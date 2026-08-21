이 대통령 국정지지율 45%, 부정평가와 동률

이재명 대통령의 국정수행 긍·부정평가가 21일 발표된 한국갤럽 8월 3주차 조사에서 45% 동률을 기록했다.
국정수행을 잘하고 있다는 긍정평가는 전주 조사 대비 1%p 오르고 부정평가는 1%p 내렸다. 11%는 의견을 유보했다. 한국갤럽 조사기준 취임 후 최저치 직무긍정률(44%)을 1주 만에 벗어났지만 사실상 긍·부정평가는 오차범위(95% 신뢰수준에 ±3.1%p) 안에서 맞붙어 있는 셈이다.
한국갤럽은 지난 18~20일 전국 만 18세 이상 1004명(총통화 10038명, 응답률 10.0%)에게 전화조사원 인터뷰로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물었다(2점 척도, 재질문 1회).
지역별 응답을 보면, 서울(10%p↓, 42%→32%, 부정평가 56%)과 대구/경북(8%p↓, 35%→27%, 부정평가 66%)의 직무긍정률 낙폭이 컸다. 서울의 긍정평가는 30%대, 대구/경북의 긍정평가는 20%대로 나타났다.
인천/경기(3%p↑, 42%→45%, 부정평가 45%)와 대전/세종/충청(4%p↑, 44%→48%, 부정평가 37%), 부산/울산/경남(6%p↑, 41%→47%, 부정평가 41%)의 긍정평가는 전주 조사 대비 오르면서 40%대를 유지했다. 광주/전라(8%p↑, 71%→79%, 부정평가 16%)의 직무긍정률은 70% 후반대로 나타났다.
연령별로는 18·19세 포함 20대(3%p↑, 30%→33%, 부정평가 44%)와 30대(-, 37%→37%, 부정평가 52%)의 직무긍정률이 30%대, 60대(4%p↑, 43%→47%, 부정평가 46%)와 70대 이상(8%p↑, 35%→43%, 부정평가 46%)의 직무긍정률이 40%대로 조사됐다.
40대(3%p↓, 58%→55%, 부정평가 36%)와 50대(6%p↓, 56%→50%, 부정평가 45%)의 긍정평가는 전주 조사 대비 하락했지만 50%대를 유지했다.
지지정당별로 보면 더불어민주당 지지층(n=415)의 긍정평가는 전주 조사 대비 5%p 내린 74%(부정평가 21%), 국민의힘 지지층(n=255)의 긍정평가는 전주 조사 대비 3%p 오른 11%(부정평가 80%)로 조사됐다. 무당층(n=256)의 긍정평가는 전주 조사 대비 5%p 오른 29%(부정평가 50%)였다.
이념성향별로는 보수층(n=250)의 긍정평가는 전주 조사 대비 2%p 내린 19%(부정평가 75%), 진보층(n=288)의 긍정평가는 전주 조사 대비 2%p 오른 72%(부정평가 24%)로 나타났다. 중도층(n=306)의 긍정평가는 전주 조사 대비 변화 없는 43%(부정평가 46%)였다.
부동산 문제 1달 가까이 부정평가 사유 1순위
국정수행 부정평가 사유 1순위는 이번에도 '부동산 정책'(28%)이었다. 부동산 문제는 한국갤럽 7월 4주차 조사 때부터 줄곧 부정평가 사유 1순위를 유지하고 있는 중이다. 다만 전주 조사 대비 응답 비중은 2%p 빠졌다.
그 다음은 '경제/민생'(12%), '국방/안보/대북'(7%), '전반적으로 잘못한다'(6%), '독재/독단'(5%) 등의 순이었다. 한국갤럽은 "지난 몇 주 간 부정평가 이유에서 '국방/안보' 응답이 점진적으로 늘어난 것은 육·해·공군 사관학교 통합 건, 그리고 도널드 트럼프 미국 대통령의 북핵 관련 발언 영향으로 추정된다"고 했다.
국정수행 긍정평가 사유 1순위는 '외교'(19%)였다. 전주 조사와 같은 결과다. 그 뒤는 '경제/민생'(11%), '전반적으로 잘한다', '소통'(이상 7%) 등이 꼽혔다. '경제/민생'을 긍정평가 사유로 꼽은 응답 비중은 전주 조사 대비 4%p 하락했다.
한편 현재 지지하는 정당(당명 로테이션, 재질문 1회)을 물은 결과는 민주당 41%, 국민의힘 25%, 조국혁신당 2%, 진보당 2%, 개혁신당 2%, 이외 정당/단체 1%, 무당층 26%로 나타났다. 민주당과 국민의힘 지지도는 전주 조사 대비 변화가 없었다.
자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사위원회 홈페이지를 참조하면 된다.