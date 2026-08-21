이 대통령 국정지지율 45%, 부정평가와 동률

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 20일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.8.20 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲일각에서 제기되는 용산공원 부지 내 주택 공급방안과 관련해 오세훈 서울시장과 용산구가 반대 목소리를 냈다. 오세훈 서울시장은 용산공원 어린이정원 부지에 주택을 공급하는 방안에 대해서는 "절대로 동의할 수 없다"며 불가 방침을 분명히 했다. 용산구청은 "용산공원은 단순한 개발 가능 부지가 아니라 대한민국의 역사성과 상징성, 공공성이 담긴 국가적 자산"이라며 "사회적 논의와 공감대 없이 주택공급 논리로 접근하는 것은 용산공원 조성의 본래 취지를 훼손하는 것"이라고 지적했다. 그러면서 "용산공원은 국민 모두를 위한 국가공원으로 조성돼야 한다"고 강조했다. 사진은 9일 용산공원 일대 전경. 2026.8.9 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령의 국정수행 긍·부정평가가 21일 발표된 한국갤럽 8월 3주차 조사에서 45% 동률을 기록했다.국정수행을 잘하고 있다는 긍정평가는 전주 조사 대비 1%p 오르고 부정평가는 1%p 내렸다. 11%는 의견을 유보했다. 한국갤럽 조사기준 취임 후 최저치 직무긍정률(44%)을 1주 만에 벗어났지만 사실상 긍·부정평가는 오차범위(95% 신뢰수준에 ±3.1%p) 안에서 맞붙어 있는 셈이다.한국갤럽은 지난 18~20일 전국 만 18세 이상 1004명(총통화 10038명, 응답률 10.0%)에게 전화조사원 인터뷰로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물었다(2점 척도, 재질문 1회).지역별 응답을 보면, 서울(10%p↓, 42%→32%, 부정평가 56%)과 대구/경북(8%p↓, 35%→27%, 부정평가 66%)의 직무긍정률 낙폭이 컸다. 서울의 긍정평가는 30%대, 대구/경북의 긍정평가는 20%대로 나타났다.인천/경기(3%p↑, 42%→45%, 부정평가 45%)와 대전/세종/충청(4%p↑, 44%→48%, 부정평가 37%), 부산/울산/경남(6%p↑, 41%→47%, 부정평가 41%)의 긍정평가는 전주 조사 대비 오르면서 40%대를 유지했다. 광주/전라(8%p↑, 71%→79%, 부정평가 16%)의 직무긍정률은 70% 후반대로 나타났다.연령별로는 18·19세 포함 20대(3%p↑, 30%→33%, 부정평가 44%)와 30대(-, 37%→37%, 부정평가 52%)의 직무긍정률이 30%대, 60대(4%p↑, 43%→47%, 부정평가 46%)와 70대 이상(8%p↑, 35%→43%, 부정평가 46%)의 직무긍정률이 40%대로 조사됐다.40대(3%p↓, 58%→55%, 부정평가 36%)와 50대(6%p↓, 56%→50%, 부정평가 45%)의 긍정평가는 전주 조사 대비 하락했지만 50%대를 유지했다.지지정당별로 보면 더불어민주당 지지층(n=415)의 긍정평가는 전주 조사 대비 5%p 내린 74%(부정평가 21%), 국민의힘 지지층(n=255)의 긍정평가는 전주 조사 대비 3%p 오른 11%(부정평가 80%)로 조사됐다. 무당층(n=256)의 긍정평가는 전주 조사 대비 5%p 오른 29%(부정평가 50%)였다.이념성향별로는 보수층(n=250)의 긍정평가는 전주 조사 대비 2%p 내린 19%(부정평가 75%), 진보층(n=288)의 긍정평가는 전주 조사 대비 2%p 오른 72%(부정평가 24%)로 나타났다. 중도층(n=306)의 긍정평가는 전주 조사 대비 변화 없는 43%(부정평가 46%)였다.국정수행 부정평가 사유 1순위는 이번에도 '부동산 정책'(28%)이었다. 부동산 문제는 한국갤럽 7월 4주차 조사 때부터 줄곧 부정평가 사유 1순위를 유지하고 있는 중이다. 다만 전주 조사 대비 응답 비중은 2%p 빠졌다.그 다음은 '경제/민생'(12%), '국방/안보/대북'(7%), '전반적으로 잘못한다'(6%), '독재/독단'(5%) 등의 순이었다. 한국갤럽은 "지난 몇 주 간 부정평가 이유에서 '국방/안보' 응답이 점진적으로 늘어난 것은 육·해·공군 사관학교 통합 건, 그리고 도널드 트럼프 미국 대통령의 북핵 관련 발언 영향으로 추정된다"고 했다.국정수행 긍정평가 사유 1순위는 '외교'(19%)였다. 전주 조사와 같은 결과다. 그 뒤는 '경제/민생'(11%), '전반적으로 잘한다', '소통'(이상 7%) 등이 꼽혔다. '경제/민생'을 긍정평가 사유로 꼽은 응답 비중은 전주 조사 대비 4%p 하락했다.한편 현재 지지하는 정당(당명 로테이션, 재질문 1회)을 물은 결과는 민주당 41%, 국민의힘 25%, 조국혁신당 2%, 진보당 2%, 개혁신당 2%, 이외 정당/단체 1%, 무당층 26%로 나타났다. 민주당과 국민의힘 지지도는 전주 조사 대비 변화가 없었다.자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사위원회 홈페이지를 참조하면 된다.