "이진숙 윤리위 제소한 국힘 당원들께 감사"

김민석 더불어민주당 대표가 극우 성향 단체와 함께 국회에서 5.18 폄훼 토론회를 연 이진숙 국민의힘 의원을 당 윤리위원회에 제소한 국민의힘 책임당원들에게 존경과 감사의 말씀을 드린다고 밝혔다.
김 대표는 21일 엑스(X·옛 트위터)에 "국민의힘 책임당원 3000명이 민주화운동 정신을 부정했다는 이유로, 이진숙 의원의 최고 수준 징계를 요청하며 제소했다는 것을 뒤늦게 알았다"면서 이러한 입장을 밝혔다.
그는 "김영삼 대통령 이래 우리나라 보수정당도 민주적 지향을 갖게 됐음을 잘 알고 있다"며 "보수정당이 민주를, 진보정당이 성장을 포용하는 것은 정치와 국가를 위해 다 바람직하다"고 짚었다.
이어 "이진숙 처리를 시작으로 5.18 헌법 전문 수록을 거쳐, 국민의힘이 진정 국민 곁으로 다가가기를 기대한다"면서 "민주당은 이진숙 의원, 최소한 활동정지를 반드시 이루내겠다"고 밝혔다.
참고로 김 대표는 전날(20일) 의원총회 당시 "제일 먼저 이진숙의 거취 문제를 처리해야 한다. 이진숙의 존재는 헌법에 대한 도전"이라며 "이진숙과 같은 사람과 국회에 앉아 있는 것은 모욕"이라고 한 바 있다.
한편 민주당 지도부는 이날 강릉 현장 최고위원회의에서도 이진숙 의원에 대한 제명 논의를 서둘러야 한다고 촉구했다.
서미화 최고위원은 이 의원이 전날 국회 본회의에 상정된 5.18 관련법에 대한 표결에 의도적으로 불참한 점을 거론하면서 "왜곡된 역사관을 드러낼 때는 앞장서고 정작 책임 있는 표결 앞에서는 사라지는 정치는 정말 비겁하고 나쁜 정치"라고 비판했다(관련 기사 : 이진숙, 5.18보상법 패싱? "본회의서 의도적 무시" https://omn.kr/2jhrz
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이어 "이진숙씨에 대한 국회 차원의 엄중한 정치적·윤리적 책임을 더 이상 미뤄서는 안 된다. 제명 논의를 서둘러야 한다"라면서 "국회의원의 자격정지라도 가능하도록 이용우 의원이 대표 발의한 국회법 개정안을 하루 속히 처리할 것을 강력히 촉구한다"고 밝혔다.
한민수 최고위원도 "5.18 정신을 모독하고 역사적 사실을 정면으로 왜곡한 이진숙씨는 국회의원으로서 자격이 없다"라며 "국민의힘은 이진숙씨를 비호하다 당 전체가 극우정당으로 몰락하고 싶은 것이 아니라면 지금이라도 즉각 이진숙 제명 촉구 결의안 처리에 협조하시라"고 했다.