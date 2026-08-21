'비장횡사' 역풍? 국힘 지도부·중진도 장동혁 겨냥

"가장 먼저 책임져야 할 사람은 누구인가?" - 진종오 국민의힘 국회의원
"징계정치가 민주당 정권을 도와주고 있다." - 한동훈 무소속 국회의원
진종오 국민의힘 국회의원과 무소속 한동훈 국회의원이 장동혁 국민의힘 당 대표를 정면으로 겨냥했다. 국민의힘 중앙윤리위원회가 조경태·진종오·권영진·서범수 등 비당권파 국회의원들을 무더기로 중징계하자, 이를 '개인 사당화를 위한 징계정치'로 규정한 것이다(관련 기사 : 국힘 윤리위 '무더기 중징계'... 한동훈 "징계정치" 직격 https://omn.kr/2jhsr
).
한 의원은 21일 오전 자신의 페이스북에 "이재명 민주당의 조희대 대법원장 린치, 한미연합훈련 중단 등 대미외교 실패, 연임개헌 빌드업, 안규백 의혹, 통상교섭본부장 면직 의혹, 보완수사 폐지 여론악화, 부동산 증세 등 국민들께 부각되어야 할 민주당의 위기 이슈들이 폭발하고 있는 시점"이라고 주장했다.
이어 "또 다시 야당의 개인 사당화를 위한 징계정치가 모든 것을 덮어주며 위기에 빠진 이재명 민주당 정권을 도와주고 있다"라며 "이러니 민주당 정권이 야당 대표는 공격하지 않는 것"이라고 날을 세웠다.
중징계를 둘러싼 후폭풍도 거세지고 있다. 징계 당사자들이 '정치적 보복'이라며 강하게 반발한 데 이어, 당 지도부 안팎과 중진들 사이에서도 징계 수위가 지나치다는 공개 비판이 잇따르고 있다. 여의도에서는 '비명횡사'에 빗대 '비장횡사'라는 말도 번지며 역풍이 불 조짐도 관찰된다. 국민의힘이 '비장동혁계' 인사들에게만 지나치게 가혹한 잣대를 들이밀며, 윤리위 카드를 남발하고 있다는 여론이 힘을 얻는 모양새이다.
"정치적 보복"-"답정너 징계"... 당사자들 일제히 반발
진종오 의원은 이날 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "단언컨대, 저는 어떠한 해당행위도 하지 않았다"라며 반기를 들었다.
그는 특히 자신의 징계 사유와 관련해 "징계의 판단은 의혹이 아니라 확인된 사실에 근거해야 한다"라며 "억측과 자의적 해석으로 징계를 결정한 것이 아니라면 언제, 어디서, 누구를 대상으로, 어떤 방식으로 무소속 한동훈 후보를 공개 지원했다는 건지 지금이라도 명명백백하게 윤리위가 공개해 달라"라고 요구했다.
이어 "저는 당을 무너뜨리기 위한 말을 한 것이 아니라 당을 살리기 위한 말을 했다"라며 "민심을 말한 사람에게 칼을 겨누는 징계가 저를 굴복시킬 수는 없다"라고도 목소리를 높였다.
장동혁 지도부를 향해서는 책임론을 제기했다. 진 의원은 "선거에서 드러난 국민의 경고 앞에서 가장 먼저 책임져야 할 사람은 누구인가"라며 "민심을 전달한 사람인가, 아니면 민심을 외면한 지도부인가"라고 따져 물었다. 그러면서 "윤리위원회를 정치적 보복의 도구로 만들지 말라", "징계권을 당내 다른 목소리를 제거하는 수단으로 사용하지 말라"라고 요구했다.
권영진 의원은 한발 더 나아가 이번 징계를 과거 독재정권의 '사정 정국'에 빗댔다. 권 의원은 같은 날 CBS라디오 <박성태의 뉴스쇼>와의 인터뷰서 "아주 나쁜 권력이 과거의 독재 정권들이 했던 게 국민들의 지지를 못 받을 때 검찰, 안기부 이런 걸 동원해서 사정 정국을 만드는 것"이라며 "이 못된 정치를 지금 장동혁 당권파가 야당이 됐는데도 배워서 비슷하게 하는 게 윤리위원회"라고 비판했다.
