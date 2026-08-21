"이건 횡포" 개막 앞둔 DMZ영화제에 날아든 예산 삭감

큰사진보기 ▲지난 14회 DMZ국제다큐멘터리영화제 개막식 현장. ⓒ DMZ다큐영화제 관련사진보기

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오는 9월 10일 개막하는 제18회 DMZ국제다큐멘터리영화제(조직위원장 추미애, 집행위원장 오동진)가 경기도의 예산 삭감 방침으로 준비에 차질을 빚고 있다.개막식 축하 공연을 비롯한 주요 야외 프로그램이 잇달아 취소되었고 이미 참석을 확정한 초청작 관계자와 영화인들에게까지 취소 통보가 이뤄지고 있다. 현재까지 확인된 취소 행사는 DMZ Docs 플러스, 야외 콘서트, 다큐로드, 비극장 상영전 등이다. 주로 야외 또는 지역 연계 행사로, 영화제의 외연을 넓히고 경기도민의 접근성을 높여온 프로그램들이다.특히 경기인디시네마(광교), 성남미디어센터, 포천미디어센터, 화성시 작은영화관에서 열리는 DMZ Docs 플러스는 초청작 관계자들의 참석을 확정한 뒤 돌연 취소를 통보한 것으로 파악됐다.음악 다큐멘터리 <바람이 전하는 말>의 허욱 프로듀서는 19일 <오마이뉴스>에 "DMZ Docs 플러스는 도민들이 영화제를 미리 만날 수 있는 사전 행사 성격인데, 지난 13일께 취소 통보를 받았다"며 "재정 비상 선포에 따른 부득이한 일로 이해했다. 영화제 측도 중간에서 난감한 상황인 것으로 들었다"고 전했다.이어 허 프로듀서는 "지난해 도의회 심의를 거쳐 올해 예산으로 확정된 사안인데, 천재지변이나 그에 준하는 일이 없는 이상 개막이 한 달도 남지 않은 영화제의 예산을 일방적으로 줄이라는 건 너무 폭력적인 방식"이라며 "그간의 성과나 영화제 운영 방식을 고려하지 않은 횡포라고 생각한다"고 비판했다.DMZ영화제의 올해 전체 예산은 40억 원이다. 이 가운데 경기도 보조금은 31억 원, 파주시 보조금은 8100만 원이다. 두 지방자치단체의 지원금을 합하면 31억8100만 원으로 전체 예산의 약 80%에 이른다.예산 삭감 논의는 경기도가 재정 비상상황을 선포한 직후 본격화됐다. 추미애 신임 경기도지사는 지난 5일 긴축 재정 방침을 밝혔고, 경기도는 19일 기존 사업비 5465억 원을 감액·조정한 제2회 추가경정예산안을 경기도의회에 제출했다. 행사성·일회성 사업과 유사·중복 사업을 조정하고, 사업 규모와 추진 시기를 전면 재검토한다는 취지다.DMZ영화제는 난감하다는 입장이다. 영화제의 한 내부 관계자는 20일 통화에서 "기계적으로 모든 행사의 예산을 다 줄이라는데 주무부서는 영화제에 호의적이지만 도지사의 긴축 의지가 워낙 강해 우리의 설명을 듣지 않는다"며 "초청된 해외 게스트, 감독의 숙박 일정을 줄이는 중인데 극장 상영 횟수만큼은 지키려 한다"고 상황을 전했다.경기 지역의 다른 영화제들도 우려를 드러냈다. 최근 행사를 마친 부천국제판타스틱영화제 측 관계자는 "부천영화제는 경기콘텐츠진흥원을 통해 도비를 지원받는데, 앞으로 이 지원이 어떻게 될지가 관건"이라며 "부천영화제 전체 예산 가운데 도 지원금이 약 15%로 DMZ영화제보다는 의존도가 낮지만, 내년에는 상당 부분 삭감될 가능성을 염두에 두고 있다"고 말했다.DMZ영화제 관계자는 "추경안이 아직 확정된 것은 아니고 도의회의 승인을 받아야 한다. 하지만 최종 처리 본회의가 영화제가 모두 끝난 뒤 열리기 때문에 우리로서는 올해 예산을 선제적으로 줄일 수밖에 없다"며 "도의회 심의 과정에서 지원 예산 일부라도 복구되기를 바라고 있다"고 덧붙였다.경기도가 제출한 추경안은 오는 9월 1일부터 18일까지 열리는 경기도의회 제393회 임시회에서 심의될 예정이다. 최종 처리 예정일은 DMZ영화제가 16일 폐막한 뒤인 18일이다.경기도 관계자는 21일 <오마이뉴스>에 "영화제와는 꾸준히 소통해왔지만 재정 비상상황 선포에 따라 모든 사업을 원점에서 검토하는 과정에서 영화제 예산 감액도 불가피한 선택이었다"며 "아직 확정된 것은 없는 상황"이라고 답했다. 구체적인 감액 요구액에 대해서는 DMZ영화제와 경기도 모두 답변하지 않았다.