'항공사 기장 살해' 김동환 무기징역, 법원 "영구 격리 필요"

큰사진보기 ▲항공사 기장을 살해한 혐의를 받는 전직 부기장 김모씨가 3월 20일 오후 구속 전 피의자심문(영장실질심사)을 위해 부산검찰청 청사로 들어가고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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부산에서 국내 모 항공사 기장을 살해한 혐의로 재판에 넘겨진 50대 남성에게 1심 법원이 무기징역을 선고했다. 검찰의 구형을 그대로 받아들인 재판부는 재범의 위험성 등을 이유로 영구히 격리가 필요하다고 판단했다.부산지법 형사7부(임주혁 부장판사)는 살인·살인미수·살인예비·주거침입 등의 혐의로 기소된 김 씨에게 무기징역을 선고하고, 30년간의 위치추적 전자장치 부착 명령을 내렸다. 사건을 검토한 재판부는 범행의 심각성을 강조하며 우리 사회와의 격리를 선택했다.특히 범행의 계획성, 수법의 잔혹성에 더해 반성조차 없는 점을 지적했다. 재판부는 김씨가 6명을 대상으로 치밀한 계획을 세운 뒤 범행도구를 미리 준비해 실제 1명을 살해하고, 또 살해하려 한 의도가 있었다는 공소사실 모두를 유죄로 인정했다.김씨가 말해온 공군사관학교 조종사 출신인 피해자들이 자신을 조직적으로 음해하거나 불이익을 줬단 주장은 배척했다. 재판부는 "관련자 진술 등을 종합하면 피고인의 일방적 주장에 불과하다"라며 "이런 정황은 보이지 않는다. 피해자들은 원한 사실을 전혀 몰랐고, 대상자가 된 걸 이해하지 못하는 경우도 있었다"라고 밝혔다.양형 이유로는 사회적 차단을 내세웠다. 재판부는 "김씨가 자신의 잘못을 반성하거나 용서를 구하기는커녕 법정에서도 후회가 없다고 얘기하고 있다"라며 "이를 종합하면 과연 피고인이 우리 사회에서 제대로 된 유대관계를 형성해 나갈 수 있을지 의문이 들고, 재범 재범의 위험성마저 매우 높아 다른 이의 생명이 침해당하는 피해가 또 발생하지 않도록 조처가 필요하다"라고 강조했다.김씨는 지난 3월 16일과 17일 사이 항공사 현직 기장 ㄱ(50대)씨를 흉기로 여러 차례 찔러 살해하고, 또 다른 기장 1명을 줄넘기로 목을 졸라 살해하려다 미수에 그친 혐의를 받는다. 공소장 내용을 보면 김씨가 노린 건 여러 명의 옛 동료였다. 그는 모두 6명을 살해하기로 마음먹고 수개월에 걸친 미행과 주거지 답사 등 계획을 세웠다.범행 직전엔 권한이 없는데도 항공사 운항정보 사이트에 무단 침입해 피해자들의 일정을 파악했다. 실제 과정에서는 배송기사로 위장해 접근했고, 살해 이후엔 대중교통을 갈아타며 도주로를 찾았다. 검찰은 압수수색, 계좌추적, 데이터 통신 분석 등을 통해 김씨가 10월 중순쯤 범행 장소를 미리 살펴본 사실도 확인했다.