여수세계섬박람회 D-15... 민형배 시장 현장 점검

큰사진보기 ▲여수세계섬박람회 준비 현장 찾은 민형배 전남광주통합특별시장. 2026. 8. 20 ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026 여수세계섬박람회 행사장 위치도. ⓒ 전라남도 관련사진보기

민형배 전남광주통합특별시장이 다음 달 5일 개막하는 '2026 여수세계섬박람회' 여수 돌산 주행사장을 찾아 막바지 준비 상황을 점검했다.민 시장은 20일 주행사장 전시관과 편의시설, 야외무대 등을 둘러보며 시설물 준비 상태와 관람객 이동 동선, 시설 이용 편의 등을 살폈다.특히 행사장 진입부터 전시관·휴게공간·식당·공연장 이용까지 실제 관람객의 이동 흐름을 따라 주요 지점을 점검하고, 불편 요소가 없는지 현장 관계자와 확인했다고 시는 전했다.이어 주제섬 내부에서 열린 현장 간담회에서는 박람회 기간 교통대책, 주요 행사와 공연의 운영계획, 분야별 현장 대응체계 등을 공유하고, 행사 운영 전반의 준비상황을 점검했다.민 시장은 "개막까지 남은 기간은 그동안 준비한 내용을 현장에서 더욱 세밀하게 다듬는 시간"이라며 "관람객이 행사장에 들어서는 순간부터 돌아가는 순간까지 불편이 없도록 관람객의 눈높이에서 살펴 달라"고 당부했다.민 시장은 "무엇보다 안전을 최우선에 두고 교통과 편의시설, 전시·공연 등 박람회 전반이 유기적으로 운영되도록 준비 섬의 가치를 세계에 알리는 성공적인 박람회를 만들어 달라"고 말했다."섬, 바다와 미래를 잇다"는 주제로 열리는 이번 박람회는 9월 5일 개막해 11월 4일까지 이어진다.박람회 기간 30개국에 걸쳐 300만 명의 관람객을 유치하는 것이 목표다. 전남광주통합특별시와 여수시가 주최하고 (재)2026여수세계섬박람회조직위원회가 주관한다.