자신이 정점식 원내대표의 멱살을 잡은 행위 자체에 대해서는 거듭 잘못을 인정했다. 하지만 "징계 절차의 과정을 보면 너무나 불공정하다"라며 "이미 반대 세력들을 정치적으로 제거하고 입틀막 하기 위한 것 아니냐"라고 주장했다. 이어 "너 나한테 덤벼? 너희들 덤비면 어떻게 되는지 한번 보여줄게. 다음번에 공천 없어. 이거 아닌가"라며 "과거의 독재 정권이 사정 정국을 만드는 것이나 지금 징계 정국이나 다를 게 뭐가 있나"라고 반문했다.
급기야 "최고의 해당 행위를 한 사람은 장동혁 대표 자신 아닌가"라고도 했다. 진행자가 '징계의 대상은 장동혁 대표라는 말이냐'고 묻자 "그렇다. 따지고 놓고 보면 해당 행위로 보면"이라고 답했다.
서범수 의원도 전날 페이스북에 "상황에 맞지 않는 경솔한 언행으로 심려를 끼친 피해자분과 당, 그리고 국민 여러분께 심심한 사과의 말씀을 드린다"라면서도 "이번 윤리위원회의 판단이 정치적으로 결을 달리 하는 정적을 제거하는 답정너식 징계가 아니었기를 바란다"라고 꼬집었다.
"징계 너무 중하다"... 지도부·중진까지 번진 우려
장동혁 지도부와 가까운 인사나 당내 중진들 사이에서도 징계 수위가 지나치다는 지적이 공개적으로 터져 나오며 반발 기류가 확산하고 있다. 장동혁 지도부가 당내 기강 확립을 명분으로 꺼내든 '징계 카드'가 오히려 당내 여론에 역풍을 불러오는 그림이다.
현 지도부의 일원인 김재원 최고위원은 이날 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>에서 "당내의 문제를 징계로 해결하는 자체에 대해서 굉장히 우려하는 입장"이라며 "징계를 통해서 문제를 해결하는 것은 조금 삼가야 한다"라고 말했다.
그는 이번 처분을 장 대표에 반대해 온 인사들을 솎아내기 위한 이른바 '비장횡사'로 규정하는 데는 동의하지 않았다. 그럼에도 징계 수위를 두고는 "어쨌든 징계는 너무 중하다"라며 "좀 관대하게 했으면 하는 바람이 있다"라고 분명히 밝혔다.
권영세 의원 역시 이날 <박성태의 뉴스쇼>에서 권영진·서범수 의원 등의 징계를 거론하며 "이런 식으로 하는 것은 좀 과하다고 생각한다"라고 지적했다. 특히 "만약에 제가 윤리위원장이라면 한 6개월 정도로 좀 상징적으로 하는 게 낫다"라고 말했다. 윤리위 결정이 최고위원회의 의결 없이 확정된다는 진행자의 설명에는 "그럼 당대표가 얘기를 할 수 있는 방법이 없을까"라고 되묻기도 했다.
윤상현 의원은 아예 장동혁 대표와 지도부를 향해 징계 재고를 공개 요구했다. 윤 의원은 21일 페이스북에 "부디 상식적인 선에서 이번 중징계를 재고해 달라"라며 "지금 우리에게 필요한 것은 배제가 아니라 화합이고, 강경함이 아니라 포용"이라고 강조했다.
특히 "이번 징계 대상 네 분을 보라. 공교롭게도 모두 비당권파로 분류되고 당의 쇄신과 변화를 요구하면서, 직간접적으로 장 대표 체제와 각을 세워왔던 분들"이라며 "당 안팎에서 이번 중징계가 정적을 제거하기 위한 징계 정치의 시작이 아니냐는 우려가 나오는 것도 무리가 아니다. 저 역시 같은 걱정을 하고 있다"라고 밝혔다.
그러면서 "강성 지지층만 바라보는 정치에 매몰돼 당내 다양성을 억누르고 뺄셈정치로 치닫는다면 중도층과 상식적인 국민들마저 등을 돌릴 수 있다"라며 "서로를 향한 칼날을 거두고 민생과 국정을 바로잡는 정치의 본령으로 돌아가자"라고 호소했다.
당 대표 출신인 김기현 의원도 전날 페이스북을 통해 "정당의 기강을 존중받는 리더십에 기반하여 세우지 않고, 칼로 세우려 한다면 사상누각이 될 수밖에 없다"라고 경고했다. 이어 "이재명 정권이 '닥치고 수사', '닥치고 기소', '닥치고 실형'을 선고하며 공포정치를 자행하는 잘못된 모습을 그대로 답습해서는 안 된다"라고 꼬집었다.