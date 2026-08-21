"또 다시 소음 피해?" 서산 해미면, 군공항 분산배치 반발

큰사진보기 ▲20일 열린 가칭 광주공항 분산배치 대책추진위원회 회의 모습. ⓒ 해미면 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

정부가 호남권 반도체 클러스터 조성을 이유로 광주 군공항 전력을 타 지역으로 임시 분산배치하는 방안을 추진하자, 충남 서산시 해미면 주민들이 대책위원회를 구성하고 집단 대응에 나서는 등 강력히 반발하고 나섰다.해미면에 따르면 소음피해지역 27개 마을 이장단은 20일 해미면 행정복지센터에서 회의를 열고 '(가칭)광주공항 분산배치 대책추진위원회'를 결성하기로 뜻을 모았다.해미면 일원은 공군 제20전투비행장이 위치해 지금도 군용기 소음과 각종 생활 불편을 겪는 지역이다.주민들은 사전에 아무런 설명이나 협의조차 없이 강행되는 군공항 이전 발표에 대해 거세게 반발하며, 추가 전력을 배치할 경우 숙원 사업인 '서산민항'의 2028년 개항 차질과 소음 피해 가중을 우려하고 있다.대책추진위원회는 21개 사회단체와 연대해 주요 도로변 및 마을회관 입구에 반대 현수막을 게시하고, 향후 국방부와 대통령실 등 주요 관계 기관을 방문해 주민들의 반대 입장을 전달할 계획이다.이번 사태와 관련해 이완섭 서산시장 역시 행정적 차원의 명확한 보상과 안전 대책을 촉구하고 나섰다.이완섭 시장은 지난 19일 자신의 SNS를 통해 "국가 산업경쟁력 확보라는 정책 취지에는 공감한다"면서도, "광주 군공항 전력 분산배치 시점(2028년)이 서산민항 개항 목표 시기와 맞물리는 만큼, 민항 운항 여건과 안전성, 주민 소음 피해에 대한 사전 검토가 철저히 이뤄져야 한다"고 강조했다.이어 "국가적 결정이 불가피하다면 정부는 서산민항이 예비타당성조사와 관계없이 2028년 정상 개항할 수 있도록 국가정책적으로 사업을 추진해야 한다"며 "한 지역의 문제를 다른 지역의 부담으로 전가해서는 안 되며, 책임 있는 상생 해법을 제시하라"고 촉구했다.